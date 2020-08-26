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Навальный в коме после отравления. Мировые лидеры призывают Россию провести расследование, СК молчит. Онлайн
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№ 92 от 26 августа 2020Читать номер
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«Новичок» вернулся в политику?
Что известно об отравлении Алексея Навального. Подкаст «Что Нового?»
Политика800
Мария ЕпифановаАндрей ЗаякинКирилл Мартынов«Новая газета»
800
В берлинской клинике «Шарите» подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен. Три дня обследований показали интоксикацию ингибиторами холинэстеразы.
В новом выпуске подкаста «Что нового»:
— Мария Епифанова, наш собкор из Берлина — о реакции Европы и происходящем в больнице с Алексеем прямо сейчас;
— Андрей Заякин, редактор дата-отдела «Новой» — о том, как этот яд влияет на организм и что известно о его долгосрочном влиянии на организм;
— Кирилл Мартынов, редактор отдела политики — о том, почему это отравление беспрецедентно и как оно изменит политическую реальность в России.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:что нового?, подкаст, яды, отравление, навальный
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