Почему режим Лукашенко все еще держится?

Последние две недели наш специальный корреспондент Илья Азар освещал протесты в Беларуси. Он был на митингах, общался с главными белорусскими оппозиционерами и обычными участниками протеста.

В новом выпуске подкаста «Что Нового?» Илья объясняет, почему Лукашенко до сих пор не собирается уходить и каково писать репортажи из страны, где на журналистов охотится КГБ.

Музыка: Глеб Лиманский