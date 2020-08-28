Брали всех

По словам сотрудников милиции, граждане без удостоверений СМИ кричали «Живе, Беларусь», нарушая, таким образом, статью 23.34 КоАП Беларуси о порядке организации или проведения массовых мероприятий.

Суды в Минске проходят над четырьмя белорусскими журналистами — Катериной Андреевой, Александром Васюковичем, Андреем Ярошевичем и Татьяной Коровенковой. К 14 часам одно заседание продолжалось, в двух были объявлены перерывы, еще одно не началось.

— Им всем грозит по 15 суток ареста за нарушение правил проведения массовых мероприятий, — сообщил «Новой» заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. — Но дело в том, что их всех задержали еще даже до того, как люди собрались на акцию. У коллег не было при себе журналистских удостоверений, но они были обозначены бейджами. И они не делали того, что им вменяют, потому что в тот момент, когда их забирали, на площади еще не было участников акции.

Представители прессы приехали на площадь Свободы вечером 27 августа, в 18:00 там было назначено начало очередной акции белорусской оппозиции. Но демонстранты запаздывали, в 18:05 на площади собрались только два десятка журналистов — белорусских и иностранных. Их задержали сразу. Позже на площади Свободы и площади Независимости милиция задержала еще 30 журналистов. В отделах милиции оказались коллеги из изданий БелаПАН, «Наша Нiва», TUT.by, «Белсат», «Комсомольская правда» в Беларуси, «Радио Свобода», BBC, Reuters, AP и даже «РИА Новости».

Участница акции сторонников оппозиции разговаривает с сотрудником ОМОНа на площади Независимости в Минске. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

По этому поводу в МВД Беларуси сделали заявление: «Журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены».

И некоторых действительно отпустили быстро.

Однако перед этим, рассказывают сами коллеги, у всех потребовали разблокировать телефоны и показать фотоснимки.

— Никаких свежих фото ни у кого не было, потому что коллег забрали до акции, — говорит Борис Горецкий. — Но сам факт — это нарушение вопиющее.

Несколько журналистов отказались разблокировать телефоны. Троих из них милиция отпустила, продержав в отделе 6 часов и изъяв у них всю аппаратуру — якобы на экспертизу.

— У меня забрали фотоаппарат, телефон и флешки, — рассказал коллегам, выйдя из Октябрьского РУВД, фотограф TUT.by Вадим Замировский. — Продержали больше 6 часов. Говорили, что составляют протокол. Хотя это был не протокол, а просто какой-то сбор сведений для того, чтобы уточнить мой статус. Потому что, сказали, удостоверения мои — это бумажки, а вот когда они проверят мой статус журналиста, тогда и вернут мне технику.

Вернуть технику журналистам пообещали утром 28 августа «после экспертизы».

— Коллегам велели прийти в милицию за своей техникой к 10 утра в пятницу, вот сейчас почти два часа — им теперь сказали приходить в 16, — говорит Борис Горецкий.

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

У иностранных журналистов проверяли, помимо удостоверений и аппаратуры, еще и аккредитацию в МИД Беларуси. Всех, у кого она была, отпустили, как и обещало МВД.

— Аккредитация оказалась у всех, потому что всех иностранных журналистов без аккредитации здесь давно зачистили, — комментирует Борис Горецкий.

Не оказалось аккредитации у шведского фотографа, победителя World Press Photo, Пола Хансена. К РУВД спешно приехала посол Швеции Кристина Юханнесон, журналиста освободили, но выслали из страны с запретом на въезд в течение 5 лет.

На четверых белорусских журналистов, отказавшихся разблокировать телефоны, в милиции составили протоколы, именно их теперь и судят. Корреспондента БелПАН Татьяну Коровенкову из милиции увозила скорая с сердечным приступом.

В тот же вечер 27 августа в центре Минска, на площадях Свободы и Независимости, милиция задержала еще 180 человек — участников акций протеста.