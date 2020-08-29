Она всплыла

Двадцать лет назад, в августе 2000-го, в ходе военно-морских учений в Баренцевом море взорвался и погиб вместе со всем экипажем в 118 человек атомный подводный ракетоносный крейсер (АПККР) К-141 «Курск» проекта 949А («Антей»). 28 августа 2020-го в Беринговом море между Чукоткой и Аляской в ходе учений «Океанский щит — 2020» всплыл аналогичный «Курску», чуть более ранней постройки АПККР К-186 «Омск». Почему?

Атомные подлодки (АПЛ), соблюдая режим скрытности, практически никогда не всплывают в походе. Для любой АПЛ всплытие в открытом море достаточно нештатная ситуация, и американские военные, которые, внимательно наблюдав за интенсивными воздушными и морскими маневрами у своего побережья, насторожились (не случилось ли что у русских с другой АПККР проекта «Антей») и на всякий случай предложили помощь. Но командование Тихоокеанского флота (ТОФ) помощи не запрашивало и гордо объявило, что «нештатных ситуаций на борту не было».

Незадолго до гибели «Курск» успешно вернулся из дальнего похода в Атлантику и Средиземное море. Встречали АПЛ традиционным жареным поросенком, а потом почти сразу направили в ближнюю морскую зону для проведения учений с учебным ракетным пуском и ставшей роковой учебной торпедной атакой.

«Омск» также лишь 13 августа 2020-го вернулся в Вилючинск на Камчатке на главную подводную базу ТОФ после «длительного похода». В Вилючинске «Омск» встречали с жареным поросенком не только местные адмиралы, но также главный замполит МО, замминистра генерал Андрей Картаполов и еще заехавший в город ансамбль песни и пляски им. Александрова. Потом почти сразу, как и «Курск», «Омск» отправили на учение в ближнюю морскую зону.

Перед тем как погибнуть в учебной торпедной атаке, «Курск» успел успешно запустить тяжелую сверхзвуковую крылатую ракету П-700 «Гранит» — основное оружие проекта 949А, предназначенное для уничтожения американских авианосцев. Так же и «Омск», как утверждает командование ТОФ, до всплытия успешно поразил учебную цель ракетой «Гранит», что вообще-то удивительно.

С 2015-го по 2019-й «Омск» проходил дорогостоящую модернизацию и ремонт на ДВЗ «Звезда» в Большом Камне, где консорциум под руководством Игоря Сечина с 2009-го создает за 145 миллиардов суперверфь, которая должна обеспечивать гражданское и военное судостроение для Дальнего Востока и Арктики. В результате модернизации «Омск» стал именоваться «проект 949АМ» и должен был получить универсальные вертикальные пусковые установки для противокорабельных ракет «Оникс», крылатых ракет большой дальности «Калибр» и в перспективе гиперзвуковых «Циркон» вместо исходных наклонных пусковых установок «Гранит».

Но в ходе учений «Омск» отстрелялся именно старой П-700 «Гранит». В чем именно тогда состояла долгая модернизация «Омска» и что в нем поменяли — неясно.

Оборонные расходы в России абсолютно непрозрачны и неподконтрольны народу, который, собственно, и оплачивает счета.

Когда погиб «Курск», адмиралы доказывали, а некоторые и сейчас утверждают, что его потопили американцы. Но в 2000 году такой вариант Кремль не устраивал, и Владимир Путин уволил все командование СФ. Сегодня ситуация совсем другая. В учениях «Океанский щит — 2020» в Беринговом море флагман ТОФ крейсер «Варяг» отстрелялся противокорабельной ракетой П-1000 «Вулкан», подключились береговые противокорабельные комплексы «Бастион» на Чукотке. В учениях участвовало много боевых и вспомогательных кораблей; была собрана мощная авиационная группировка: 8 противолодочных Ту-142, четыре Ил-38, два Су-24М, два стратегических Ту-95МС и один заправщик Ил-78.

Очевидная цель учений — отработка операции по перекрытию Берингова пролива, чтобы закрыть проход в Арктику любым американским кораблям.

Объединенное американо-канадское командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отправило на перехват российских самолетов истребители F-22.

После подводного пуска «Гранита» присутствие АПККР не было секретом для американских военных, и

демонстрация силы состоялась, но для чего тогда «Омск» всплыл недалеко от «Варяга»? Похоже, ради пиара, чтобы получилась хорошая картинка для российских госканалов.

Был в новостях репортаж с борта «Варяга», но был также о пуске «Гранита» с борта «Омска», а передать хорошую картинку с борта АПЛ без всплытия невозможно.

Сейчас в России стремительно нарастает дефицит бюджета, вызванный пандемией и падением цен на нефть и прочее сырье. Минфин подготовил жесткие параметры сокращения бюджетных расходов, но Сергей Шойгу и другие силовики отчаянно сопротивляются. Во время перелета в Москву из Питера после главного военно-морского парада в конце июля Шойгу лично представил Путину бюджетную позицию МО. В результате было решено, что при формировании бюджета на 2021 и 2022 годы по гражданским статьям сокращение будет 10%, а по «силовым» — не более 5%. Лучший аргумент в традиционной схватке Минфина с Минобороны: демонстративное, с хорошей ТВ картинкой противостояние с американцами.

Бюджет Пентагона на 2021 год сейчас в процессе согласования вариантов, принятых в сенате и палате представителей. У Дональда Трампа есть возражения по некоторым поправкам, и есть потенциальная угроза президентского вето. Поддержание ощущения внешней угрозы для американских военных не менее важно, чем для наших. Но если для наших главный противник — США, то у них по нынешней вашингтонской моде — это Китай. Пентагон послал в Южно-Китайское море сразу две авианосные ударные группы проводить учения. КНР в ответ провела там же боевые стрельбы баллистическими противокорабельными ракетами DF-21D и DF-26B. То, что эти ракеты вообще могут попасть в идущий со скоростью 30 узлов (более 50 км/ч) атомный авианосец, ни разу не было показано, что не мешает китайцам угрожающе хвастаться, а американским экспертам пугаться и требовать дополнительных расходов.

А на «Океанский щит — 2020» Пентагон отреагировал вяло, что обидно. NORAD даже похвалил экипажи Ту-142, что они ничего не нарушили. Всплывшему «Омску» нагло предложили помощь, мол, как бы не утоп.

Да, флот США распространил фотографии довольно секретной АПЛ Seawolf на севере Норвегии на рейде во фьорде около Тромсё. Только при очень сильном желании эти фотки можно рассматривать как вызов Москве.

Зато на северо-западе Сирии, в провинции Хасаке, столкнулись две бронемашины российского и американского патрулей, и несколько американских военных получили незначительные травмы. Обе стороны обвинили друг друга в агрессивном поведении. Генералы армии Валерий Герасимов и Марк Милли провели телефонные переговоры. Пентагон пообещал в следующий раз «энергично защитить» своих солдат.

«Омск» же благополучно отстрелялся, и, возможно, лодку с экипажем наконец отпустят домой в Вилючинск. Но пока бюджеты в Москве и в Вашингтоне не сверстаны и не утверждены окончательно, взаимные наезды, перехваты самолетов и навалы будут продолжаться. Конечно, американцы, как всегда, лучше устроились: у них, кроме нас, еще есть быстро растущий Китай. А у нас, кроме них, — никого.