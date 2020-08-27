Точка незарплаты

26 августа около 150 рабочих «Метроподземстроя» приостановили строительство на одном из участков Красносельско-Калининской линии метро Петербурга. Единственное требование к руководству — немедленная выплата долгов по зарплате. Уже спустя несколько часов на переговоры к бастующим приехали прокурор метрополитена Елена Михалева, следователи регионального ГСУ СК РФ и глава «Метростроя» Сергей Харлашкин. Объявлено временное перемирие

Строительство метро в Петербурге. Фото: StroykaSPb / Telegram

Строительство метро в Северной столице отстает по планам на десятилетие. Расходы на него сокращаются городским правительством на миллиарды. «Метрострой» сегодня раздирает корпоративный конфликт, предприятие доведено до предбанкротного состояния. Общая сумма долгов — 15 миллиардов рублей. Счета многих дочерних компаний (подрядчиков «Метростроя») арестованы, а рабочие с весны не получают зарплату.

В 8 утра в среду около 15 человек, работавших в ночную смену, отказались выходить из шахты №841, расположенной возле дома №100 по Ленинскому проспекту. Через начальника участка Красносельско-Калининской линии они сообщили руководству ООО «Метроподземстрой» о забастовке. К 11 часам на верхней площадке стали собираться рабочие дневной и вечерней смен из шахт №841 и №844, которые, поддерживая коллег, тоже отказывались от выполнения своих обязанностей до полного расчета. Однако большой группе метростроителей не позволили долго находиться у входа в шахту, насильно разослав по домам и участкам.

— Разгоняли, угрожали увольнением и административными наказаниями, — рассказали «Новой» рабочие. — А чем еще нас можно запугать?

— Мы вышли на забастовку с единственным требованием, совершенно естественным и абсолютно законным — расчет с долгами по зарплате хотя бы за два летних месяца, не говоря уже об августе, — объяснил «Новой» проходчик ООО «Метроподземстрой» Игорь. — Каждому из нас задолжали сейчас по 250–300 тысяч рублей, а в сентябре долги будут уже по 320–350 тысяч. Но нет никакой гарантии, что нам их выплатят. И неизвестно, когда.

По словам рабочих «Метроподземстроя», на сегодняшний день они не получили ни аванс, ни зарплату за июнь и июль, это около 150 тысяч рублей в одни руки. Летние отпускники еще не видели отпускных. Однако это еще не все долги работодателя. Ранее эти же сотрудники трудились в СМУ-15 ОАО «Метрострой». После его ликвидации в сентябре 2019 года весь коллектив был сокращен и переведен в другие подразделения «Метростроя». Но при сокращении долги по зарплате людям так и не выплатили, а это еще недополученные каждым из рабочих по 120–150 тысяч рублей.

— 25 августа у нас состоялось общее собрание коллектива, — рассказывает электросварщик ООО «Метроподземстрой» Сергей. — Приехал главный инженер «Метростроя» Сергей Сепитый (генеральный директор предприятия Николай Александров сейчас находится под домашним арестом по возбужденному в отношении него уголовному делу о растрате не менее 178 млн рублей — Н. П.), но ничего не пообещал, только развел руками: «Не знаю, когда с вами рассчитаются. Может, зарплата будет в сентябре, а может, и не будет. Все сложно, у города нет денег». В тот же день мы приняли решение о забастовке. Мы дольше ждать не можем — нам жить не на что, семьи кормить нечем, у некоторых — по трое детей на шее. Тем более нам непонятно: чего ждать? С 1 сентября нас грозятся перевести в другую организацию — ООО «ГСУ» (Горно-строительное управление). Переведут и про долги по зарплате опять забудут?

Около 13:30 к шахте № 841 прибыл (явился) и тот, кого бастующие ждали, — глава «Метростроя» Сергей Харлашкин, и те, на чье присутствие даже не рассчитывали, — прокурор петербургского метрополитена Елена Михалева и следователи регионального ГСУ СК РФ. Для переговоров с руководством предприятия и ответов на вопросы следователей бригада метростроевцев поднялась из шахты.

— Харлашкин в присутствии прокурора пообещал нам, что первые перечисления на карточки рабочим будут произведены уже в субботу, 29 августа, а к 1 сентября — крайний срок — зарплату за июнь и июль выплатят всем без исключения сотрудникам «Метроподземстроя», — говорит электросварщик предприятия Сергей. — Остается ждать и надеяться, что «волшебный пендель» снова помог. В противном случае мы готовы к новым протестам.

Напомним, на Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена к осени 2023 года строится перегон от новой станции «Юго-Западная» («Казаковская») до «Путиловской» (будет являться пересадочной с «Кировским заводом»). В 2020 году в рамках секвестра бюджета финансирование строительства этой ветки урезали с 6 млрд до 4,5 млрд рублей, но предполагается сократить его еще на 1 млрд рублей.

Екатерина Гигиняк начальник службы по связям с общественностью ОАО «Метрострой»

— Сейчас задолженности по заработной плате в самом ОАО «Метрострой» нет. На данный момент существует техническая задержка по выплате заработной платы сотрудникам ООО «Метроподземстрой», являющегося субподрядчиком компании. Для стабилизации выплат с 1 сентября запланирован перевод всего состава сотрудников ООО «Метроподземстрой» — это 264 человека — в филиал ОАО «Метрострой» — «ГСУ» (Горно-строительное управление), где уже не будет задержек по заработной плате.

Часть имеющейся задолженности по зарплате будет покрыта в ближайшее время, после приемки работ по Красносельско-Калининской линии. Остальные выплаты будут погашаться после того, как правительством Петербурга будет произведено перераспределение средств с Красносельско-Калининской линии на Лахтинско-Правобереженую линию. Данная ситуация находится также на контроле у заказчика — Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.