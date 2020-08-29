Правдоруб на суку

Что у власти на уме, то у народа на языке. Значительная часть этого самого народа с ликованием встретила снятие с должности генерального директора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса: поделом «подпиндоснику» и «коррупционеру», будет знать, как петь под западную дудку, клеветать на Россию и ставить ультиматумы самому президенту! А то, что ВАДА не одобряет решения собрания учредителей РУСАДА, так это понятно, и дела не меняет. Отношения-то все равно испорчены. Сук, на котором сидел весь российский спорт, пилили долго — и, наконец, допилили, вздохнув с облегчением. Теперь мы в свободном полете и цепляться пока не за что. РУСАДА за три года при Ганусе из последних сил держало и укрепляло конструкцию, но это странным образом оказалось не ко двору.

Юрий Ганус. Фото: EPA

Юрия Александровича Гануса ничто не защитило, и никто не защитил. Разве что трехкратная чемпионка мира, выдающаяся прыгунья в высоту Мария Ласицкене в Инстаграме проводила главу агентства и его заместителя Маргариту Пахноцкую словами благодарности: «Большое спасибо за то, что все эти годы боролись за нас и пытались помочь. В очередной раз стало ясно, что российскому спорту не нужны профессионалы, а нужны удобные люди». Ласицкене — спортсменка с безупречной репутацией и бескомпромиссной позицией по отношению к допингу, она знает, о чем говорит.

Кто-то провожает Гануса улюлюканьем, кто-то разводит руками — раз попался «на коррупции», то надо отвечать, ничего не поделаешь. Подробности операции «укрощение строптивого» никому не интересны, а про ближайшие перспективы вообще все молчат, спортивные власти как воды в рот набрали. И потому молчат, что и попытки просчитать риски не было.

Цель была одна — снять этого надоедалу, так он всех достал.

Ситуация предельно простая — кандидатуру Юрия Гануса в качестве кризисного менеджера одобрило ВАДА, российская сторона с этим назначением согласилась, полагая, что раз за новым главой РУСАДА никаких антигосударственных деяний не числится, то поладить с ним не составит труда. Похоже, его предполагалось сделать либо тихим ловцом допингеров, либо вовсе выставочной представительской фигурой, которая должна была демонстрировать Западу, что мы, учтя ошибки прошлого, начинаем новую жизнь и объявляем бескомпромиссную борьбу допингу. То есть Ганус должен был умело втирать очки, а не рвать с места в карьер и принимать слова президента РФ Владимира Путина про нулевую толерантность к допингу за чистую монету.

С чего Юрий Александрович взял, что государство поддержит его решительный настрой, я не понимаю — вроде человек разумный и опытный, четыре высших образования за спиной. Может, он все понимал, но решил, что посыл искоренить зло и послужит ему щитом: если допинг губит Россию, то, избавляя от него, Юрий Ганус выполняет высокую патриотическую миссию. Облеченные властью умные люди покрутили пальцами у виска, но до поры до времени не мешали патриоту признавать ошибки и расчищать завалы.

Когда до властей дошло, что Ганус все делает всерьез, по-настоящему, подчеркивая свою независимость, не обращая внимания на громкие имена и заступников, да еще и за словом в карман не лезет, пропагандируя новый курс, то есть много на себя берет, недоброжелатели призадумались. И по мере того, как рос авторитет Гануса в глазах ВАДА, шатче становились позиции «революционера» внутри страны. Ему сопротивлялись не то чтобы конкретные лица, хотя и конкретные в том числе, — ему сопротивлялась вся многослойная толща российского спорта. Всем хотелось не то чтобы как раньше, но как-то помягче, с учетом всех обстоятельств, не рубя окончательно корни, пусть и ядовитые.

То, что без допинга в современных спортивных реалиях никак, засело в мозгах надолго, если не навсегда. То есть надо на словах искоренять, а на деле приспосабливаться, пристраиваться, исхитряться.

Читайте также Девятый круг РУСАДА. Как глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус стал врагом государства

Юрий Ганус, насколько я его знаю, совсем не по этой части. А может, он сознательно пер вот таким буром. У него же была мощная задача, помимо стратегической еще и тактическая: восстановить в правах РУСАДА. Ему популярно объяснили, что полноценное возвращение российского спорта в международную олимпийскую семью в первую голову зависит именно от признания РУСАДА полноценным и дееспособным агентством. Это действительно стояло пунктом первым, и многим казавшаяся чрезмерной активность нового главы агентства была вызвана именно желанием во что бы то ни стало — во имя российского спорта — снова поднять флаг РУСАДА.

Когда РУСАДА восстановили в правах, за что Юрию Ганусу уже можно поставить памятник, власти уже решили, что он свою миссию выполнил. Но он уже не хотел, да и не мог остановиться. Значит, его следовало остановить. Тут и различные спортивные структуры постарались дезавуировать все достижения РУСАДА — не по злобе, а просто так, по привычке. «Дело о фальсификации базы данных» Московской антидопинговой лаборатории окончательно рассорило Гануса и учредителей в лице Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России — руководитель РУСАДА с самого начала был за то, чтобы признать жесточайшие выводы международных спортивных организаций, не юлить и не оправдываться. То, что глава РУСАДА выступил с отдельным письмом, разъясняющим его отличную от наблюдательного совета позицию, собственно, подписывало Ганусу приговор. Да мало ли что ему можно было припомнить — хотя бы открытое письмо президенту Путину, больше напоминавшее крик отчаянья, или непримиримую позицию в отношении безбожно завравшегося руководства Всероссийской федерации легкой атлетики.

Надо было убирать. Дальше было просто: назначили аудит, нашли финансовые нарушения, во многих случаях «возможные»

(подробнее об истории с аудитом — тут), но весть о Ганусе-коррупционере разлетелась мгновенно и упала на подготовленную почву. Ганус защищался сам и защищал свой коллектив отчаянно, но было ясно, что миссия его продлится ровно до собрания учредителей. Так и получилось.

Расходование бюджетных средств на личное обогащение в вину главе агентства не вменяется, а нецелевое расходование, как известно, можно найти у любого руководителя. Их нашли в части затрат на повышение квалификации владения английским языком самого Гануса и сотрудников, что было необходимо для налаживания деловых контактов с международными кругами, а также в неоправданно высоких затратах на такси. Ни проверяющие структуры, ни тем более интерпретаторы разных рангов даже не подумали сделать ссылку на то, что допинг-офицеры «на дело» на трамвае не ездят. Ну, в общем, был бы человек, а дело всегда найдется.

Выталкивая Юрия Гануса, такого неудобного «для внутреннего пользования», но такого полезного в международных делах, стоило, конечно, подумать, сколько это будет стоить. И в конкретном материальном выражении, и в репутационном. Похоже, об этом не задумался ни один из начальников, принимавших решение. Все «растраты», подлинные и мнимые, которые вольно или невольно совершил Ганус, меркнут по сравнению с тем, как придется расплачиваться. Это как с «легкоатлетическим» долгом — когда Ганус предупреждал, что, если не признаем вину сейчас, платить придется в несколько раз больше, от него отмахнулись. Теперь, чтобы не окончательно загубить российскую легкую атлетику, пришлось искать шесть с лишним миллионов долларов. И это еще не предел.

Читайте также Самоликвидация. Легкой атлетики в России формально уже нет

Что касается репутационных издержек, то устранение с поля такой безупречной в глазах международного спортивного движения фигуры открывает зияющее пространство:

а кого еще у нас можно назвать таким же бескомпромиссным борцом с допингом? Кто подхватит этот флаг чистыми руками?

Только не надо сравнивать Юрия Гануса с Григорием Родченковым. Родченков как раз был свой в доску — и швец, и жнец, и на дуде игрец. Он до поры устраивал всех, включая нынешних своих хулителей, — и ловил, и отмазывал, и изобретал новые запрещенные средства, и средства их обнаружения, всячески содействовал медальному дождю, возвеличивая Россию, за что и был обласкан и даже награжден. Он был патриотом в том извращенном смысле, в каком патриотизм понимается, увы, большинством населения нынешней России.

А Юрий Ганус просто хотел искоренить заразу. Не ведал, что творил.