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Навальный в коме после отравления. Мировые лидеры призывают Россию провести расследование, СК молчит. Онлайн

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№ 92 от 26 августа 2020

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«Новичок» вернулся в политику?

Что известно об отравлении Алексея Навального. Подкаст «Что Нового?»

Политика800

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В берлинской клинике «Шарите» подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен. Три дня обследований показали интоксикацию ингибиторами холинэстеразы.

В новом выпуске подкаста «Что нового»:

— Мария Епифанова, наш собкор из Берлина — о реакции Европы и происходящем в больнице с Алексеем прямо сейчас;

— Андрей Заякин, редактор дата-отдела «Новой» — о том, как этот яд влияет на организм и что известно о его долгосрочном влиянии на организм;

— Кирилл Мартынов, редактор отдела политики — о том, почему это отравление беспрецедентно и как оно изменит политическую реальность в России.

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Теги:
что нового?, подкаст, яды, отравление, навальный

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