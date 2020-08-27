Сказка о растерянном времени

У «Довода» несколько невыполнимых миссий.

Отбить бюджет более чем $200 млн. Значит, заработать следует примерно $450–500 млн в мировом прокате. И даже успешнейшему режиссеру, 10 фильмов которого собрали более 4,7 миллиарда долларов США по всему миру и из 34 номинаций на «Оскар» получили 10 статуэток, это вряд ли по силам.

Реанимировать впавшие в искусственную кому кинотеатры. Символично, что первый постпандемический блокбастер снят и смонтирован на пленке. Смотреть рекомендовано в 70-миллиметровом IMAX

И наконец, не разочаровать яростных нолановских фанатов. Впрочем, это возможно — на то они и фанаты.

К тому же Кристофер Нолан с параноидальным упорством до последнего дня оберегал «тайну» киноистории, нагнетая к ней интерес и выдавая очевидные сентенции вроде: «Мы снимали в семи странах. Нет сомнений, это самый амбициозный фильм, над которым мы работали». Даже актерам и членам съемочной группы информация выдавалась в гомеопатических дозах.

Да и мировая премьера трижды переносилась из-за пандемии COVID-19. И вот дождались.

* * *

Фильм начинается как обычный триллер о международном шпионаже — правда, сразу оглушительно: с захвата гигантской киевской оперы, моментами напоминающий трагедию Норд-Оста. Начальная эффектная точка взрыва все время смещается.

«Довод» (в оригинале — Tenet) — палиндром, и действие все время будет напоминать об этом. Внутри этой взрывной волны спрятан еще один секретный палиндром, часть древнего афоризма «Sator arepo tenet opera rotas», которую ранние христиане использовали как талисман или заклинание. Ее можно перевести как «Сеятель Арепо управляет плугом». Плугом несущегося со скоростью света фильма «Довод» управляет взбунтовавшаяся фантазия авторов и разбежавшееся во все стороны время.

Русский злодей, олигарх Андрей Сатор (Кеннет Брана), сеятель Третьей мировой войны, торговец оружием. Супергеройский безымянный агент ЦРУ (мужественно сдержанный Джон Дэвид Вашингтон) с сотоварищами, вслед за многими кинособратьями по мировому кино, пытается предотвратить эту угрозу. В помощь ему «Довод» — тайная организация, опирающаяся на сверхъестественные методы, в частности — манипуляции со временем.

Как не вспомнить знаменитую фразу из «Интерстеллара»: «Все, что может пойти не так, пойдет не так. Так действуй! И спаси их!»

Кадр из фильма «Довод»

«Довод» — головокружительная (в буквальном смысле) головоломка с погружением. Во время просмотра вы рискуете превратиться в один из квадратиков кубика-рубика; приготовьтесь к тому, что вас будут нещадно вертеть во время фильма. Это джампинг с высотки, безоглядный полет, временами по-детски завиральный, будто коляска американских горок сорвалась с рельсов и стремится в небытие по одной из возникающих на ее пути кротовых нор, черных дыр, щедро сочиненных сценаристом Ноланом. Это вам не многоуровневые сны его же блокбастера «Начало», в сравнении с новым мега-опусом кажущиеся сказками на ночь.

«Довод» — это пиротехническая симфония, взрывной коктейль Молотова из обрывков научных теорий, философии и фантастики. C остановками — для неофитских размышлений о теоретической физике, позитроне, инвертированном будущем, о технологиях, способных перевернуть не только сознание, но и жизнь людей, блуждающих по коридорам времени и дышащих задом наперед. Научно-фантастический (точнее, антинаучный) экшен замешан на философских, этических теориях и концепциях, размышлениях о природе личной идентичности. К релизу фильма приурочен и выход книги «Секреты «Довода»: Внутри квантовой холодной войны Кристофера Нолана».

Кадр из фильма «Довод»

Роскошные локации: итальянские скалы, небоскребы Мумбаи, яхты на воздушных крыльях, ослепительное греческое взморье. Реальный Боинг 747 врезается в здание аэровокзала. Эффектно разрушается. Не новый, конечно, самолет, но очень красиво.

Главный герой фильма — Время как чувственное ощущение. Оно распадается (возможно, в результате энтропии Вселенной), бежит вспять, будущее по-хозяйски вторгается в прошлое. В общем, получился спорно темперированный клавир для времени и оркестра. Оркестр без устали исполняет мощнейший саундтрек. Любимый композитор Нолана Ханс Циммер был занят другой работой («Дюна» Дени Вильнева). И весь звуковой шквал придумал швед Людвиг Йоранссон («Полтора шпиона»). Его музыка в стиле индустриального минимализма напориста, даже агрессивна, но не тянет на себя одеяла, сосуществует с действием, в разнообразнейшей перкуссии спорит с изображением, подогревает восприятие.

Сатор Брана — мерзкий, циничный и беспощадный злодей (русские вообще в фильме пренеприятные), напоминает лучших певцов зла вроде Джокера Хита Леджера или Лектера Энтони Хопкинса. Его затаенная «любовь-ненависть» к жене Кэт (Элизабет Дебики) — иллюстрация жесточайшего харассмента. Не случайно в Британии показы сопровождаются предупреждением «осторожно, домашнее насилие» от Британского совета по классификации фильмов.

Любимый вопрос Сатора: «Как именно ты хочешь умереть?»

Дебики — талантливая актриса, но ее персонаж скорее одна из функций для скоростной машины экшена. Зато едва ли не впервые среди многих фильмов Нолана это вполне живая, а не умершая или воображаемая жена героя.

Кадр из фильма «Довод»

Героя Вашингтона сопровождает талантливый мистер Нил (Роберт Паттинсон), филантроп, вальяжный щеголь в льняном костюме и храбрец невиданный. Среди его прототипов Кристофер Хитченсе — один из самых влиятельных интеллектуалов, ну и, безусловно, миллионер Брюс Уэйн, альтер-эго Бэтмена.

Режиссер, как фокусник, раскручивает во все стороны бесконечную пеструю ленту хронологии, разрывая ее на кусочки и складывая вновь. Парадоксы путешествия во времени иногда остроумны, как призыв не убивать своего дедушку в прошлом. Себе же хуже. Нолан до бесконечности растягивает меха жанра. Запутанный многоэтажный триллер ближе к финалу набирает темп, но нелинейное повествование кажется уже неуклюжим до нелепости.

* * *

Кадр из фильма «Довод»

Слоган фильма: «Не пытайтесь понять это, почувствуйте!» Погружайтесь в фантастическое небытие. Ну да, не всегда концы сходятся с концами, ученые будут насмехаться над мучительными изысканиями кинематографистов в области физики инверсии, инкапсуляции. Однако

дикие идеи воплощены с помощью виртуозной точнейшей детализации изображения, призванной превратить небылицы в реальность.

Нолану, как и его любимым героям, «всегда было мало этого мира».

В основе его безумных кинофантазий нередко серьезные научные теории (конечно, вольно интерпретированные): так в мистерии «Интерстелларе» одним из продюсеров и консультантов был главный в мире специалист по «кротовым норам» и парадоксам времени Кип Торн. Но, кажется, автор «Довода» с таким упоением сам играет в сумрачный мир, загипнотизированный будущей войной, в глобальную инверсию, что ему не только не до ученых, но и не до зрителя. Временами спрашиваешь себя, как Химик Юсуф из «Начала»: «Мы в зоне турбулентности?». Нет, мы в кинозале.

Кстати, фраза «Sator arepo tenet» — пример бустрофедона, способ письма в памятниках литературы, при котором строки письма поочередно читаются слева направо и справа налево. Если выражение прочесть дважды в прямом и обратном порядке, то слово «TENET» повторится. Возможно, дезориентация зрителя — часть замысла, и желающим всерьез разобраться в смысловых и художественных доводах Нолана придется пересматривать фильм. В прямом и обратном порядке.