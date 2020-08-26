Положение о премии «Камертон» имени Анны Политковской

Настоящее Положение определяет цель, порядок, условия проведения и процедуру присуждения российской премии «Камертон» имени Анны Политковской:

1. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

1.1. Премия «Камертон» имени Анны Политковской (далее по тексту — Премия) была придумана, предложена и поддержана на Х Съезде журналистов России. Учреждение Премии состоялось 7 сентября 2013 г., а переучреждение — по просьбе автора и в совершенном согласии с детьми погибшей журналистки — издательским домом «Новая газета» 27 июня 2019 г. в 55-ю годовщину со дня рождения Анны Политковской.

1.2. Премия является выражением общественного признания, проявлением солидарности коллег и журналистских организаций и вручается публично в Москве 30 августа — в день рождения Анны Политковской.

1.3. Цель Премии — повышение уровня и значимости профессии «журналист», укрепление солидарности сообщества.

1.4. Премия присуждается специальным жюри (далее — Жюри) за профессиональное мастерство, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, подлинную гражданскую ответственность и человеческое сострадание.

1.5. Премия — натуральный камертон 440 Гц — с гравировкой имени лауреата на специальном футляре вручается публично.

1.6. Возможное денежное выражение Премии может изменяться. Каждый раз его сумма устанавливается Учредителем.

1.7. Фонд Премии формируется из дохода от продажи билетов на специальную публичную концертную программу памяти погибших журналистов, а также из средств, предоставленных Партнерами и Спонсорами. Фонд может изменяться.

1.8. Премия не присуждается посмертно.

1.9. Премия не присуждается проектам и коллективам.

1.10. Премия не делится (исключение в случае двух ведущих одной темы в печатных СМИ, в программах РВ, ТВ) и не имеет степеней.

1.11. Премия не является стимулирующей лотереей. Требования Федерального закона РФ 8-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на Премию не распространяются. Уведомления о Премии в уполномоченный государственный орган не требуется.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Предложения имен и работ на соискание Премии направляются в «Новую газету».

2.2. Выдвижения кандидатов (номинантов), ходатайства (предложение в свободной форме), сопроводительные материалы с обоснованием, аргументацией или мультимедийной презентацией (объем не более 50 Мб) присылаются (сообщаются) в адрес «Новой газеты» (для Жюри по присуждению премии «Камертон»).

2.3. Количество номинантов увеличивается в результате выдвижений коллективами, региональными редакциями, издательствами, личными предложениями коллег-журналистов и публикациями в СМИ России.

2.4. Жюри формирует список номинантов и определяет (избирает) достойнейшего.

2.5. Работа и решение специального жюри о присуждении звания лауреата премии «Камертон» имени Анны Политковской поддерживается и осуществляется Учредителем.

2.6. Присуждение Премии фиксируется в Протоколе заседания Жюри и подтверждается Учредителем.

2.7. Без санкции Учредителя никто другой не может отменять присуждение, проведение и вручение премии «Камертон» имени Анны Политковской.

2.8. Работа и мероприятия, связанные с Премией, проводятся максимально открыто, благотворительно, на добровольной основе.

3. СПЕЦИАЛЬНОЕ ЖЮРИ (ДАЛЕЕ — ЖЮРИ)

3.1. Жюри Премии (5–7 человек) состоит из независимых, авторитетных, уважаемых журналистов и специалистов в сфере медиа.

3.2. Не позднее 29 августа Жюри избирает лауреата Премии «Камертон» имени Анны Политковской.

3.3. Жюри выполняет свои функции на общественных началах. Состав его ежегодно обновляется.

3.4. В процессе работы и вплоть до дня рождения Анны Политковской — 30 августа — Жюри не разглашает сведения, связанные с обсуждениями и избранием лауреата Премии.

4. ОТБОР

1 июля–25 августа — рассмотрение предложений, материалов, рекомендаций, писем и документов.

29 августа — последнее собрание Жюри и избрание номинанта лауреатом Премии «Камертон» имени Анны Политковской в текущем году.

30 августа — вручение лауреату специального футляра с гравировкой имени победителя и с камертоном 440 Гц звучания.

Только по этой вибрации звуковой волны всякий раз, всегда и везде перед игрой и выступлениями настраиваются современные музыкальные инструменты, солисты, хоры, ансамбли, камерные и симфонические оркестры. Жизнь человека, правда, достоинство, сочувствие, сострадание — далеко не все из того, что защищала и отстаивала Анна Политковская, — идеальный тон, образец и символ в развитии и дальнейшем существовании современной российской журналистики.

Утверждаю:

главный редактор «Новой газеты»

Дмитрий Муратов



СОСТАВ ЖЮРИ В 2020 ГОДУ: