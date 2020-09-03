Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, выступил на заседании с последним словом, передает корреспондент «Новой газеты» из зала суда. Он рассказал, что соболезнует потерпевшим, которым пришлось пережить огромное горе, а в конце заявил, что раскаивается в содеянном. Ефремов зачитал стихотворение, которое написал на 9 дней со смерти погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Михаил Ефремов. Фото: РИА Новости

* * *



Сергей, мы не были знакомы,

Наше знакомство стало ужасным,

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.



Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

Все, что будет потом, — только во имя твое.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть

До того времени, когда мы станем вдвоем.



Там никто не сдает и никто не злится,

На том свете нету таких понятий.

Там у всех, как у тебя, светлые лица,

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.



Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.



Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая!

Вот бы поговорить с ним, увидеть его, помолчать…

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.

Есть на кого поставить Каинову печать.