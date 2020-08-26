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Навальный в коме после отравления. Мировые лидеры призывают Россию провести расследование, СК молчит. Онлайн

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№ 92 от 26 августа 2020

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ОНЛАЙНОбновлено 11 минут назад

Протесты в Беларуси, день 18: государство продолжает репрессии

Политика204

204
 

Паспорта высланных из Беларуси российских журналистов оказались недействительны

Власти Беларуси, поставив  штамп о пятилетнем запрете на въезд в страну, испортили паспорта высланных российских журналистов, заявили в МВД России. 

В ведомстве уточнили, что вносить в паспорт посторонние сведения, отметки и записи по закону нельзя.

Что произошло накануне и что ожидать сегодня

— Накануне вечером в Минске прошла протестная акция на площади Независимости. По данным СМИ, в ней участвовали около пяти тысяч человек. У Комаровского рынка состоялась провластная акция, в которой участвовали более тысяч человек. Участников оппозиционного митинга задержали, как сообщили в ГУВД Минска, «в рамках административного процесса». Число задержанных там не уточнили. Протесты и задержания прошли и в ряде других городов.

— Штаб Светланы Тихановской осудил арест на десять суток двух членов Координационного совета оппозиции Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.

— Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич даст сегодня показания в Следственном комитете на допросе по делу о создании Координационного совета оппозиции.

— Работники крупнейших предприятиях страны продолжают забастовки. 

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Теги:
онлайн, протесты, беларусь
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