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Протесты в Беларуси: день 20. Лукашенко грозит Европе санкциями, Тихановская обращается к учителям

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№ 93 от 28 августа 2020

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Почему режим Лукашенко все еще держится?

Объясняет Илья Азар. Подкаст «Что Нового?»

Политика1 280

Илья Азарспецкор «Новой газеты»

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Последние две недели наш специальный корреспондент Илья Азар освещал протесты в Беларуси. Он был на митингах, общался с главными белорусскими оппозиционерами и обычными участниками протеста.

В новом выпуске подкаста «Что Нового?» Илья объясняет, почему Лукашенко до сих пор не собирается уходить и каково писать репортажи из страны, где на журналистов охотится КГБ.

Музыка: Глеб Лиманский

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Теги:
протесты, предупреждение, лукашенко, беларусь

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