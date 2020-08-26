«Новичок» вернулся в политику?

В берлинской клинике «Шарите» подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен. Три дня обследований показали интоксикацию ингибиторами холинэстеразы.

В новом выпуске подкаста «Что нового»:

— Мария Епифанова, наш собкор из Берлина — о реакции Европы и происходящем в больнице с Алексеем прямо сейчас;

— Андрей Заякин, редактор дата-отдела «Новой» — о том, как этот яд влияет на организм и что известно о его долгосрочном влиянии на организм;

— Кирилл Мартынов, редактор отдела политики — о том, почему это отравление беспрецедентно и как оно изменит политическую реальность в России.