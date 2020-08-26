«Всё, стоп, надо что-то менять»

Вам наверняка знакомо это лицо по сериалу «Интерны» и еще куче фильмов, где он играл. Кто-то вспомнит, что он из знаменитой актерской династии Ильиных, великий Владимир Ильин — его дядя. А кто-то — лютую панк-группу «План Ломоносова», где Саша Ильин поет. Мы познакомились с ним год назад в пикетной очереди за Павла Устинова у АП. Он долго говорил о том, что ему плевать на политику, а потом вдруг сказал: «Не надо будить русского медведя. Мы можем встать».

— На подходе новый альбом «Плана Ломоносова». О чем он на этот раз?

— Темы от общечеловеческих до остросоциальных. Есть песня — впрямую о том, что происходит в стране в плане отношений людей и власти. Я бы отнес ее к ситуации в мире в целом, такое на самом деле везде, но основана она на наших реалиях, просто потому, что мы лучше их знаем. А припев простой, его легко выучить: «Остановитесь! Имейте совесть!».

— И как всегда много мата?

— Это миф, что у нас сплошной мат. Мы специально провели исследование, и выяснилось, что в процентном соотношении песен без мата больше, чем песен с матом, где-то 60 к 40. Мат используется только тогда, когда это необходимо. Из песни слов не выкинешь. Более того, матом сейчас эпатировать бессмысленно, кого ты им удивишь? Вот мы с вами общаемся, я вроде не матерюсь. Со мной есть, о чем поговорить, я не свожусь к мату и панку.

— Вы из известной актерской семьи. Среда респектабельная, культурная. Семья одобряет ваши панковские заходы или есть конфликт по этому поводу?

— Нет никакого конфликта. Вся моя семья по мужской линии — бывшее хулиганье. Папа и дядя выросли в Свердловске, ходили на все эти драки район на район. У папы в детстве было погоняло Шеф и с пятого класса свой столик в кабаке. Он ездил маленький со старшими чуваками мыть золото. Это были лютые ребята, серьезные. Выпивали, естественно, все дела. То есть они через все это уже проходили. Так что какой конфликт.

— Вот-вот выйдет фильм Серебренникова «Петровы в гриппе». Кого вы там играете?

— У меня не очень большая роль, но колоритная, классная. Если помните роман, они в самом начале приходят к мужику, к философу и квасят у него водку. Вот этого мужика огромного, Виктора Михайловича, я и играю. Очень интересные темы он затрагивает — и про ситуацию в стране говорит, и про выборы, и про культурные коды наши. Все у него перемешивается в монологе. Это такой пьяный философ, безумный, но реально мудрый. Короче, интересная роль. Мне вообще нравится у Кирилла работать. Я снимался у него в «Изображая жертву», в короткометражке «Поцелуй креветки», и в «Юрьевом дне» в маленьком эпизоде. То есть это уже четвертый раз. Я очень рад нашему давнему сотворчеству и дружбе.

— Как вы реагировали на беду, которая с ним случилась?

— Как на какой-то абсурд. «Петровы» снимались между двумя процессами по «Театральному делу». Первый раз его вроде как оправдали, он начал снимать, снял до Нового года наш фильм, а потом опять началось. В итоге выдали условный срок, но я этого не понимаю. Если человек не виноват, какой условный срок может быть? Приглашали экспертов, по их подсчетам спектакль в среднем стоит в районе 300 тысяч рублей, а это ведь ахинея. Мы занимались презентацией нашего альбома «Облако в штанах», это вылилось в гораздо большие суммы. А тут большая труппа, сценография, помещение… И 300 тысяч? Так не бывает. Разве что в подвале с друзьями можно сделать спектакль за такие деньги.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

— Вам сейчас 36, вы из поколения, чья юность пришлась на 90-е годы, прямо скажем, не очень благополучные. Это как-то отразилось на вас?

— 90-е, ясень пень, тяжелое время. Но это мое детство и это счастье, несмотря ни на что. Помню, во времена путча мама пришла домой и рассказала, как она с авоськами шла из магазина, чего-то тащила, и ей у ТАССа: «Стоять!» Автоматы на нее навели. Она очень испугалась. В 1993-м на школе — следы от пуль. Какие-то такие истории. Помню, как соседа по лестничной клетке зарубили топором. Он был бизнесменом, коммерсом, как переехал, сразу установил на лестничном пролете железную дверь решетчатую. Правда, не помогло все равно. И постоянно какие-то перезанимания денег, отец подрабатывал — с крыши снег сбрасывал, плитку клал. Как-то раз мы с ним вместе Чистые пруды чистили. Все время ощущение, каши из топора, откуда еда материализовалась, вообще было непонятно. Но при этом меня ничего не угнетало, ну, кроме человеческих взаимоотношений, если люлей от отца получил, скажем, или что-то такое.

— Все это вырабатывает сильный характер. И жесткий.

— У меня ощущение, что нынешние жестче, чем мы. Мы росли без интернета, а эти играют в стрелялки, смотрят бесконечно бои без правил. И грань стирается, в ответственный момент они будут предельно жестко себя вести, никаких «до первой крови». У нас было больше табу, чем у них, о многих вещах мы просто не знали, что это можно. Это же психотренинг, так вырабатывается модель поведения. Смотришь-смотришь весь этот жесткий контент, и даже если ничего такого не хотел и не планировал, в экстремальной ситуации среагируешь. Раз — и ты оказываешься на лежащем изуродованном человеке. И даже не понимаешь, как это произошло. Вспышка, затмение. Работает то, что ты увидел на экране, оно копилось-копилось и потом вырвалось.

— Пересмотрел ваше видео у Администрации президента, там, где вы говорите, что не надо будить медведя, а то мало никому не покажется. А потом посмотрел видео белорусских протестов. Что тут скажешь — разбудили медведя. Правда, не русского, но у нас тоже потихоньку поднимаются люди.

— Да, будили-будили, вот результат. Белорусов я вообще люблю, снимался у них неоднократно, мы с группой туда с гастролями ездили. Прекрасные люди, белобрысые, улыбчивые, душевные. Я, кстати, всегда обращал внимание — очень крепкие. И вот эта крепость сработала. Чиркнули спичкой, что называется. Страшно смотреть на то, что там происходит. Плюс я не понимаю, как это? 80 процентов голосов отдано за Лукашенко, а я не встречал там такого количества людей, которые отдали бы свои голоса за него. При этом надо быть честным, не видел и людей, которые о нем или его режиме с ненавистью рассказывали. «Ну, вот так вот как-то…» — улыбка, легкое разочарование. Но всему есть предел: если палку гнуть, она обязательно треснет, придет момент. И чем дольше терпишь, тем сильнее потом шарахнет. Все системы так устроены, что их надо постоянно подвинчивать, а в определенный момент либо резьба слетает, либо что-то такое происходит, и ты не можешь докрутить до конца. Нельзя подкручивать бесконечно, есть предел: гайка дойдет до того места, где должна остановиться. Все, стоп, надо что-то менять.