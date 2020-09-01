Протесты в Беларуси, день 24. Что происходит?

Сегодня студенты различных вузов Беларуси хотят подписать петицию за справедливые выборы и передать ее министру образования, пишет Onliner. Это издание и Tut.by сообщают о том, что сегодня были задержаны двое учащихся Белорусского национального технического университета. Onliner со ссылкой на очевидцев уточняет, что задержанная девушка собирала подписи.

У нескольких учебных заведений дежурят ОМОН и милиция, пишет «Наша Нива». У Минского государственного лингвистического университета омоновцы выбежали из машин и бросились на студентов, которые стояли у входа в здание вуза в цепи. Учащиеся спрятались в университете.