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№ 95 от 2 сентября 2020Читать номер
«Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая!»
Михаил Ефремов в суде прочел стихотворение памяти Сергея Захарова, жертвы ДТП на Садовом кольце
Михаил Ефремовактер
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, выступил на заседании с последним словом, передает корреспондент «Новой газеты» из зала суда. Он рассказал, что соболезнует потерпевшим, которым пришлось пережить огромное горе, а в конце заявил, что раскаивается в содеянном. Ефремов зачитал стихотворение, которое написал на 9 дней со смерти погибшего в ДТП Сергея Захарова.
* * *
Сергей, мы не были знакомы,
Наше знакомство стало ужасным,
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
Все, что будет потом, — только во имя твое.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть
До того времени, когда мы станем вдвоем.
Там никто не сдает и никто не злится,
На том свете нету таких понятий.
Там у всех, как у тебя, светлые лица,
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.
Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.
Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения.
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.
Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая!
Вот бы поговорить с ним, увидеть его, помолчать…
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.
Есть на кого поставить Каинову печать.
P.S.
Приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября в 11:00.