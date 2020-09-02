Карантин навсегда

До недавнего времени и бизнес, и граждане считали, что после массовой вакцинации все проблемы, связанные с эпидемией COVID-19, останутся в прошлом и жизнь постепенно вернется к состоянию начала марта 2020 года. Но появление документально подтвержденных данных о вторичном заражении вирусом заставляет задуматься о том, что вакцинация вполне может оказаться неэффективной. Если это действительно произойдет, то и бизнесу, и гражданам придется очень серьезно пересмотреть свои стратегические планы. И пересмотр этот будет непростым, нелегким и небыстрым.

Общий принцип работы вакцин прост: в организм вводится ослабленный возбудитель болезни (т.н. живые вакцины) или его фрагмент (как правило, фрагмент белка возбудителя). В ответ организм вырабатывает иммунитет. Иммунитет может быть пожизненным (как к вирусу оспы) и временным (столбняк — на 10 лет, грипп — примерно на год).

В любом случае задача вакцинации — сильно снизить риск заражения на определенный период. Повторные заражения всего через 4 месяца, если они будут достаточно частыми, поставят под вопрос эффективность вакцинации.

А это значит, рухнут и надежды на возвращение докоронавирусной экономики. Прежние времена могут не вернуться никогда.

Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе «Биннофарм». Фото: РИА Новости

Пока надежно подтвержденных случаев повторного заражения достаточно мало и делать статистически надежные выводы рано. Но и ранее сделанные исследования по измерению концентрации антител в крови переболевших, и данные о повторных заражениях указывают на то, что эффективность вакцины может быть очень кратковременной — 3–4 месяца. Соответственно, для надежной защиты вакцинацию придется проводить ежеквартально, а то и чаще.

Для значительной доли людей это окажется сложно. Даже логистика поставок вакцины в таких объемах — очень непростое дело, не говоря о стоимости и нежелании части граждан вакцинироваться в принципе. Таким образом, вполне вероятен сценарий, при котором надежды на вакцину как решение проблемы коронавируса может и не оправдаться.

Придется как-то приспосабливаться к жизни с его присутствием. Опыт карантина весны — лета 2020 года тут мало поможет: бесконечно раздавать деньги гражданам и бизнесу никакое государство не сможет.

Рост числа заболевших коронавирусом в мире не прекращается, вслед за снижением заболеваемости в некоторых странах вновь начинается ее рост. Идут дискуссии о том, что такое этот рост — т.н. вторая волна или же продолжение первой… А тем временем безработица остается высокой, бизнес несет убытки, у банков падает качество кредитных портфелей и растет просрочка. У государств растет госдолг и дефицит бюджета. Все это увеличивает риски дефолтов на всех уровнях — от домохозяйств и фирм до муниципалитетов, регионов и государств.

Школьники в масках и перчатках соблюдают дистанцию. 1 сентября 2020 года. Фото: ЕРА

Карантин, ограничения на передвижение, закрытие предприятий сферы услуг и запрет массовых мероприятий — это меры, которые позволили снизить скорость распространения болезни. Но полностью ее подавить они не могут в принципе. Даже в странах с жестким отслеживанием контактов и суровым карантином все равно возникают новые случаи заболевания. Современная экономика глобальна, и полностью прекратить перемещения граждан через санитарные кордоны не удается никому, даже Китаю. А вместе с людьми перемещается и вирус.

Это заставляет задуматься о целесообразности жестких ограничительных мер в целом. Или как минимум — об их смягчении.

Рост рисков массовых дефолтов и безработицы вынуждает политиков идти на компромиссы. С одной стороны, сохраняются многие ограничения (которые сами по себе часто носят ритуальный характер), что демонстрирует электорату заботу со стороны властей, с другой — наиболее мешающие бизнесу ограничения снимаются.

Компромисс между снятием и сохранением ограничительных мер очень сложен этически. В разных странах он разрешается по-разному. Почти идеальный пример диаметрально разных подходов — Швеция и Норвегия. Почти полное отсутствие ограничений в Швеции и жесткие ограничения — в Норвегии.

При этом особенно показательно, что граждане этих стран имеют достаточно схожий менталитет и культуру. Выводы об эффективности выбранной этими странами модели поведения можно будет делать не ранее чем через несколько лет (в идеале — после устойчивого восстановления экономики). Но в любом случае этот кейс будет очень интересным.

С тактической же точки зрения поведение властей большинства стран довольно схожее. Медленно и постепенно ограничительные меры смягчаются. Там, где возникают новые вспышки, вводятся очень локальные ограничения (иногда — масштаба отдельного города или района). Но на возврат жесткого карантина масштаба страны, скорее всего, не решится уже никто: экономика может этого просто не выдержать. Поэтому вне зависимости от успеха или неуспеха вакцин нас ждет адаптация к новым условиям жизни и работы. И чем раньше пойдет этот процесс, тем лучше будет его результат.