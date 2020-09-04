Телега и пятое колесо

В сентябре на «Кинопоиске HD» начнется показ минисериала «Просто представь, что мы знаем» Романа Волобуева, о котором Сети шумят неустанно, а вышедший трейлер только подогрел интерес. В центре сюжета о Telegram-каналах, ставших сегодня одним из главных источников информации, три создательницы популярного телеграм-канала «ППЧМЗ». Какой ценой им удается привлечь подписчиков и разобраться со своими финансовыми проблемами? С Романом Волобуевым — первоклассным кинокритиком, перешедшим в стан режиссеров («Холодный фронт», «Блокбастер» «Последний министр»), — говорим про то, что он понял про себя, кино и время, снимая свои фильмы.

Роман Волобуев. Фото: РИА Новости

— Чем вас заинтересовала эта история, предложенная Яндексом?

— В основном — возможностью провести эту весну не в баре, переписывая очередной сценарий, а на съемках. Я же ремесленник, мне что-то приносят, иногда это ужасно, и я либо не беру, либо пытаюсь сделать менее ужасным. Вот пришла история про девочек, делающих телеграм-каналы. Пришла вовремя: в тот момент шли слухи, что сейчас их схлопнут окончательно. И у наших друзей из Яндекса был, как я понимаю, эффектный план выйти с этой историей как раз к моменту, когда Telegram запретят. К счастью, у нас была остановка на карантине, и доснимали мы месяц назад, уже после того, как его, наоборот, разрешили. Мы успели между съемками скорректироваться. Все это сиюминутная, быстрая история. Есть такой жанр, который любит мой любимый режиссер Стивен Содерберг, называется «ретро про позавчера», то, что называют в американском кино period piece — история, происходящая в конкретные годы, недели и месяцы. Но не в 80-е или 30-е, а год или полгода назад. Люблю такую фиксацию только что уплывшего времени.

Плюс мы мечтали, как всегда, что это будет легкая, веселая история с двумя сменами в Лондоне, а в итоге оказалась нелегкая и невеселая, снимавшаяся в карантин, а Лондон мы снимали чуть ли не в Балашихе.

— Там у вас слоган: «У каждой новости есть своя цена». И я вспомнила о докторе Хаусе, повторявшем: «Сообщать плохие новости — большое искусство».

— С Хаусом не поспоришь, но это все маркетинг Яндекса.

Чувствую себя счастливым человеком, потому что не занимаюсь ни трейлерами, ни плакатами, ни придумыванием слоганов. Множество людей в красивом стеклянном здании на набережной этим заняты.

А я потом прихожу и кривлюсь: «Что за ерунду сделали». Но в этот раз все классно, даже трейлер хороший.

— История, как я понимаю, про смерть старых медиа и натиск новых… Вот и мы с вами разговариваем в Zoom. WhatsApp постепенно устаревает, Viber сдувается, о почившем дедушке пейджере забыли. И ваша история должна каким-то образом успеть в пик расцвета Telegram.

— Мы уже немного опоздали. У нас есть две группы героев: это 40-летние люди и 20-летние. Две, условно говоря, журналистики. Считающая себя взрослой, мудрой и этичной, хотя большие вопросы к тому, каким был золотой век российской журналистики, который мы наблюдали 10–15 лет назад. С точки зрения, допустим, каких-нибудь американцев с их жестко кодифицированной этикой, с фиксированными дико подробно правилами — что можно, а что делать нельзя, — мы, конечно, пещерно выглядели. Но вот подошли какие-то новые дикие ребята. И это история не то что про конфликт, а про то, как эти два мира с удивлением смотрят друг на друга.

Почему мы отчасти опоздали? Потому что в тот момент, когда мы это все писали, снимали и даже монтировали, не было белорусского протеста, не было истории с Nexta и бума телеграм-каналов, привлекающих сотни тысяч и даже миллион читателей.

Тогда это все казалось баловством, достаточно бессмысленным. С одной стороны, да, в «телеге» нет цензуры, а с другой: в каком уме нужно быть, чтоб верить, например, анонимным каналам с кремлевским инсайдом, которые, по моему глубокому убеждению, ведут либо свихнувшиеся пенсионеры из эмиграции, либо 13-летние подростки, которые весь этот инсайд выдумывают. В случае с Белоруссией, наверное, впервые мы увидели, как это работает посерьезке.

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С другой стороны, ничего нового. То же происходило с твиттером, и были уже твиттер-революции, были фейсбук-революции в разных странах мира, вот теперь телеграм-революция.

Поэтому я рад, что мы стремительно выходим в сентябре четырьмя сериями сразу. Надеюсь, впрыгнем в этот вагон, и с нас уже взятки гладки.

Кадр из сериала «Просто представь что мы знаем»

— Nexta стала, если не диспетчером, то вдохновителем революции. Каким-то образом вы вместе с Яндексом поймали этот сквозняк, динамику интереса к телеграм-каналам.

— Я ничего не ловил, это все к нашим продюсерам из «Яндекс.Студии». Это они говорили, что это дико горячая тема будет через несколько месяцев и что надо торопиться — а я с ними нудно спорил. Для меня телеграмм — это всегда был исключительно рабочий инструмент. Вот люди революцию организовывают, а мы — съемки. Когда снимали «Последнего министра», как раз случилась история с блокировкой Telegram Роскомнадзором, они нам чуть не обрушили производство: начали зависать чаты, сообщения приходили с опозданием на полдня, люди, искавшие объекты, пропадали. В общем, страшно я был на Роскомнадзор зол по этому поводу.

А с точки зрения дыхания времени, у нас было другое дыхание: мы начали снимать, и в этот момент Москва начала закрываться. Мы наснимали пустую Москву. У нас там есть эстакада в Сити (не буду говорить, что на ней происходит, чтобы не спойлерить) абсолютно пустая. Нам нужно было, чтобы по ней проехало несколько машин, и наш вертолет-дрон висел над ней минут пять в их ожидании. Даже перекрывать ничего не надо было.

— Почему именно сегодня «телега», которой уже семь лет, набирает силу?

— От неизбежности. Когда закрываются двери, люди открывают окно, когда забивают окно, люди открывают форточку, когда забивают форточку, начинают что-то орать друг другу через вентиляционную шахту.

— Следующая стадия — туннель, я думаю, подземный.

— Ну, туннель, да, но его рыть надо, это утомительно. Но знаю, что нас со страшной силой обвиняют сейчас (как и в «Министре» нас обвиняли в том, что сценарий за нас писали в администрации), говорят:

«Смотрите, как они быстро сняли! Значит, знали, что разрешат телеграм, значит, это заказ «Старой площади». Это смешно,

я помню, как это писалось, кем, в каких слезах, на каких скоростях. И что думали мы в тот момент только про одно: если не допишем всю эту ерунду за две недели — не успеем снять, Москву закроют на карантин.

Кадр из сериала «Просто представь что мы знаем»

— Я где-то прочитала, что ваша история про девушек, создавших свой канал, во многом вдохновлена историей канала Mash. Как реальность проникает в сценарий, какие метаморфозы претерпевает?

— Обычно смотришь на то, что у тебя за окном, или ходишь и занимаешься тем, что с большой натяжкой можно назвать каким-то исследованием. Ну и это все как-то преображаешь. В данном случае был обратный процесс, потому что у нас были два юных сценариста, придумавших эту историю. Вот они ходили к девушкам из Mash, и вообще, будучи дебютантами, делали то, что обычно сценаристы ленятся делать: проводили глубинные интервью, выясняя всю механику. А потом в ужасе смотрели на то, как я все это в сценарии переделывал, пытаясь сочинить какую-то драму.

Ведь реальность либо настолько драматична, что никто не поверит, либо совсем не драматична, и смотреть на это скучно.

Первое чаще, но и мыльную оперу не хотелось сделать. Вот в борьбе за проблески реализма я и уничтожил, наверное, все результаты их «ресерча», зато я притащил в эту историю стариковское нытье, потому что персонаж, которого играет Женя Стычкин…

— Главный герой, зрелый журналист с опытом.

— …приезжает из глубокой эмиграции руководить, а всем этим свежим девушкам он абсолютно не нужен. Но раз его навязали, он сидит и бесконечно учит их журналисткой этике. Хорошо знаю такую привычку. Как только я бросил работать в газетах и журналах, у меня возникло невероятное желание выступать в фейсбуке с лекциями по журналистской этике.

В какой-то момент я себя поймал на этом и начал с собой бороться. Раньше рядом с моим домом были трамвайные пути, по утрам на этих путях стояла бабушка и громогласно руководила трамваями: «Как ты едешь? Кто так тормозит!» Когда в очередной раз ее увидел, поинтересовался, кто она. Оказалось, бывшая вагоновожатая. И я понял, что занимаюсь тем же в фейсбуке, когда что-то «Медуза» не то написала, «Новая газета» — не то напечатала. Потом я подумал, что это невероятно смешно. Эту привычку наставлять мы инсталлировали в нашего героя. Он там постоянно чему-то учит трех красивых, бодрых девиц, лучше, чем он, разбирающихся в новостной повестке.

Юрий Сапрыкин в сериале «Просто представь что мы знаем»

— Вы говорили о том, что в вашей истории много прототипов, некоторые из них снялись в третьестепенных ролях. Могли бы назвать кого-нибудь?

— Ребята, которые это писали, всех списали с конкретных людей, да. Они про каждого героя говорили: «Вот этот — это вот тот…» Хотя другие имена, изменены внешние обстоятельства. Не хочу никого называть, потому что

приятных людей в сериале нет, и для большинства прототипов это будет ужасно обидно.

Про моего любимого персонажа, сыгранного Юлией Снигирь, не могу сказать по другой причине: там есть обстоятельство, которое мы прячем, и если назвать фамилию прототипа, будет страшный спойлер. У главного — журналиста Малышева — прототипов трое, они не все живы. Их тоже не хочется называть, потому что персонаж… ну, странный.

Кадр из сериала «Просто представь что мы знаем»

Вообще, мне кажется, будет много обидного, и мне заранее неловко. У нас, например, много в кадре интерфейсов, фейсбуковских «стен», всплывающих постов. И чтобы все было похоже на правду, мы решили, что там должны быть настоящие люди под своими именами. А по российскому законодательству ты не можешь даже написать фамилию человека, не взяв у него разрешения. И я на прошлой неделе обзванивал и писал людям: «А можно вот этот пост из вашего фейсбука будет…» И это были в основном люди и медиа, и все были страшно милые. Кто-то даже говорил: «А хотите, я перепишу свой пост, потому что я так обычно не пишу?» — и у нас милейший разговор, а потом я вешаю трубку и понимаю, что в следующей сцене про издание, в котором мой собеседник работает, какая-то гадость звучит. И думаю: «Черт…» Это я к тому, что многие люди внутри индустрии могут обидеться. Зрителю, конечно, будет глубоко пофиг.

— А потом фаны, как в «Театральном романе», начнут расшифровывать имена героев…

— Надеюсь. Да, конечно, вообще жанр roman-à-clef, с одной стороны, легкий и выгодный, потому что, по крайней мере, у тебя есть аудитория из тех, кого ты обидел. Помните, была прекрасная книжка про «Коммерсант» в свое время, «Последняя газета»?

— Есть журналисты, до сих пор обиженные на ее автора — Николая Климонтовича. Скажите, а почему не сложилась судьба сериала «Завтра» — о том, как либералы в России приходят к власти и что из этого выходит? Я о нем писала как о нечто вдохновляющем и вполне возможном в момент просвета между Болотной и первыми арестами?

— Деньги. «Дождь» понял, что эту историю не потянет. Притом что все работали бесплатно, включая артистов. Посчитали, сколько будет стоить серия, если хотя бы какие-то копеечки платить группе, выяснилось, что это невозможно. А сторонних денег мы не нашли.

Вообще, трудно людям объяснить, сколько стоит минута экранного времени, и нули в бюджетах — не потому, что режиссер со сценаристами пьют Dom Pérignon, закусывая черной икрой. Наоборот, режиссер и сценарист — по уши в дерьме снимают по 12 минут в день, делают декорации из палок. Экранное время стоит огромных денег, ведь за кадром стоят 70 человек, каждый из которых получает зарплату, пусть крошечную, но это все плюсуется. Пока искались деньги, ушло время. А

сейчас шутить про то, как ведет себя либерализм, добравшийся до власти, нелепо. Это пинки вниз. По моему глубокому убеждению, сатира и вообще искусство может бить только вверх, нельзя бить по проигравшим, только по победителям.

— Жаль, «Завтра» вышло бы параллельно со «Слугой народа», был бы резонанс. Хотя и тогда на вас все обиделись: и государственники, и левые.

— Левые значительно больше, чем охранители. У охранителей к нам вопросов почти не было, это была история про то, какие либералы беспомощные. Но делать историю про беспомощных либералов можно в тот момент, когда революционный подъем, а когда всех разогнали по домам, часть посадили… ну некрасиво. По той же причине мы в «Министре» мало шутим про либерализм и оппозицию, которая у нас вообще вынесена за край, хотя можно было бы много смешного сказать.

Кадр из сериала «Просто представь что мы знаем»

— Но и про власть шутить сегодня небезопасно. Вам, наверное, прилетало после «Последнего министра»?

— Как-то нет. Прилетало в основном с либерального фланга за то, что мы недостаточно проклинаем кровавый режим. Говорили: либо нас зажали, либо мы конформисты. Я скорее склоняюсь ко второму, потому что мы с Леной Ваниной, с которой мы и «Завтра» писали, и «Министра», не особо себя сдерживали. И если мы недостаточно проклинали кровавый режим, это наша вина, а не цензуры. Много к режиму вопросов, особенно в последнее время, но, вопросы, что называется, к системе, а к людям, сидящим на разных этажах этой системы, я лично ненависти не испытываю. Да, эти люди делают иногда достаточно чудовищные вещи, но при этом сами они как бы и не чудовища, и у них есть какая-то жизнь вроде нормальная… Я их хорошо понимаю, потому что

ежедневные компромиссы, какими бы мы оппозиционерами и либералами себя не считали, мы совершаем ежедневно. Например, люди выходят защищать Кирилла Серебренникова, а потом идут на питчинг в Минкульт просить денег на кино.

Я не про кого-то говорю, там был фильм и по моему сценарию. И вот возвращаешься с митинга, который про то, что не надо человека сажать, и думаешь: «А вот я у этих людей деньги зачем-то прошу». Да, «эти люди» симпатичные, и новый министр культуры симпатичная. А структуры те же. Ну то есть в этом плане я своих персонажей — министра (неизвестно чего) Тихомирова и его заместителя Нечаеву — понимаю, просто они в министерстве сидят, а мы — в баре. Но степень компромисса и степень предательства того, во что ты сам веришь, ежедневного, маленького, по копеечке, примерно та же. И чем громче люди кричат про принципиальность, тем обычно нежнее и эротичнее инсталлированы в эту систему отношений с государством.

— Но есть один из рецептов с этим компромиссом что-то делать, как минимум сформулировать сущностные вопросы и памфлетно описать «наш общий дом». В «Последнем министре» есть черты нашего абсурда, придуманного в своих кабинетах другими «сценаристами». Здесь и идиотские назначения, и битвы с «обсценом», и война с порно, и прочие мыльные пузыри вместо дела. Но реальность обгоняет даже сериал. Вот вы шутите про введение крепостного права, а потом раз — у нас хотят запретить радугу и ввести оброк. И кто тут шутит?

— Я ждал проблем и перед выпуском, и во время показа. Все-таки его много людей на «Кинопоиске» может посмотреть. Проблем не случилось. Хотя, мне кажется, что «Министр» — достаточно злобная штука. Запрет мата, порнографии и всего прочего — милые виньетки. В основном нас упрекают люди близких взглядов за то, что сериал не дает надежды.

«Слуга народа», например, говорил, что может прийти нелепый, забавный, но честный человек во власть и что-то сдвинуть. У нас приходит нелепый, забавный человек во власть — и он сам мудак, и сделать ничего не может.

Потому что все циклично, ходит по кругу. Нас упрекают, что у нас нет развития, герой никуда не движется, и мир вокруг него тоже. А это ровно то чувство, которое я испытываю лет, наверное, 7–10, усталость от бесконечного движения по кругу. Я пытаюсь с ним бороться, меняя профессии, переезжая из квартиры в квартиру, но какого-то движения в масштабах страны не чувствую. Поэтому когда нам говорят, что мы титры украли у «Молодого папы»… Ну, конечно, украли. Но Джуд Лоу у Соррентино идет вперед, а Ян Юрьевич Цапник на наших титрах — назад. Он идет обратно, его кабинет и он — в прошлом. Мне кажется, это важно.

— А что с сериалом «Детективный синдром» для Первого канала? Это компромиссная история?

— Ну сам факт того, что он снят для Первого канала, является прекрасной иллюстрацией того, насколько я принципиален и непримирим в борьбе с властями. Это коммерческая история. Мы готовились снимать «Министра», и нас закрыли. Случились проблемы не политические, а экономические — с инвестором. Мы распустили группу за три недели до съемок. И тут друзья из компании «Среда», с которыми делали «Министра», сказали, что есть симпатичная жанровая история про сумасшедший дом. Действительно, оказался смешной сценарий. Потом выяснилось, что он для Первого канала. Но поскольку ни одного продюсера и ни одного человека с Первого я не видел ни на съемках, ни на монтаже, то решил: ну и ладно. Зато теперь он не выходит. Как известно, Первый канал собирает сериалы, кладет их в банку и выпускает лет через семь, когда они никому не нужны. Такая у них программная политика. Ну и ладно, ничего страшного.

Кадр из сериала «Просто представь что мы знаем»

— История может сильно устареть?

— Не думаю. Это жанровая коммерческая история. Наверное, первый и, думаю, последний случай в моей жизни, когда я прямо был таким Сидни Люметом (очень скромно сейчас сказал). Мне очень нравится Люмет, моя Библия — его книжка «Как делать кино».

И он как раз никогда не скрывал, что причины, по которым он брался снимать, часто были абсолютно циничные и мошеннические.

Например, он пишет что-то вроде: был ужасный сценарий, чудовищный главный артист, но снимали в Италии, и я мог за недорого позвать оператора, работавшего с Антониони, и попробовать с ним сделать хороший красный цвет в кадре… У меня было похоже. На съемках «Детективного синдрома» я, скажем, разбил свою первую машину в кадре. И на «…Что мы знаем» была похожая история. Я прочитал сценарий, и там в самом начале было самоубийство, которое происходило за кадром. И я сразу такой: «А чего это оно за кадром? Мы же можем поставить человека на мост, а над ним — кран, и камера, когда он будет прыгать с моста, над ним полетит, блин, а хороший сценарий ведь, надо брать». А уже потом, знаете, свобода слова, новые медиа, вот это всё. Понимаю, немного разрушаю сейчас образ настоящего автора, но мне, правда, в кино большего всего нравится механика: как это все летает, крутится и вертится, как один кадр клеится к другому. Не то что я все без разбора могу снимать, но мне интереснее снимать, чем разговаривать.

— Сериал — тяжкий марафон. Но зато меньше контроля, чем в игровом кино. Вспомнить хотя бы ваш конфликт с продюсером Ильей Стюартом на криминальной комедии «Блокбастер», когда вы сняли имя с титров. Кажется, что вы нашли себя в сериальной индустрии, что для вас это не только ремесло.

— И все же сначала ремесло, а потом что-то еще. Для меня ремесло — не ругательное слово. Это язык. Учишься разговаривать на том языке, на котором не умел: говорить одновременно картинкой, звуком, музыкой, движением камер.

Я не учился в киношколе, не поступал во ВГИК, и для меня последние пять лет — моя киношкола. Приятно, что за нее платит кто-то другой.

А контроль здесь жестче, чем в кино. В кино мне очень повезло с продюсером на первом фильме «Холодный фронт», и очень не повезло на втором. Парадокс в том, что эти два продюсера — один и тот же человек, и, видимо, это связано с его профессиональной эволюцией. На сериалах я заранее ждал более фашистских условий. Но выбора особо не было: после «Блокбастера» ко мне не то чтобы стояла очередь с предложением снять фильм. Потом появилась кинокомпания «Среда» — и там оказались сумасшедшие люди. Да, они тоже любят давать советы, предлагать все снять по-другому и перемонтировать задом наперед. Но ключевое слово здесь — «сумасшедшие». А один сумасшедший с другими сумасшедшими всегда найдет общий язык. Мы ругаемся, потом миримся, не разговариваем неделями, потом говорим, как мы друг друга любим. В какой-то момент разругаемся окончательно, это неизбежно. Свободы, с одной стороны, нет нигде, а с другой — ты можешь ее завоевать где угодно. В этом, мне кажется, радость работы, например, для стриминга, где мы пока можем делать все что хотим. И если нас останавливает что-то, то только собственная трусость. Поэтому нужно учиться ничего не бояться. И если в какой-то момент и здесь все прикроют или налетят цензоры с федеральных каналов, ну… придумаем что-нибудь.

— Надеюсь, это не значит, что вам совсем не хочется возвращаться на «холодный фронт» игрового кино?

— И да и нет. Конечно, кино — это чуть-чуть более в вечность и чуть-чуть более твое. Но, во-первых, я не хочу в вечность, мне и тут нормально. А во-вторых, знаю, что если сяду за сценарий полного метра, буду его писать полтора года, заливаясь слезами над каждой репликой. А потом окажется, что я написал «Холодный фронт 2», и вот этого моя так называемая карьера уже точно не вынесет. А сериалы сейчас — это живое, они вызывают отклик, и там я тоже говорю вещи, важные для меня. Почему бы их не делать, если это можно делать нормально.