Абэ уходит, чтобы остаться?

Интриги и маневры развернулись в Японии после сделанного в пятницу сенсационного объявления премьер-министра Синдзо Абэ о решении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. По его словам, необходимость постоянного лечения язвенного колита будет отвлекать его внимание от государственных дел и может стать причиной ошибок при принятии решений.

Абэ прощается с должностью премьера. Фото: Reuters

Сейчас одно за другим раздаются заявления от возможных преемников Абэ, составляются коалиции, развернулись споры о формуле определения нового главы правительства. И сохраняется парадокс — уходящий в отставку премьер остается самым сильным, опытным и известным в мире политиком своей страны, он реально не имеет соперников одинакового с ним веса и, возможно, еще далеко не завершил свою роль в стране.

65-летний Синдзо Абэ не случайно побил все мыслимые рекорды по времени пребывания в кресле главы правительства. Он находился в нем с перерывом два раза в общей сложности 8 лет и 8 месяцев — дольше всех за всю историю существования в Японии системы кабинетов министров, введенной во второй половине XIX века. Тем самым Абэ уже записал свое имя в учебники истории, хотя, увы, не сумел достичь большинства поставленных перед собой невероятно амбициозных и, честно говоря, трудновыполнимых целей. Он, кстати, говорит о своих неудачах открыто, что тоже делает ему честь как сильному политику.

С Курилами не вышло

Объявляя о скорой отставке, премьер, кстати, назвал в числе своих самых обидных невыполненных задач и заключение мирного договора с Россией — это было одним из его важнейших предвыборных обещаний перед приходом к власти в декабре 2012 года. Абэ работал над достижением этой цели с невероятным упорством: махнув рукой на правила дипломатического протокола и сохранения взаимности в визитах, он часто ездил в Россию, стал постоянным гостем Владивостокского экономического форума, провел 26 личных встреч с президентом РФ Владимиром Путиным! Никто из зарубежных лидеров не встречался с российским руководителем так часто.

Однако заключение мирного договора оказалось все же не по зубам премьеру Абэ, хотя с японской точки зрения он выражал намерение пойти на серьезные уступки и, по многим сведениям,

был готов отказаться от ортодоксального требования о «возвращении всех северных территорий», согласившись лишь на несколько процентов их площади.

Противоречия между Москвой и Токио по этому вопросу преодолеть не удалось, даже о символической передаче территорий речь так и не зашла, а преемники Абэ вряд ли будут работать над мирным договором с присущим ему упрямством.

Не получилось у уходящего премьера добиться и прогресса на переговорах с КНДР о возвращении японских граждан, которые, как считают в Токио, были похищены спецслужбами Пхеньяна в 80-х годах прошлого века. Об этом Абэ тоже говорит с горечью — как и о своей неудаче в деле пересмотра послевоенной конституции Японии. Уходящий премьер хотел легализовать в ней вооруженные силы страны, которые сейчас существуют как бы вне правового поля, поскольку в основном законе говорится о том, что Токио навеки отказывается от средств ведения войны.

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Все испортил коронавирус

Синдзо Абэ. Фото: Reuters

Однако пересмотру конституции мешает пацифистски настроенное общественное мнение. Сам Абэ так и не решился пойти на коррекцию Основного закона вопреки воле значительной части избирателей, хотя имел для этого необходимое большинство в парламенте. Куда больше успехов он добился поначалу в сфере экономики — Япония вошла в период длительного, хотя и очень умеренного хозяйственного роста, прибыли ведущих корпораций достигли рекордных уровней, стали повышаться зарплаты. Но все эти успехи во многом перечеркнула вспышка COVID-19.

Размах эпидемии в Японии был значительно меньшим, чем в Китае, США и ряде стран Евросоюза, — жесткий карантин Токио даже не вводил. Однако на фоне спада в розничной торговле и экспорте, паралича туризма и сферы развлечений о росте экономики, по крайней мере на время, придется забыть — эксперты спорят только о том, на сколько процентов сократится в нынешнем году национальный ВВП.

Неожиданная эпидемия сорвала и проведение летней Токийской олимпиады 2020 года, которая должна была стать личным триумфом Абэ.

Официальный срок его полномочий, кстати, истекает в сентябре 2021 года, и предстоящий год не сулил премьеру удач — эпидемия вроде бы перестала разрастаться, но не побеждена, в экономике оставалось только латать дыры, а дипломатия парализована ограничениями на международные контакты из-за коронавируса. В этих условиях обострение давнего недуга, язвенного колита, давало основания для почетного ухода при возможном сохранении мощного закулисного влияния в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Кстати, крупнейшая фракция в ней уже заявила, что будет следовать советам Абэ при выборе его возможного преемника.

Все останется, как при Абэ?

Выборы нового лидера партии уже решено провести в районе 15 сентября. Пока еще не вполне ясно, будет ли это голосование с участием только депутатов парламента от ЛДП с привлечением руководителей ее местных организаций — некоторые влиятельные деятели требуют, чтобы свое мнение высказали все без исключения члены партии. Желание баллотироваться уже высказал бывший глава МИДа и нынешний руководитель политсовета ЛДП Фумио Кисида, которому благоволит Абэ; бывший министр обороны Сигэру Исиба, временами критиковавший уходящего премьера. Есть и другие претенденты — их круг окончательно определится в начале сентября. Затем нового лидера либерал-демократов изберут на пост премьера в парламенте, где они имеют устойчивое большинство.

Однако все эксперты уверены, что любой преемник Абэ будет в целом продолжать его политику по всем направлениям.

Включая, кстати, и курс на поддержание в целом хороших рабочих связей с Россией, которая нужна Японии с учетом ее куда более нервных отношений с другими соседями по Дальнему Востоку — Китаем и двумя корейскими государствами.