Ваш счет дербанят прямо сейчас

Владельцам пластиковых карт за последние десять лет хоть раз на сотовый телефон поступал звонок с незнакомого номера. Мужской или женский голос представлялся сотрудником банка (чаще всего службы безопасности) и под различными предлогами пытался выяснить секретные данные кредитки. Доверчивая жертва через пару минут после звонка лишалась всех денег на карте. Эта схема давно описана в СМИ, и вроде бы уже никто не должен вестись на подобную аферу. Однако такие находятся.

В среду, 2 сентября 2020 года, Октябрьский суд Петербурга арестовал Павла Корнеева, которого полиция считает виновным в хищении 480 тысяч рублей у петербурженки Б. Как сообщили «Новой» в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области, одновременно с арестом Корнеева задержали еще шесть человек в Калининграде, Улан-Удэ, Ялте и Хабаровске.

«Установлены десять участников преступной группы, занимавшихся мошенничеством с банковскими картами, — заявили в пресс-службе. — Семеро из них уже задержаны. Точное число потерпевших пока не установлено».

Как выяснили сотрудники Следственного управления ГУ МВД СПб и Ленинградской области, полученные деньги подозреваемые переводили в биткоины: они официально зарегистрировали обменник реальных денег на криптовалюту, который располагался в бизнес-центре на набережной Мойки. Биткоины переводились в одну из европейских стран, где конвертировались в евро. Установлены 15 человек, которым нанесен ущерб на сумму более двух миллионов рублей, но полицейские уверены, что потерпевших намного больше.

Считается, что жертвами подобных мошенников в основном становятся пожилые люди. Но по данным ГУ МВД, средний возраст пострадавших — 30 лет.

Настаивая на аресте, представитель обвинения в суде заявил, что Корнеев является руководителем лишь одного подразделения преступного сообщества, имеющего «филиалы» во многих городах России.

«Находясь на свободе, Корнеев может предупредить пока не выявленных сообщников, — уверен следователь. — Кроме того, являясь администратором сайта, через который проходили платежи, он может удаленно уничтожить важные улики по делу».

Звонки осуществлялись через подменный сервер, который менял префикс телефона, отображая московские коды «495» и «499». Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности Сбербанка. Говорили, что деньги на счету под угрозой хищения, а чтобы их обезопасить, им необходим трехзначный код на обороте карты, зная который, можно удаленно управлять счетом. Получив код, мошенники переводили деньги на свои счета.

Но в последнее время схема немного поменялась. Потерпевшей Б. позвонили с номера с кодом «495» и сообщили, что деньги на обеих ее картах под угрозой, необходимо срочно их обналичить и перевести на специальный счет. Б. оборвала звонок и перезвонила на высветившийся номер. Ответил другой голос, представившийся сотрудником Сбербанка, который сообщил, что она позвонила на коммутатор, и ее сейчас переведут на службу безопасности. Это убедило потерпевшую в том, что ей звонили действительно из банка, и она бросилась к ближайшему банкомату.

Сняв все деньги с карт, 480 тысяч рублей, она тут же положила их на счет, продиктованный «сотрудником службы безопасности».

Абонент убедил женщину, что размещать деньги на собственное имя опасно. Деньги были обналичены в Улан-Удэ и помещены на счет Корнеева, который уже в Петербурге перевел их в биткоины.

«Считается, что отследить операции с криптовалютой труднее, чем межбанковские переводы, — комментирует экономист Дмитрий Прокофьев. — Это не так. Любые операции в интернете оставляют электронный след, и при желании их возможно отследить. Но зачастую затраты на вычисление такого следа превышают ущерб, и этим мало кто занимается».