Город против врачей

Из 7 тысяч петербургских врачей, заболевших ковидом, Смольный на сегодня признал заразившимися при исполнении долга 4163 выздоровевших и 35 умерших. За обещанные президентские и губернаторские выплаты бьются и родственники погибших, и выжившие медики, но многие по-прежнему безуспешно

Корпус Городской станции скорой медицинской помощи в Петербурге. Фото: wikimapia.org

68 сотрудников Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи (ГССМП) на 1 сентября признаны пострадавшими от COVID-19 — на руках у людей соответствующие акты комиссии. Однако только 13 человек из них на данный момент получили положенные компенсации, и еще две семьи погибших сотрудников — старших врачей Антонины Рынды и Владимира Маньковича — добились посмертных выплат.

Сотрудники Центральной подстанции ГССМП друг за другом стали заболевать с начала мая. Медики жаловались на недостаточность противоэпидемических мероприятий на подстанции и отсутствие средств индивидуальной защиты. Они били тревогу и рассылали обращения в СМИ: «Нам выдали лишь тонкие однослойные маски — и это в сформировавшемся очаге заражения! — и отправили работать дальше. Нужны респираторы класса FFP2 или N95, экраны-щитки для защиты глаз. Их привезли волонтеры, но они стоят в коробке у заведующей. Уже 80 человек из 240 работников подстанции на больничных, четверо умерли.

Людей забирают в стационары прямо со смены, нагрузка на оставшихся увеличилась в разы.

Время ожидания ответа диспетчера по телефону «03» составляет теперь несколько минут, а не секунд».

Фельдшер по приему вызовов Станислав Яицкий заболел 6 мая: у него поднялась температура, пропало обоняние, появился кашель. С работы бригада скорой увезла его на КТ, подтвердившую вирусную пневмонию, 16% поражения легких. До конца мая фельдшер болел. Никаких других диагнозов, кроме COVID-19, ему не ставили. 29 мая Яицкий обратился в Комитет по социальной политике за предоставлением причитающейся ему единовременной выплаты и получил отказ. Председатель комитета Александр Ржаненков резюмировал в ответе фельдшеру: «Отсутствуют сведения об оказании вами помощи пациентам, заболевшим коронавирусом, в ходе исполнения своих должностных обязанностей». Такие же ответы получили еще несколько десятков его коллег.

«Мы проанализировали, — говорит Станислав. — Выплаты получили медики и родные погибших, зарегистрированные в Выборгском, Калининском, Невском, Красносельском и Московском районах, а отказы на основании тех же самых документов пришли из Кировского, Красногвардейского, Фрунзенского районов, а также из Ленинградской области. Все отказы мотивировались тем, что медики Центральной подстанции не работали непосредственно в красных зонах больниц, а сидели на подстанции и не контактировали с ковидными пациентами, не оказывали им медицинскую помощь.

Тот факт, что работать на Станции скорой помощи, не общаясь друг с другом, для врачей невозможно, чиновники игнорируют».

Возмущенные медики написали петербургскому омбудсмену Александру Шишлову и депутату городского Законодательного собрания Борису Вишневскому: «Непонятно, по какому принципу производятся выплаты. Два врача и одна уборщица с нашей подстанции ушли из жизни. И вообще в голове не укладывается: значит, на работе мы все​ — медицинские работники, с профильным медицинским образованием, а когда дело коснулось выплат — то вроде бы как уже и не медики?»

По словам авторов обращения, в самые тяжкие дни эпидемии Центральная подстанция была мозгом и сердцем скорой: здесь принимают звонки от населения, быстро собирают анамнез, формируют вызовы, направляя на помощь ближайшую профильную бригаду, здесь бюро госпитализации распределяет пациентов по стационарам. Центральная подстанция координирует оказание скорой помощи во время любых ЧС — будь то стихийное бедствие, массовое отравление, теракт, эпидемия, взаимодействует с силовыми и профильными структурами, чтобы не допустить хаоса. Персонал подстанции нельзя перевести на удаленку, они едут на работу в любой ситуации.

Борис Вишневский обратился с депутатскими запросами к Александру Ржаненкову и Александру Беглову. Ответ получил 1 сентября от и. о. губернатора Валерия Пикалева, но тоже с отказом: «Акт комиссии содержит внутренние несоответствия», поэтому-де платить работникам ГССМП не будут. Во всех письмах чиновники единодушно рекомендуют медикам обращаться в суд.

«Если врачи будут судиться с городом, грош цена этому городу, — комментирует Вишневский. — На мой взгляд, это категорически неверный подход. Медик заболел на работе. Его работа была связана с помощью больным, если даже что-то и не входило в его обязанности. Он рисковал. Он общался с другими медиками, которые непосредственно контактировали с больными. А теперь оказывается, что ничего ему не положено».

2 сентября Станислав Яицкий и инициатор создания петербургской Стены памяти врачей Ирина Маслова на личном приеме у Ржаненкова рассказали ему о ситуации с выплатами. 9 сентября чиновник соберет совещание с представителями Комитета по здравоохранению, Комитета финансов, руководителей медицинских учреждений, Городской станции скорой медпомощи, представителей медиков и общественности, чтобы обсудить ситуацию, выслушать всех и постараться найти приемлемое решение, которое устроит все стороны.