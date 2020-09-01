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Политический разбой в России. Нападения на журналистов, активистов и политиков не расследуются

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№ 94 от 31 августа 2020

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ОНЛАЙНОбновлено 9 минут назад

Протесты в Беларуси, день 24. Что происходит?

Политика915

915
 

ОМОН разгоняет студентов в Минске

Колонну студентов силовики встретили на площади Победы, пишет Tut.by. Учащихся задержали, некоторые из них побежали от силовиков. 

Из-за протестов на вход и выход закрыли станцию метро Площадь Победы. 

Фото: Tut.by

В Минске задержали журналистов «Еврорадио», которые вели стрим со студенческой акции протеста

Журналистам сказали, что их задержали «для проверки аккредитации». Правоохранитель в штатском не представился и не показал документы. 

Сегодня в Минске на протесты вышли студенты. Есть задержанные

Сегодня студенты различных вузов Беларуси хотят подписать петицию за справедливые выборы и передать ее министру образования, пишет Onliner. Это издание и Tut.by сообщают о том, что сегодня были задержаны двое учащихся Белорусского национального технического университета. Onliner со ссылкой на очевидцев уточняет, что задержанная девушка собирала подписи. 

У нескольких учебных заведений дежурят ОМОН и милиция, пишет «Наша Нива». У Минского государственного лингвистического университета омоновцы выбежали из машин и бросились на студентов, которые стояли у входа в здание вуза в цепи. Учащиеся спрятались в университете.

Лавров: предложенная Лукашенко конституционная реформа поможет диалогу в стран

«По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», — заявил глава МИД России (цитата по ТАСС). 

По его словам, некоторые западные страны хотят «навязать некие подходы к преодолению нынешней ситуации» в стране, а Россия считает, что в этом нет необходимости. Также Сергей Лавров утверждает, что Литва действует со Светланой Тихановской методами, которые нарушают суверенитет Беларуси. 

Художник-акционист Алексей Кузьмич уехал из Беларуси

«Не хотел покидать государство, социально-политический контекст которого использую как материал для своего искусства, но так сложились обстоятельства. Поступила информация, что на меня собираются сфабриковать уголовное дело по статье, связанной с порнографией», — сообщил он в фейсбуке. Сейчас Кузьмич находится в Киеве. 

В Гомеле задержали члена Координационного совета по Гомельщине

Василия Полякова задержали вчера у здания суда Центрального района, пишет Tut.by. Он пришел туда, чтобы узнать о судьбе задержанных на акции 30 августа. Где сейчас находится Поляков — неизвестно. 

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Теги:
выборы президента, задержания, колесникова, как у них, политический кризис, лукашенко, протесты, беларусь
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