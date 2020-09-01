Протесты в Беларуси, день 24. Что происходит?

ОМОН разгоняет студентов в Минске
Колонну студентов силовики встретили на площади Победы, пишет Tut.by. Учащихся задержали, некоторые из них побежали от силовиков.
Из-за протестов на вход и выход закрыли станцию метро Площадь Победы.
Фото: Tut.by
Колонну студентов силовики встретили на площади Победы, пишет Tut.by. Учащихся задержали, некоторые из них побежали от силовиков.
Из-за протестов на вход и выход закрыли станцию метро Площадь Победы.
Фото: Tut.by
Журналистам сказали, что их задержали «для проверки аккредитации». Правоохранитель в штатском не представился и не показал документы.
Сегодня студенты различных вузов Беларуси хотят подписать петицию за справедливые выборы и передать ее министру образования, пишет Onliner. Это издание и Tut.by сообщают о том, что сегодня были задержаны двое учащихся Белорусского национального технического университета. Onliner со ссылкой на очевидцев уточняет, что задержанная девушка собирала подписи.
У нескольких учебных заведений дежурят ОМОН и милиция, пишет «Наша Нива». У Минского государственного лингвистического университета омоновцы выбежали из машин и бросились на студентов, которые стояли у входа в здание вуза в цепи. Учащиеся спрятались в университете.
«По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», — заявил глава МИД России (цитата по ТАСС).
По его словам, некоторые западные страны хотят «навязать некие подходы к преодолению нынешней ситуации» в стране, а Россия считает, что в этом нет необходимости. Также Сергей Лавров утверждает, что Литва действует со Светланой Тихановской методами, которые нарушают суверенитет Беларуси.
«Не хотел покидать государство, социально-политический контекст которого использую как материал для своего искусства, но так сложились обстоятельства. Поступила информация, что на меня собираются сфабриковать уголовное дело по статье, связанной с порнографией», — сообщил он в фейсбуке. Сейчас Кузьмич находится в Киеве.
Василия Полякова задержали вчера у здания суда Центрального района, пишет Tut.by. Он пришел туда, чтобы узнать о судьбе задержанных на акции 30 августа. Где сейчас находится Поляков — неизвестно.