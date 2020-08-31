Полсотни диванов для выявления талантов

Весной, с переходом на дистанционное обучение, губернатору Александру Беглову доложили: 17 тысяч школьников Петербурга не имеют дома компьютерной техники и выхода в интернет. Решить проблему предложили самим горожанам — градоначальник призвал петербуржцев поделиться с детьми своими «невостребованными» планшетами и ноутбуками.

Но на закупки оборудования для подведомственной Смольному «Академии талантов» несколько сотен миллионов нашлось.

Третий адрес

Это учреждение дополнительного образования и без того обласкано вниманием городского руководства. Кроме Каменноостровского дворца с обширным садом, гостиницей и рестораном в одном из корпусов, академия год назад обзавелась еще и особняком близ Смольного, на Лафонской улице, откуда съехало генконсульство Великобритании. Оба доставшиеся «талантам» объекта обставлялись на широкую ногу: только меблировка директорского кабинета с приемной потянула на 4 млн, барная стойка для ресторана стоила около 500 тыс., а шторки для ванных комнат Каменноостровской гостиницы закупались по 19 тыс.

Интерьер номера в гостинице для детей от «Академии талантов». Фото: hotelscatalog.ru

На «создание инновационной обучающей среды» во дворце было потрачено 180 миллионов рублей — мультимедийные комплексы и всякие дорогие игрушки, включая «виртуальную примерочную» за 1,7 млн и шесть «оживающих картин» за 7,8 млн, с одной из которых Матильда Кшесинская кокетливо повествует о хитросплетениях своих отношений с императором и великими князьями. В 184 миллиона обошлось «обеспечение образовательного процесса» Центра медиаискусств на Лафонской, еще 87 млн здесь ушло на ремонт помещений — полы в коридоре, к примеру, устилали керамической плиткой по 1000 руб. за штучку.

А пока горожане собирали планшеты для неимущих школьников, академия приросла новыми объектами недвижимости — шести- и четырехэтажным зданиями близ Петропавловской крепости, на Зверинской ул., 21–23 и 25–27. Оба — в ведении Комитета по образованию. В первом, 1911 г. постройки (6383 кв. м), до войны была школа, затем торгово-промышленное училище, а в недавние годы — подведомственная комитету «Академия индустрии красоты».

Воспитанники последней оказались недостаточно талантливы для такой локации — их переселили куда подальше, на улицу Пионерстроя.

Теперь здание закрыто, сквозь оконные стекла видны последствия брошенных ремонтных работ, строительный мусор, пластиковые бутылки и плошки с окурками.

Во втором, выстроенном к 1975 г. для ПТУ торговли (2245 кв. м), пока функционирует также подведомственное комитету учреждение — центр оздоровления и отдыха «Молодежный».

Тумба за полмиллиона с эффектом живого пламени

Летом на фоне скандалов с сокращением субсидирования учреждений культуры и образования академия провела несколько закупок — совокупно на 370 миллионов — для обустройства на Зверинской очередного гнезда талантов. Адресом поставки товара значатся оба дома по Зверинской, получателем — структурное подразделение академии, «Региональный образовательный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки».

Представление о том, что именно там планируется создать, можно составить из техзаданий конкурсной документации.

Первый этаж — гардероб, холлы, рецепция, комната охраны, помещение типографии и IT, мастерская, хозяйственные службы.

Дом на Зверинской ул., 21–23, переданный в ведение «Академии талантов». Фото: Татьяна Лиханова / «Новая в Петербурге»

«Услуги по изготовлению декоративно-функциональной конструкции для работы двух сотрудников в помещении рецепции» оценены в 2,17 млн. Заказчику захотелось, чтобы она состояла из двух рабочих модулей и декоративной конструкции по центру — «представляющей собой дерево, выполненное из фанерных элементов, при складывании которых в единую конструкцию образуется ствол с ветвями».

Еще два миллиона пошло на «параметрическую настенную панель» в помещении рецепции, 2,26 млн — на «гардеробную систему», 0,5 млн — на отдельную гардеробную стойку в холле.

Во втором этаже — столовая-кафе, лобби, лекторий, коворкинг и учебные классы.

На третьем — кабинеты анатомии, химии, микробиологии и медицины, лаборатория цифровой голографии, кабинет руководителя с приемной и переговорной.

Стол для переговорной обошелся без малого в 1 млн, кресла туда же заказали по 36,75 тыс. (18 штук).

«Шкаф для кофе-брейка» в приемной потянул на 423,5 тыс., директорский стол с «греденцией» и «брифингом» к нему — в 1 млн, мебельная стенка для него же — 738,7 тыс., мягкое кресло — 251,6 тыс.

В целом обстановка директорского кабинета с приемной и переговорной вылилась в 6,5 миллиона.

Для кабинета химии заказаны два «стола-кафедры с электророзетками» — по 835,6 тыс. каждый, а еще на этом этаже будут лабораторные столы по 318–372 тыс. (4 шт.) и 26 лабораторных кресел по 74 тыс.

На четвертом этаже — кабинеты физики, а также многофункциональный зал с гримерками и костюмерными. Для зала закуплена «трибуна телескопическая» за 14 миллионов и 180 кресел по 29,84 тыс. (5,37 млн).

Пятый-шестой этажи отводятся под креативно-выставочное пространство, коворкинги, зимний сад и загадочный «центр ППС». Для этого центра закуплена дюжина кресел по 80 тыс., круглый диван за 272 тыс. и будоражащая воображение «функциональная тумба» за 0,5 млн. Как следует из ТЗ, ее покрытая искусственным камнем столешница «имеет завал», тумба укомплектована электрическим очагом «с 3D-эффектом живого пламени» и встроенным парогенератором с функцией увлажнения воздуха.

Еще полмиллиона не пожалели на стол для конференц-зала — вопреки ожиданиям, дорогие породы дерева или вкрапления платины отсутствуют, использованы стальной каркас и ламинированная ДСП с кромочкой из поливинилхлорида.

Одно из занятий в Академии. Фото: @gbnoyat

Для креативно-выставочного пространства и зоны отдыха заказаны подвесные кресла-капсулы по 135,8 тыс., пластиковые стулья по 39,6 тыс., кресла-качалки по 95 тыс. А еще два верхних этажа изобилуют диванами самых затейливых конфигураций, их тут на круг почти полсотни: П-образные и угловые, круглые, радиусные, одноместные диваны-кабинки и диваны-капсулы, плюс разнообразные банкетки и пуфики. Что еще нужно для овладения знаниями?

Ах да, комплекты оборудования для автоматизированного рабочего места, с системными блоками и мониторами, интерактивные мобильные комплекты (от 98 до 991 тыс. за комплект), комплексы оборудования для занятий VR (виртуальная реальность) — 3,3 млн и для проведения конференций — 5,3 млн, многофункциональные печатные устройства почти на 1 млн, комплект обеспечения полнотекстовой электронной библиотеки — 3,8 млн, ну и оборудование для проведения отчетных мероприятий — на 14,8 млн, включающее штуковину под названием «светодиодная вращающаяся голова» (10 шт.).

Чиновники выбирают Альцгеймер и ожирение

Отдельной строкой идет «оснащение оборудованием для административного персонала» — на 38,5 млн. Технологическое и инженерное оборудование здания обошлось в 39,3 млн, пищеблок — в 9,8 млн.

Две другие закупки — на 32 и 30 млн — призваны обеспечить самый современный уровень научных и лабораторных исследований. В частности, приобретены комплекты оборудования для программ «Генетика» (20 млн), изучения «металлопептидазы неприлизии при болезни Альцгеймера» (2,9 млн), «меланокортиновой системы при ожирении и метаболическом синдроме» (7,5 млн) и когнитивистики (1,18 млн).

Выборка заданных чиновниками приоритетов — стрессы, Альцгеймер, ожирение — могут, наверное, иметь свое объяснение. Но вот насколько такое серьезное оборудование по силам школярам?

Руководящий сотрудник одного из ведущих медицинских вузов города, которого «Новая» ознакомила с ТЗ, прокомментировал эти закупки так: «Ничего особо уникального в этом оборудовании нет — подобное есть во многих медицинских центрах, как государственных, так и частных. Есть и у нас, мы используем его как в научной, так и в лечебно-диагностической деятельности. Но оно явно не для школьников. К непосредственной работе с тем, что касается генной и молекулярной диагностики, допускаются специалисты, после прохождения соответствующей подготовки. Это могут быть и студенты, в рамках занятий в студенческом научном обществе, и аспиранты-ординаторы, обучающиеся по соответствующей специальности. Собственно, посмотреть в микроскоп каждый может, а вот приготовить препарат нужно уметь. Проще с когнитивистикой (эта поставка включает в том числе аппаратный комплекс «Стресс на рабочем месте». — Прим. ред.) — персональный компьютер и набор программ с тестами, тут и подросток справится».

Оценивая закупленное для юных талантов научное и лабораторное оборудование, собеседник «Новой» допустил, что на такой базе вполне может быть организован диагностический центр — с предоставлением услуг на коммерческой основе, спрос на такую диагностику нынче весьма высок.

2015 год. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко — на открытии отделения «Академии талантов» в Каменноостровском дворце. Фото: gov.spb.ru

Такая версия может оказаться вполне жизнеспособной. Когда еще прежний губернатор Георгий Полтавченко торжественно открывал первую очередь «Академии талантов» на Каменном острове, глава Комитета по образованию Жанна Воробьева представляла один из корпусов как «гостиницу для детей», которые-де со всей страны будут съезжаться в академию набираться знаний. Что не помешало закупить для гостиницы двуспальные кровати и сдавать номера всем желающим. При этом доход, получаемый с этой опции, как и с работы действующих при гостинице ресторана и кафе, не отображается отдельной строкой в открытых отчетах академии. Хотя функционирование того и другого обеспечивается финансированием по линии Комитета по образованию, от стирки белья и скатертей до закупки продуктов и напитков по самому высокому разряду. На ассортименте никак не сказались и вызванные пандемией экономические трудности — в то время как петербургские школьники получали компенсационные продуктовые наборы с бутылками подсолнечного масла и дешевыми консервами, «Академия талантов» продолжала закупать для своего ресторана говяжий язык, вырезку, тигровые креветки, икру, клубнику, сыры типа «Пармезан» и прочая.

Проблемы с пищеварением

Неудивительно, что при таком размахе и постоянном приращении объектов хозяйствования в штате академии, помимо четырех замов директора, есть должности начальников отдела закупок, службы благоустройства и автотранспортной службы (в парке этого учреждения дополнительного образования микроавтобусы FORD и CITROEN SPACE TOURER, автомобили FORD FOCUS (седан), HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI i40 и KIA BD / CERATO, FORTE (седан).

Согласно представленным на сайте академии отчетам за 2019 год, на выплату персоналу идет 167,12 млн, фонд оплаты труда — 126,8 млн, плюс «иные выплаты» — 1,9 млн. А на закупку товаров, работ и услуг — 457,6 млн.

Правда, не все закупки проходят гладко (43 жалобы в ФАС). Бизнесмены не раз обращали внимание на ТЗ конкурсной документации — где зачастую детали каждого предмета расписаны до миллиметра, что наводит на размышления о подгонке под заранее заданный товар конкретного поставщика. И судя по результатам торгов, у академии сформировался свой пул любимчиков: например, ООО «Аметист» только в нынешнем летнем сезоне получило три подряда — на 30, 32 и 39 миллионов.

По решению ФАС было отменено определение поставщика по первому этапу ремонтных работ на Зверинской ул., 21–23. За 39,9 млн предполагалось выполнить усиление фундамента здания и привести в порядок лицевой фасад. Этот первый этап ремонтных работ следовало завершить не позднее 15 декабря текущего года. Но теперь закупку еще только предстоит вновь сформировать заново, а когда наступит черед второго этапа и затем ремонта помещений — вообще не ясно. При этом меблировка, дорогое высокотехнологичное оборудование и проч. закуплены и должны быть поставлены по указанному адресу также до конца года.

В общем, аппетит завидный, но заглатываемое не поспевают переваривать.

Двор «Камчатки». Фото: Татьяна Лиханова / «Новая в Петербурге»

Тем временем петербуржцы уже высказывают опасения, что экспансия академии может создать угрозу одному из культовых мест города — музею-клубу «Камчатка», созданному на месте котельной, где работали кочегарами Цой и Башлачев. Дело в том, что легендарная «Камчатка» находится с тыла переданных «Академии талантов» домов на Зверинской, у них общий двор. Учитывая, что академия стала одной из любимых показательных площадок губернатора Беглова, где проводятся различные пафосные мероприятия с участием высоких гостей, а всё вокруг «благоустраивается» в стиле дорого-богато, соседство с пестрой неформальной тусовкой едва ли потерпят люди, изъясняющиеся языком методичек.

В отчетах академии — графики и схемы, иллюстрирующие показатели «сохранности контингента», «результативности участия в конкурсных мероприятиях, имеющих официальный статус», «гражданско-патриотического воспитания» и прочие канцеляризмы. Под стать и представленные на сайте отзывы благодарных воспитанников и их родителей:

«Если бы не мой педагог и не Академия Талантов, то я бы так и оставался неразвитой и социально-неактивной личностью, которая живет лишь для того, чтобы удовлетворять свои личные потребности»

«Удивительная творческая атмосфера, которую создавала на занятиях эта замечательная женщина [педагог], вдохновляла нас на дальнейшие свершения на непростом родительском поприще».

Всего в Петербурге 58 учреждений дополнительного образования, пользуются их услугами около 440 тысяч детей. По данным «Академии талантов», ее программы посещают 1174 учащихся. То есть 0,27% от всех детей, «охваченных дополнительным образованием», в терминологии Комитета по образованию. При этом в бюджете Петербурга-2020 на все допобразование заложено 6,7 млрд, из них почти десятая часть (свыше 600 млн) приходится на субсидию академии. Суммарный вес ее закупок с 2016 г. тянет уже на 1,18 млрд.

Наверное, можно только порадоваться, что хоть кто-то из петербургских школьников получает возможность приложиться к самой современной технике и недоступному для большинства лабораторному оборудованию. Хотя и самое дорогое оборудование в самых шикарных интерьерах вовсе не является залогом получения глубоких знаний. Как и обставленные за шесть миллионов директорские кабинеты, меню с икрой в ресторане «детской гостиницы» или тумбы за полмиллиона «с 3D-эффектом живого пламени». Сколько бы, как говорится, вышло портянок… то бишь планшетов для ребят.