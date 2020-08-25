Рожденный воровать — летать не сможет

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова (последний был уволен еще при генеральном директоре «Ил» Алексее Рогозине). Их заподозрили в махинациях при создании нового тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Всего по делу проходят пять человек, четверых из них арестовали.

Как стало известно «Новой газете», им обоим вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили «Новой», что в ПАО «Ил» Генпрокуратура и правоохранительные органы провели проверку «по инициативе и на основе материалов службы безопасности самой ОАК». «По результатам проверки подтверждено выявление ряда нарушений, связанных с осуществлением деятельности компании в период до 2018 года. В настоящее время правоохранителями проводятся следственные мероприятия. Мы оказываем все необходимое содействие», — рассказали в пресс-службе ОАК.

Первым о деле сообщил телеграм-канал Baza. По словам их источников, среди задержанных сотрудниками управления «П» ФСБ России — не только Хван и Новожилов, но и сотрудник финансовой службы МАИ Игорь Титов. Всех их обвиняют в махинациях при создании нового российского тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

«Новая газета» выяснила, что, кроме авиационных чиновников, 22 августа Пресненский суд рассматривал вопрос об избрании меры пресечения и неким Бобарико и Гусевой, а также Титову, все они подозреваются в мошенничестве. Гусеву суд отправил под домашний арест, Бабарико заключен под стражу. Титов — единственный, кого суд отказался арестовать и отказал в удовлетворении ходатайства следствия по этому поводу. Его фамилия и инициалы совпадают с данными подчиненного Хвана, начальника отдела центра проектно-конструкторских технологий МАИ Игоря Титова.

«МАИ выполняло большой объем работ, — говорит источник «Новой газеты» в авиационной отрасли.

Ил-76МД-90А — серийный тяжелый военно-транспортный самолет, глубоко модернизированная версия самолета Ил-76 с новым пилотажно-навигационным комплексом и более мощными двигателями. Контракт на 39 машин на сумму около 140 млрд рублей был подписан в 2012 году. Первый серийный самолет был передан заказчику 2 апреля 2019 года. На сегодня по этому контракту военно-транспортная авиация получила только четыре самолета, а пятый прошел покраску и должен был быть введен в состав 235-го военно-транспортного авиаполка 18-й военно-транспортной авиадивизии либо в конце декабря 2019 года, либо в начале 2020 года. По словам военного собеседника «Новой газеты», в 2020 году в российские войска должны были поставить шесть Ил-76МД-90А, но до сих пор не было поставлено ни одной машины, и их перспектива непонятна: «И в 2019 году должны были поставить пять единиц, но поставили всего две», — добавил собеседник.

Кроме того, за рамками этого контракта было построено еще пять прототипов и опытных машин, включая прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А. Срыв контракта произошел как из-за тяжелого финансового состояния «Авиастара», так и из-за неверных данных, использованных в расчетно-калькуляционных материалах. Зафиксированная в контракте цена одного самолета составила 3,5 млрд рублей, в то время как реальная его стоимость достигала 4,9 млрд: из-за этого завод имел убыток более 1 млрд рублей с каждого собранного борта.

В декабре 2019 года стало известно, что Минобороны планирует заключить новый долгосрочный (до окончания госпрограммы вооружения в 2027 году) контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, об этом сообщил изданию «Оборона России» замминистра по вооружению Алексей Криворучко. В первом полугодии 2019 года Минобороны, Минпромторг и ФАС завершили анализ экономического обоснования изменения цены серийного самолета Ил-76МД-90А, и его стоимость до 2020 года была признана обоснованной, отметил он, но других деталей нового контракта не привел.

Как сообщали тогда «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, контракт от 2012 года на 39 машин, который фактически не выполнен, будет перезаключен с повышением цены машин, что сделает производство экономически обоснованным за счет снижения их числа при сохранении общей суммы контракта.