День рождения Лукашенко

За два часа до начала акции ОМОН ставит оцепление на площади Независимости, где демонстранты через соцсети назначили место сбора. Не пускают даже обычных прохожих. Пройти можно только постояльцам гостиницы «Минск». После 14 часов, когда люди собрались за оцеплением, ОМОН начинает применять тактику устрашения.
Покинуть акцию можно, с той части проспекта, которую заняли демонстранты, ОМОН людей выпускает. Но не дает никому к демонстрантам присоединиться. Люди не расходятся. Омоновцы получают приказ и цепью идут на демонстрантов, держа наготове резиновые дубинки. Люди не двигаются с места. Со стороны митинга омоновцы слышат: «Позор, позор!»… и «Мы просим мира!». «Ребята, мы вас простим, идите к нам», — увещевает их женщина.
ОМОН снова пытается наступать. Люди не уходят. «Господа, отойдите метров на пять, не мешайте работать!», — кричит боец в маске то ли тем, кто на митинге, то ли тем, кто стоит за спиной у ОМОНа, пытаясь к митингующим присоединиться. «Не мешать вам людей убивать?», — кричат ему из толпы.
Начинаются задержания, из толпы демонстрантов выхватывают мужчин. «Мы отбивали наших мужчин», — рассказывают две женщины.
«Космонавтам» приходится открыть «коридор» для тех, кто идет со стороны митинга. Этим пользуются люди, стремящиеся примкнуть к митингующим, и фактически прорывают оцепление. Теперь они вместе с остальными, кто вышел против вранья и насилия.
Люди, которых не пустили к проспекту Независимости, пошли по улице Ленина к проспекту Победителей. У католического костела оркестр играл «Перемен!». Часть демонстрантов остановилась и стала подпевать, остальные шли дальше под музыку.
Площадь со стелой у музея Великой Отечественной войны зачем-то опутана колючей проволокой, словно от демонстрантов ждут покушения на святыни. Охраняют ее совсем мальчишки, срочники или курсанты, это видно даже несмотря на маски. Женщина идет вдоль всей цепи и просит ребят «в нужный момент сделать правильный выбор». Мальчики отворачиваются. Но не могут не видеть, сколько народу вышло против тех, кому они служат. Еще одна женщина обращается к ним: «Если за Лукашенко большинство, так пусть он выйдет — мы его поздравим».
Жара, а военные стоят в полной амуниции. Наконец, им приносят воды. Одну на всех 5-литровую бутыль, к которой они будут прикладываться по очереди.
Проспект Победителей занят людьми весь — до самого Дворца Независимости. Люди дошли до дворца: если Лукашенко снова прилетит к ним в боевом вертолете, они смогут вручить ему подарочки. Но президент на этот раз не прилетел. Колонна немного подождала — и двинулась обратно. В пять вечера резко стемнело, как перед грозой. Люди — посмотрите, сколько их, — достали телефоны и зажгли фонарики…
А тем временем в метро, куда многие пошли прятаться от ливня, вновь поют «Перемен!»
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