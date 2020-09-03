Огонь пикника

По состоянию на полдень 3 сентября на «Карте пожаров» Ростовская область — самое яркое пятно России, здесь зафиксированы 34 «горячие точки». Горит степь, горят немногочисленные леса, горит камыш и выжженные августом луга. Около полудня вторника сразу в четырех районах области огонь вспыхнул и распространился так стремительно, что многие погорельцы считают свое спасение чудом.

— Я прилег в обед поспать, слышу — гремит. Я двери открываю — «газель» горит. Мне оставалось только убегать в степь, где сгоревшая степь, чтобы не сгореть самому. Пять минут все играло-играло. Такое зарево стояло! — рассказывает житель с окраины поселка Замчалово Владимир Кибалов.

У него сгорело все: кошка, собака «с кутенятами», две коровы, коза, старая «газель» и дом, в котором прожил 35 лет.

Закрыв листами сгоревшего металла вход в сарай, где лежат мертвые животные, он дожидается сотрудников администрации Красносулинского района. Те обещали приехать, выдать единовременную помощь и определить 83-летнего Владимира Алексеевича на временное место жительства. Работы у чиновников много: только в этом районе пострадавшими числятся 32 человека, сгорело 15 жилых домов и нежилых зданий.

Пенсионер говорит, что огонь пришел со стороны железнодорожной станции «Замчалово». Об этом твердят и супруги Трофименко с окраины поселка Углеродовского. Пожарным удалось спасти их дом, но полностью сгорела летняя кухня со всей утварью, новый культиватор и купленный на зиму уголь — а это две пенсии пожилой четы.

Пожарище на окраине поселка Углеродовского. Фото: Елена Романова / «Новая газета»

— Был страшный ураган. Я посуду мыла. Смотрю в окно — огонь идет стеной. Тут сосед вбегает, говорит, спасайтесь. У меня как ноги отнялись, с места сойти не могу. Успела схватить документы да лекарства свои, он меня под мышку взял и вынес. Посадил тут возле дома, а дед в это время пытался из шланга водой проливать. Да разве этим справишься, — говорит Валентина Григорьевна.

Степной пожар был такой силы, что перекидывал гроздья огня по верхушкам деревьев и хищником набрасывался на ветхие постройки. Он пронесся по нехитрому огороду пенсионеров: запекшиеся перцы теперь алеют на мертвых ветках. Из-под треснувшей сухой кожицы выглядывает сочная мякоть поздних слив.

Иван Павлович Трофимов уверен, что всему виной тотальный запрет за обычные палы травы.

— Раньше мы траву жгли по чуть-чуть. То весной, то осенью. А четыре года назад, кажется, такие штрафы ввели, что — ну его. Так здесь трава была — в пояс, а дождя, считай, месяц не было, — говорит пенсионер.

И не будет. Гидрометцентр еще в августе предупредил жителей области: начало сентября будет горячим — до +36. Здесь знают, что на деле это все 40 градусов.

О причине пожара власти региона пока молчат, называя все «природными возгораниями» и намекая на трагическую случайность.

Сгорело 700 га леса. В 2010-м пожары уничтожили 1,3 тыс. га. Экология области до сих пор не оправилась от той катастрофы. В районах вводится режим ЧС, запрещено посещение лесов. Но на общую картину это влияет мало: пока тушат очаги в Красносулинском, Белокалитвенском, Каменском и Тарасовском районах, начал привычно гореть сухой тростник вдоль водоемов: 3 сентября огонь подобрался к туристическому центру области — станице Старочеркасской.

Фото: Елена Романова / «Новая газета»

Наиболее сложной признана обстановка в Тарасовском районе, куда накануне вечером на вертолете в экстренном порядке был вынужден лететь действующий губернатор Василий Голубев. Огонь там подступил вплотную к поселениям, спасатели эвакуировали около сотни жителей станицы Микятинской.

Примечательно, что пожар случился за неделю до начала голосования по выборам губернатора Ростовской области, действующий глава региона баллотируется на третий срок. Он выдвинут «Единой Россией».

Всю предвыборную кампанию Василий Голубев упорно игнорировал публичные дебаты кандидатов. То же самое, кстати, делают и кандидаты-единороссы на выборах депутатов гордумы Ростова. По странной случайности 2 сентября, уже зная о масштабах бедствия на северо-западе области, Василий Голубев внезапно прибыл в телестудию, выступил с речью и даже успел выслушать одного из оппонентов, но потом заявил, что ему надо срочно лететь на пожар, покинул зал, избежав таким образом множества неприятных вопросов.

По данным «Новой газеты», в Красносулинском районе правоохранители проводят проверку в отношении жильцов дома на улице Горького в поселке Замчалово. Как рассказали местные жители, пустующий дом обжили мигранты из средней Азии, которые днем, во вторник, организовали во дворе что-то вроде пикника. В какой-то момент сильный ветер перекинул пламя на соседний дом, где в этот момент проходили похороны.

Полиция осматривает дом на улице Горького, с которого, предположительно, начался пожар. Фото: Елена Романова / «Новая газета»

— Мы все туда кинулись тушить, — рассказывает местная жительница Галина Богатырь, и ее слова подтверждают сразу несколько жильцов сгоревших домов по соседству.

— Все туда побежали, кто был на улице. И я побежала. Пока тушили, я возвращаюсь, а мой дом сгорел.

Мигранты разбежались, а пока дом и двор осматривают сотрудники полиции, Галина показывает всем желающим кирпичные руины своего дома.

— Ничего не вынесла: ни одного документа, ни одежи — ничего. А мы только ремонт сделали, мебель купили, ребенка в школу собрали, — рассказывает она с веселым отчаянием в голосе.

В какой-то момент появляется ощущение, что погорельцы не очень горюют по сгоревшим хибарам: с их исчезновением у людей появляется надежда на другую жизнь, не связанную с заброшенными шахтерскими хуторами — ветхими, безжизненными и опасными, как старые штольни, в которые провалилась не одна жизнь...

Губернатор уже распорядился выделить пострадавшим материальную помощь. Единственной погибшей от пожара 2 сентября признана… 82-летняя Анна Попова. Парализованная женщина жила одна в своем домике на окраине Углеродовского. Приехавшая на дым пожара дочка не успела ее спасти.

…В пустом дворе сотрудники МЧС задумчиво смотрят на сгоревшие вертикальные бревна стен: как и большинство местных, Попова жила в домике, сложенном из старых железнодорожных шпал. Огонь в мгновение уничтожил подворье, у ворот валяется труп заживо сгоревшей курицы.

Губернатор Голубев пообещал семье погибшей миллион рублей в виде моральной компенсации. Деньги придут как раз к трехдневному голосованию.

Ростовская область