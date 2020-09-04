«Безнаказанность непозволительна»

Евросоюз ожидаемо резко отреагировал на сообщение канцлера Германии Ангелы Меркель, подтвердившей диагноз отравления Алексея Навального.

Председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен Меркель сообщила эту новость одной из первых. «Это еще один подлый и коварный поступок, — написала фон дер Ляйен в твиттере. — Виновные должны быть привлечены к ответственности».

«Дело Навального» обсуждалось в четверг на Совете ЕС, где Германия подробно проинформировала о выводах своих военных экспертов, специалистов по боевым отравляющим веществам, о состоянии пациента клиники «Шарите» и конфиденциальных контактах Берлина с российскими властями.

В пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал специальное заседание Североатлантического совета на уровне послов. Тоже информационное.

Ангела Меркель. Фото: EPA-EFE

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель не сомневается в результате токсикологического анализа, проведенного специализированной лабораторией вооруженных сил Германии: российский оппозиционер был отравлен химическим агентом нервно-паралитического действия военного класса группы «Новичок», разработанным Советским Союзом, а затем Россией.

«Применение химического оружия при любых обстоятельствах совершенно недопустимо и является нарушением международного права», — заявил он. Подводя итоги обсуждения с постпредами, Боррель от имени всех 27 стран союза подчеркнул, что «безнаказанность в этом случае непозволительна». Европейский союз призывает к скоординированному международному ответу и «оставляет за собой право предпринять соответствующие действия, в том числе в виде ограничительных мер», иными словами, санкций.

Но, в отличие от 2014 года, Европа не торопится сразу обещать неминуемые санкции против России — ни адресные против отдельных физических лиц, ни тем более экономические.

Тогда очевидную ответственность за присоединение Крыма и дестабилизацию на востоке Украины страны ЕС однозначно возложили на российское государство.

Сегодня отношения ЕС с Россией и без того находятся на самом низком после холодной войны уровне. Хуже некуда. На этот раз европейские лидеры и правительства в один голос призывают наказать конкретных виновных в покушении, которых сама Россия должна найти путем «тщательного и прозрачного» расследования.

Вопрос о санкциях был первым, который мы задали в четверг на брифинге пресс-секретарю Борреля — Петеру Стано. Нет предмета, резонно ответил он. На данный момент даже не начато расследование, которое бы определило, кто несет ответственность, кого наказывать.

Первый шаг — это призвать Россию провести «тщательное и прозрачное» расследование и посмотреть, как она будет реагировать.

«Действительно, в интересах самой России получить ответ на этот вопрос, потому что такое химическое вещество не находится в свободном доступе, оно применено на российской территории, против российского гражданина, — рассуждал Стано. — Поэтому очень важно досконально расследовать и дать ответы как российской общественности, так и международной».

Произнося слова из официально утвержденных текстов, он, как любой европейский чиновник, имеющий дело с Россией, не скрывает скепсиса. «Есть немало примеров подобных попыток заткнуть рот оппозиции в России: Анна Политковская, Сергей Магнитский, Борис Немцов. А есть сколько-нибудь удовлетворительные результаты расследования их убийств?» — звучит риторический вопрос.

Если предыдущие расследования были безрезультатными, то поверит ли ЕС новому расследованию, проведенному Россией? Может быть, более уместным для такого случая было бы международное расследование?

Кремль сказал, что будет сотрудничать с германскими партнерами по результатам медицинского исследования и другим эпизодам дела Навального. «Мы видим сигналы готовности (со стороны России. — А.М.), по крайней мере, на словах. Посмотрим, как будет развиваться это сотрудничество, и будем действовать по результатам», — осторожно комментирует полученные «сигналы» официальный представитель.