Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Подборка

Все, что нужно знать о «Новичке», его создателях и деле Навального

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 95 от 2 сентября 2020

Читать номер
Сюжеты

В день штурма школы в Беслане москвичи возлагают цветы к памятнику жертвам трагедии

Фото дня

Общество1

1
 
Памятник в память о жертвах трагедии в Беслане на пересечении Солянки и Подколокольного переулка в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» 

Почему это важно

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:
фото, память, теракт , беслан

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera