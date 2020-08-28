Почему режим Лукашенко все еще держится?

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Протесты в Беларуси: день 20. Лукашенко грозит Европе санкциями, Тихановская обращается к учителям
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- Беларусь: лица протеста. Тексты Ильи Азара15 материалов
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№ 93 от 28 августа 2020Читать номер
Последние две недели наш специальный корреспондент Илья Азар освещал протесты в Беларуси. Он был на митингах, общался с главными белорусскими оппозиционерами и обычными участниками протеста.
В новом выпуске подкаста «Что Нового?» Илья объясняет, почему Лукашенко до сих пор не собирается уходить и каково писать репортажи из страны, где на журналистов охотится КГБ.
Музыка: Глеб Лиманский
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:протесты, предупреждение, лукашенко, беларусь
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