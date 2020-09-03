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№ 95 от 2 сентября 2020

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Колумнисты

«Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая!»

Михаил Ефремов в суде прочел стихотворение памяти Сергея Захарова, жертвы ДТП на Садовом кольце

Общество286

Михаил Ефремовактер

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Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, выступил на заседании с последним словом, передает корреспондент «Новой газеты» из зала суда. Он рассказал, что соболезнует потерпевшим, которым пришлось пережить огромное горе, а в конце заявил, что раскаивается в содеянном. Ефремов зачитал стихотворение, которое написал на 9 дней со смерти погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Михаил Ефремов. Фото: РИА Новости

* * *
 

Сергей, мы не были знакомы, 
Наше знакомство стало ужасным, 
Я был в состоянии алкогольной комы, 
А ты погиб совершенно напрасно. 

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
Все, что будет потом, — только во имя твое.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть
До того времени, когда мы станем вдвоем.

Там никто не сдает и никто не злится,
На том свете нету таких понятий.
Там у всех, как у тебя, светлые лица,
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий. 

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.
Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения.
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая!
Вот бы поговорить с ним, увидеть его, помолчать…
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.
Есть на кого поставить Каинову печать.

P.S.

Приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября в 11:00.

Теги:
стихи, суды, ефремов

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