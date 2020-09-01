Битва за рейтинг и корзину

Наши лучшие футболисты, если кто забыл, не надевали форму с двуглавым орлом почти год. Последний официальный матч подопечные Станислава Черчесова провели в ноябре, когда в гостях отгрузили любителям из Сан-Марино 5 мячей. А затем коронавирус отменил Евро-2020, лишив фанатов и актеров в бутсах летнего праздника. Казалось, отменят и Лигу наций. Но чиновники посчитали, что надо возвращать старосветские дружины на арены. Тем более что жеребьевка данного состязания, отправившая Россию в компанию к сербам, туркам и венграм, состоялась еще в марте.

Трофей Лиги наций. Фото: EPA

Кстати, главный тренер сборной тогда же сказал, что в регламенте так и не разобрался и вообще знает лишь то, что турнир, через который любая команда имеет шанс пробиться на европейский или мировой форум, оплачивает УЕФА. Точно так же смысл нового и запутанного многоступенчатого соревнования, призванного заменить, по сути, товарищеские матчи, понимают и практически все 55 участников. Да и сами авторы сценария и, в частности, Мишель Платини запинаются, объясняя тонкости хитрой футбольной пьесы и порядок распределения бонусов…

Напомню, что в первом розыгрыше победили португальцы, а Дзюба с партнерами финишировали в своей группе вслед за шведами и остались зимовать во второй по силе Лиге В (все резиденты делятся на 4 эшелона, согласно рейтингу). Посему побороться за трофей им и сейчас не удастся ни при каких раскладах, но, заняв в квартете 1-е место, россияне присоединятся на будущий сезон к элитной тусовке из 16 сборных. И главное: они с большой долей вероятности улучшат собственный рейтинг — и тогда при жеребьевке к отборочным поединкам ЧМ-2022 запрыгнут в корзину номер два и обезопасят себя таким образом от встреч с грандами. Вытягивание горячих катарских шариков ожидается после осенних матчей Лиги наций, и хорошо бы сразу начать укладывать соперников на лопатки и набирать нужные очки в копилку.

С этой целью Станислав Черчесов вызвал на сбор проверенных товарищей. Дебютант только один — полузащитник Андрей Мостовой из «Зенита». Правда, команде не помогут два травмированных легионера — «француз» Александр Головин и «испанец» Дмитрий Черышев. По той же «больничной» причине не увидят болельщики и наколотившего в прошедшем первенстве 15 мячей форварда Евгения Луценко и хавбека Алексея Миранчука, которого «Локомотив» продал в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.

Примечательно, что вместо нападающего тульского «Арсенала» Станислав Саламович пригласил спартаковца Александра Соболева, не попавшего в первоначальный список из-за конфликта с Артемом Дзюбой. Мужчины, как ни странно, не поделили Александра Кокорина, продолжающего лечить голеностоп. А случилось следующее. Соболев в майской программе Евгения Савина «Красава» обвинил вождя «Зенита» в том, что он публично не поддержал Александра Кокорина в период скандального процесса. Дзюба, мягко говоря, удивился, а во время полуфинала Кубка страны голеадоры схлестнулись на поле не только в словесной перепалке. Причем зенитовец уверял, что бодались и ругались они не из-за Кокорина, хотя и обозвал Соболева глупцом, который не разбирается в настоящей дружбе. «Слышал звон, да не знает, где он», — резюмировал после схватки капитан сборной.

Звон долетел и до ушей Черчесова, решившего не нарушать микроклимат в коллективе и придержать Соболева в ближайшем резерве.

Однако затем посоветовал молодому бойцу позвонить лидеру и урегулировать ситуацию. Александр послушался, спорщики провели телефонный раунд и достигли консенсуса, а тренерский штаб, оперативно отреагировав на мирный договор, распахнул перед спартаковцем дверь.

В общем, любопытно было бы теперь понаблюдать за двумя драчунами на острие атаки, учитывая, что финты железнодорожника Федора Смолова и динамовца Николая Комличенко пока не впечатляют. Впрочем, у Черчесова полно и других проблем. В центре полузащиты придется обойтись не только без Головина, но и без Баринова. Антон же Миранчук до уровня старшего брата все еще недотягивает. Вернувшийся в сборную краснодарец Юрий Газинский далек от своей лучшей формы, а Далер Кузяев, находящийся в данный момент без клуба, фактически не имел игровой практики. Как и защитник Роман Нойштедтер, которого Черчесов выписал из Турции в Новогорск, дабы поддержать и помочь обрести необходимые кондиции. Короче, придется поломать голову над тем, кого отрядить в оборону к Марио Фернандесу и Георгию Джикии.

Стоит беспокоиться и за последний рубеж. Ведь основной голкипер, Маринато Гильерме, нынче не слишком надежен. Возможно, следует доверить ворота Антону Шунину, не пропустившему в этом чемпионате в трех матчах на родном стадионе «Динамо», где ему знакома каждая травинка, ни одного мяча?

Именно там, в четверг в 21.45, начнется битва России с Сербией. А 6 сентября сборная сразится на «Пушкаш Арене» с венграми. Пожелаем нашим парням удачи и поболеем за них на Первом канале.