Протесты в Беларуси, день 22. Что происходит?

— Традиционная воскресная акция запланирована во многих городах Беларуси. Ожидается, что люди начнут собираться на центральных площадях около 14:00, а затем пройдут к резиденциям Лукашенко, чтобы оставить «креативные рукотворные подарки» на его 66-летие. Как сообщает ТАСС, силовики в Минске начали стягивать спецтехнику и автозаки в центр города уже около 9:00 утра. Белорусы проводят мирный воскресный марш уже третье воскресенье подряд, предыдущие две акции собрали по несколько сотен тысяч человек в одном лишь Минске.

— На акциях 27-29 августа милиция вновь стала задерживать журналистов. Многих сотрудников иностранных СМИ лишили аккредитации в Беларуси. Главный редактор и часть сотрудников портала Kyky.org самостоятельно выехали из Беларуси. Ранее совладельца Kyky.org и The Village Александра Василевич отправили под арест. Детали дела неизвестны, так как адвокат Василевича находится под подпиской о неразглашении.

— СК Беларуси возбудил уголовные дела о давления на депутатов. В ведомстве считают, что давление, которое исходит «из зарубежных центров в Польше и Чехии через отдельных членов так называемого Координационного совета», оказываются на тех, кто поддерживает нынешний курс страны.

— Членов координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского из изолятора на Окрестина перевели в Жодино. В понедельник к ним попробует попасть адвокат.

— ЕС, США, Швейцария и Великобритания призвали Власти Беларуси прекратить насилие и угрозы в отношении протестующих. Глава МИД стран ЕС уже согласовали механизм санкций против сторонников Лукашенко и пообещали вскоре огласить список лиц, против которых будут действовать штрафные меры.

— Владимир Путин заявил, что признал состоявшимися выборы в Беларуси. Ранее российский лидер одним из первых поздравил Лукашенко с «победой» на них.