Протесты в Беларуси, день 18: государство продолжает репрессии

— Накануне вечером в Минске прошла протестная акция на площади Независимости. По данным СМИ, в ней участвовали около пяти тысяч человек. У Комаровского рынка состоялась провластная акция, в которой участвовали более тысяч человек. Участников оппозиционного митинга задержали, как сообщили в ГУВД Минска, «в рамках административного процесса». Число задержанных там не уточнили. Протесты и задержания прошли и в ряде других городов.

— Штаб Светланы Тихановской осудил арест на десять суток двух членов Координационного совета оппозиции Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.

— Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич даст сегодня показания в Следственном комитете на допросе по делу о создании Координационного совета оппозиции.

— Работники крупнейших предприятиях страны продолжают забастовки.