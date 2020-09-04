онлайн
Военные медики Германии нашли следы боевого яда «Новичок» в анализах Навального и на бутылке из самолета. Кремль не признает отравления
Материалы
Рубрики
Темы
- Захват—Штурм. Главные тексты и фильм о теракте в Беслане3 материала
- Навальный отравлен «Новичком»: что за яд?5 материалов
- Политический разбой в России7 материалов
Свежий выпуск
№ 96 от 4 сентября 2020Читать номер
Таблетка джихада
Кто наводнил Европу наркотиками, которые употребляли террористы перед боем?
Нелегальная партия каптагона: 14 тонн. Италия. Фото: EPA
Вадих Эль-Хайекспециально для «Новой газеты»
Во вторник румынские власти объявили об изъятии 751 килограмма (или более 4 миллионов таблеток) каптагона, наркотика амфетаминового ряда, спрятанных на судне, которое пришвартовалось в черноморском порту Констанца 30 августа. Судно, прибывшие из сирийской Латакии, перевозило еще и 1,5 тонны гашиша, который также был конфискован румынскими полицейскими. Рыночная стоимость изъятых наркотиков оценивается в 80 миллионов евро.
Каптагон, изначально предназначенный для медицинского применения, чрезвычайно распространен на Ближнем Востоке. Из-за того, что его часто употребляли бойцы запрещенного в России ИГИЛ,
каптогон получил известность как «наркотик джихада».
Ранее, в начале июля, полиция Неаполя изъяла в порту Салерно 84 миллиона таблеток каптагона. Таблетки были спрятаны среди промышленных товаров в контейнерах, их стоимость полиция оценила в сумму около одного миллиарда евро. Груз, который был изъят в порту Салерно, прибыл также из сирийского порта Латакия.
Итальянская полиция охарактеризовала это операцию как «самую крупную конфискацию амфетаминов, когда-либо осуществленную полицией во всем мире».
Две недели спустя, также в порту Салерно, полиция арестовала еще один контейнер, в нем оказалось 2800 кг гашиша и более миллиона таблеток каптагона. И этот контейнер был отправлен из сирийского порта Латакия.
Европейские правоохранители всерьез обеспокоены наплывом нового ближневосточного наркотика.
Итальянская полиция заявила, что изъятые наркотики, скорее всего, принадлежали ИГИЛ. Версия, мягко говоря, сомнительная, и вот почему.
На береговой линии Сирии — две главные портовые точки. Большой порт Тартус и сравнительно некрупная Латакия.
Тартус в 2017 году был арендован Россией на 49 лет. Заключив сделку, РФ продекларировала, что планирует сделать порт «центром усилий по восстановлению разрушенной экономики страны».
«Российская сторона намерена улучшить работу старого порта и построить новый торговый порт, — говорил заместитель премьер-министра России Юрий Борисов. — Общий объем инвестиций в ближайшие четыре года оценивается в 500 миллионов долларов».
Помимо этого, Тартус является единственной российской военно-морской базой на Средиземном море.
Порт Латакии находится в 85,7 км к северо-востоку от порта Тартус.
Латакия, откуда и отправлялись смертоносные грузы в Европу, находится под контролем Ирана, в частности, Корпуса стражей исламской революции и «Хезболлы».
Очевидно, что у России и Ирана — декларируемых союзников Асада — несколько различные подходы к пониманию этого союзничества.
Италия, очевидно, пытаясь избежать дипломатической и, не исключено, военной конфронтации в Средиземноморье, намекает, что изъятые наркотики принадлежат террористической организации ИГИЛ. Остается неясно, кем в таком случае они были отправлены из порта Латакия?
Делаем честную журналистику
вместе с вами
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.