Век с препятствиями

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Сижу и думаю: столько журналистов в редакции, а на скучную и приторно торжественную юбилейную тему должен писать я. Что я, рыжий, что ли?

Был бы рыжий, принял бы участие в «Рыжем фестивале», который скоро пройдет в Ижевске. Не в первый раз проводится такой фестиваль, и не только в Ижевске, но нынче получить там какой-нибудь приз на конкурсе будет чрезвычайно престижно. Ведь вот что сообщают организаторы праздника: «В год 100-летия государственности Удмуртии темой мероприятия станет «Рыжий про 100».

Вы поняли? Некоторые уже, наверное, бормочут: «Какая связь? Симпатичные рыжие ребята могут собираться и веселиться в любое время, а государственный юбилей тут совсем не в масть!» А те, у кого всегда под рукой декрет Ленина и Калинина «Об образовании автономной области вотякского народа», возможно, уже смотрят, не пропустили ли они ранее в тексте исторического документа какие-то строки о гражданах, чьи волосы содержат большое количество феомеланина.

Да, как говорят вдумчивые люди, тут без бутылки не разберешься. В частности, без бутылки водки «100 лет Чувашии», с фантазией придуманной и изготовленной в другой нашей республике.

Полдюжины регионов, которые являются не какими-нибудь краями и областями, а вызывающими зависть государствами, отмечают нынче 100-летие своей внутрироссийской государственности.

Удивительная это государственность, когда территория, имеющая флаг, герб, гимн и собственную конституцию (Татарстан, например), не вправе решить, какими буквами, кириллицей или латиницей, можно написать букварь или поэму о свободной и счастливой жизни.

А где еще руководителя одного государства назначает руководитель другого? Так, в Удмуртскую и Марийскую республики прислали из Москвы не знакомых местным жителям чиновников, которые в этих краях не жили, не работали, не учились, не лечились и, как говорится, не впитали с молоком матери еще и продукцию предприятия «Сарапул-молоко» или Республиканского молочного завода в Йошкар-Оле.

Но какие бы ни были государства, праздник есть праздник. Помпезный официоз щедро дополняется народной инициативой. Никто не остается в стороне. В Чувашии воспитанники школы легкой атлетики политически грамотно пробежали 100 километров. Дворец детского творчества организовал для ребятишек посвященный 100-летию автономии конкурс «Сказки чувашского края» (и это правильно, а то сказки по юбилейным датам обычно предназначаются взрослым). Логотип «100» украшает всевозможную местную продукцию: колбасу, пиво, морковно-яблочный нектар, хлеб, кнуты и пряники… Стоп! Кнуты попали в этот перечень по ошибке. Пряники — да. Их обеспечило к юбилею ООО «Пряник Цивильского райпо». А кнуты пришли на ум, видимо, потому, что, упоминая российские регионы, трудно отвлечься от мыслей о федерализме.

Почему-то пассивнее хлебопеков и кондитеров проявили себя в Чувашии следователи. Какая у них была возможность отличиться, но они ее упустили! «Следователи ищут похищенные 100 млн «Чувашского бройлера» — это заголовок публикации интернет-газеты «Правда ПФО». Заметим от себя, что весьма уместно было бы найти 100 миллионов к 100-летию. И жаль, не нашли. Эти отнюдь не цыплячьи по масштабу средства были похищены с бройлерной фабрики еще 10 лет назад (к 90-летию республики). Тогда предприятие возглавлял нынешний член Совета Федерации от Чувашии Вадим Николаев. Уголовное дело в отношении Николаева прекращено, но наблюдатели высказывают догадки, что вопросы к сенатору могут повторить, когда изменится его статус.

Ну, допустим, спросят под протокол, что было раньше: яйцо, курица или мошенничество.

Куда реальнее тех 100 миллионов выглядят 3 рубля. Это памятная монета, выпущенная Банком России к 100-летию Чувашии. На ее оборотной стороне изображена стройная чувашская красавица с ведрами на коромысле. Замысел не расходится с жизнью. Множество населенных пунктов республики (и не только этой) за истекший век государственности не обзавелось водопроводом, а 217 старых обветшавших водонапорных башен в Чувашии только еще собираются отремонтировать. Одна из них, не дождавшись ремонта, рухнула. Случилось это в селе, которому почти 500 лет и которое веками называлось Норусово, пока в 1939 году не было переименовано в Калинино — в честь доброго дедушки, подписавшего декрет об автономии.

Как говорят долгожители, век на век не приходится. Что не сумели сделать за 100 автономных лет, сделают за 200. И без того, обретя государственность, некоторые регионы изменились до неузнаваемости.

Но если их не узнают, это еще не означает, что они богатыми будут.

Под разными знаменами и в противоположных направлениях маршировали наши республики в течение последних 100 лет. Но к коммунизму ли они продвигались, к капитализму ли, всегда высоким начальством ставилась неизменная цель — повышение благосостояния населения. А достичь ее удалось лишь отчасти, в чем граждане убеждаются каждый раз, просматривая декларации о доходах чиновников и депутатов.

Впрочем, в последнее время тема народного благосостояния стала звучать несколько приглушенно. О славном прошлом говорят охотнее, чем о славном настоящем. Какое-то время тому назад, когда в республиках решали, как достойно встретить 100-летние юбилеи, и речи не было о том, чтобы попробовать довести уровень средней зарплаты до 100 тысяч рублей. Понятно, что пробежать 100 километров — дешевле обойдется.