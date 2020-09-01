Новый день на Черной горе

41:40 — с таким баскетбольным счетом объединенная оппозиция Черногории переиграла правящую Демократическую партию социалистов (ДПС) во главе с президентом страны Мило Джукановичем на воскресных выборах в скупщину. Если этот итог устоит после официального объявления результатов, а так оно, скорее всего, и будет, то один лишний голос в 81-местном парламенте возвестит начало в Черногории новой политической эры.

Это вряд ли можно назвать преувеличением: Джуканович стал первым премьер-министром Черногории в день своего 29-летия.

Сейчас ему 58, и он всем смертельно надоел.

Первый, третий, пятый и седьмой премьер, дважды президент (в 1998–2002 гг. и с 2018-го) вывел страну из состава конфедерации с Сербией (2006) и привел в НАТО (2017). Выкормыш, как сказали бы раньше, самого Слободана Милошевича отразил в своей несомненно исторической фигуре как достижения, так и низости переходного периода от «социалистической эпохи» к «новой общественной формации» — постсоветской форме капитализма.

Согласно сведениям Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) со штаб-квартирой в Сараево, Джуканович совмещал руководство страной с участием в контрабандных схемах, покровительствовал преступным группировкам, санкционировал незаконную продажу больших кусков морского побережья зарубежным олигархам, в том числе российским и азербайджанским. Раздавал госкредиты «кому надо», не требуя их возвращения — 130 миллионов евро из этой категории застряли, как утверждает OCCRP, у Олега Дерипаски.

Сумбурной, непрозрачной, давящей прессу и вообще независимые голоса, но и одновременно умело «проевропейской» политики ДПС и ее лидера (вполне устраивавшей, насколько можно судить, Евросоюз и соседей Черногории) было бы, однако, недостаточно, чтобы свалить вросшую в землю систему власти. Сломался атеист Джуканович на противостоянии с церковью, точнее с Сербской православной церковью, чья Черногорско-Приморская епархия исторически контролирует интенсивную религиозную жизнь 630-тысячной страны.

Джуканович поклялся создать независимую национальную церковь, или, если сказать по-другому, восстановить фактическую автокефалию черногорской церкви, которая существовала до аннексии Черногории Сербией в 1918 году. Специальный закон объявил государственной собственностью все церковные здания, принадлежавшие Королевству Черногория до этого момента — а это шестьсот с лишним ценных объектов, которыми распоряжалась СПЦ. Поднялась волна народного гнева в виде нескончаемых массовых демонстраций и молений — «не отдадим святыни!» — которую власти так и не сумели унять. Глава черногорской епархии — 82-летний митрополит Амфилохий, получивший свой сан также еще при Милошевиче, впервые в жизни голосовал на этих последних выборах, что привело на участки весьма значительную часть небывалых 76-ти процентов всех зарегистрированных избирателей.

Итак, ДПС получает в скупщине удручающие 30 мандатов, вместе с миноритарными партнерами — 40. Кто же победил?

Триумвират трех коалиций, который можно называть объединенной оппозицией с известной долей условности: если покопаться, между ее участниками можно найти качественные различия.

Представители альянса «За будущее Черногории» (ЗБЧ) займут в парламенте 27 кресел. Выразителей консервативных и кое-где ультраправых мнений возглавляет университетский профессор Здравко Кривокапич. У этого преподавателя машиностроения и фактического новичка в политике есть шанс стать следующим президентом Черногории.

Здравко Кривокапич. Фото: ЕРА

Альянс ясно артикулирует свои просербские и пророссийские позиции, однако в недавнем подробном интервью его лидер признал, что факт членства страны в Североатлантическом альянсе «невозможно легко изменить». В коалиции «Мир — наша нация» (лидер — 33-летний Алекса Бечич), которая претендует на 10 мест, преобладают либеральные и левоцентристские взгляды. В целом проевропейский «Мир» не поддерживает националистический и пророссийский векторы ЗБЧ.

Последний член неформального триумвирата, коалиция «Черным по белому» с четырьмя местами (ее называют еще гражданским движением URA — United Reform Action, лидер — Дритан Абазович) продвигает идею создания «экспертного правительства» с ограниченным сроком действия, на два-три года. Эту идею поддерживает Кривокапич. Он посоветовал Джукановичу «собирать чемоданы»: Черногория — парламентская республика, и новое правительство может отправить Джукановича в отставку, хотя его президентский срок истекает только в 2023 году.

Наутро после голосования победители протянули руку побежденным — все три объединения, которым предстоит контролировать скупщину, призвали к национальному примирению, которое должно положить конец трем десятилетиям «острых разногласий» в обществе. Они призвали присоединиться к «новому большинству» малые партии этнических албанцев и бошняков (славян-мусульман), традиционно добавлявших к парламентскому представительству партии Джукановича пять гарантированных им в скупщине мандатов.

Черногорская оппозиция отмечает результаты выборов. Подгорица, 31 августа. Фото: ЕРА

Чуть позже в совместном заявлении три победителя заявили, что «новое правительство предпримет все необходимые реформы для того, чтобы Черногория как можно скорее стала членом Европейского союза».

Отношения Черногории с Россией на момент выборов нельзя было назвать удовлетворительными.

Джуканович неоднократно обвинял Россию в том, что в союзе с Сербией она подрывает государственность Черногории, рассчитывая сбить ее с европейского пути развития. И поэтому, вероятно, за два дня до голосования российский МИД выпустил заявление, в котором явно разговаривал с прошлым. «Высшие черногорские чины — отмечалось в документе — ради собственных политических и электоральных интересов… снова энергично разыгрывают антироссийскую карту», а «потребительский подход к нашим двусторонним отношениям… резко контрастирует с периодически поступающими из Подгорицы сигналами о заинтересованности в российско-черногорской нормализации.

Пока же видим, как продолжает накапливаться негатив, формируется недружественная атмосфера вокруг посещающих Черногорию россиян, которых с недавних пор власти этой страны вновь стали активно зазывать на местные курорты».

Черногорская оппозиция отмечает результаты выборов. Подгорица, 31 августа. Фото: ЕРА

С курортной точки зрения, возможно, все так и выглядит: как сообщал Центральный банк Черногории, из 170 миллионов евро, потраченных иностранцами на приобретение недвижимости в этой стране в 2019 году, на россиян приходится почти четверть — 39 миллионов, первая строчка в таблице. Им принадлежит, по некоторым данным, свыше 40 процентов всей приморской недвижимости, а постоянно здесь живут от пяти до семи тысяч россиян. Остается конвертировать эти капиталы в новую реальность российско-черногорских отношений.