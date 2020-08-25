Ученье — счет

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что средняя зарплата учителя в России составляет 40,1 тысячи рублей. Однако во многих регионах педагоги могут только мечтать о такой сумме. Впрочем, к 1 ноября Минпросвещения, Минтруд и Минфин собираются выработать решение проблемы низких учительских зарплат. Но не факт, что они станут выше. Как добиться справедливой оплаты учительского труда?

Фото: Егор Алеев / ТАСС

7 мая 2012 года президент подписал указ № 597, где среди прочего потребовал повысить зарплаты учителям общеобразовательных школ до уровня средних зарплат в их регионах. К 2020 году зарплаты учителей якобы достигли уровня, обозначенного в майском указе. Между тем в 75 регионах из 85 указ до сих пор не исполнен. И это притом, что «средний» учитель работает более чем на полторы ставки, а каждый седьмой — более чем на две (напомним, традиционно учительская ставка — 18 часов в неделю).

Судя по объявлениям о вакансиях, школы тоже ничего не знают о «настоящих» зарплатах учителей. В Нижнем Новгороде, например, учителю математики обещают платить 19 тысяч рублей, а биологу в Славянске-на-Кубани готовы платить 12,5 тысячи в месяц. Скудность зарплаты в Нижнем Новгороде подтвердила педагог Ксения М.:

«До декрета зарплата была 36 тысяч на руки. Это первая категория: 36 часов, 3 кружка, 2 внеурочки, 2 классных руководства, проверка тетрадей и работа 6 дней в неделю в школе и 1 день дома».

Учитель математики из Твери Мария Ботнева подсчитала, что в ее городе за зарплату в 40 тысяч рублей придется работать на 4,5 ставки, а это примерно 83 урока в неделю, то есть 14 уроков ежедневно при условии шестидневной учебной недели.

Сегодня заработная плата педагогов в зависимости от региона колеблется в диапазоне от 28 до 114 тысяч рублей. И такой разрыв вполне укладывается в рамки все тех же майских указов. Перед чиновниками на местах стоит задача уравнять зарплату учителей со средней по региону, которая в свою очередь тоже сильно разнится. Получается, что учителя стали заложниками слабой региональной экономики. Работая на износ, педагог получает копейки только лишь потому, что живет в провинции.

Фактически педагог получает деньги не за обучение детей, а за количество проведенных уроков. Существующая логика системы оплаты труда выстроена таким образом, чтобы учитель «набирал» себе часы. Чем больше занятий провел — тем больше денег получил, во многом из-за этого учителя вынуждены набирать большое количество уроков-часов, брать классное руководство, вести кружки, секции, продленки и т. д. Обычная ситуация, когда учитель работает на две полных ставки, то есть проводит по 36 уроков в неделю и занимается внеурочной деятельностью, чтобы хотя бы приблизиться к заявленной чиновниками средней зарплате.

О качестве работы, реальном образовании и развитии детей в таких условиях говорить не приходится.

В идеале зарплатная модель должна поощрять учителя заниматься разными видами деятельности и выполнять их качественно. Например, учитель может реализовать основную образовательную программу через разные формы работы с детьми: проектную деятельность, социальные пробы и полевые работы.

Судя по всему, проблема несправедливых зарплат педагогов скоро может разрешиться. Однако едва ли эти изменения порадуют. В срок до 1 ноября 2020 года Минпросвещения России совместно с Минтрудом и Минфином должны представить предложения «по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников с учетом формирования базовой ставки заработной платы, исходя из установленной продолжительности рабочего времени». Но по факту эта модель уже реализуется по всей стране: базовая ставка заработной платы учителя и так намертво привязана к финансовым возможностям регионов. И какие единые требования и способы подсчета ни применяй, размер зарплаты от этого не изменится как раз из-за разных финансовых возможностей регионов. Педагоги получат то же самое количество денег, только посчитают их немного другим способом.

«Оптимальный выход — в изменении системы оплаты труда педагогов за счет ухода от поурочной оплаты к должностному окладу за все трудовые функции учителя, включая внеурочную нагрузку»,

— считает ректор МГППУ Аркадий Марголис.

Существующая система оплаты труда преследует только одну цель — достижение плановых показателей для отчетности. В этой системе ценностей благополучие учителя далеко не на первом месте. Все это следствие использования устаревшей модели оплаты труда. Раз уж учителей обязывают работать по единым стандартам, то справедливо говорить о едином общероссийском значении базовых окладов. На смену региональному базовому окладу, который по всей стране сильно разнится, должен прийти единый федеральный базовый оклад за стандартную 36-часовую рабочую неделю. Из них 18 часов должны приходиться непосредственно на уроки и столько же — на подготовку к занятиям, ведение кружков, повышение квалификации и самообразование.

Справедливой можно считать сумму в 70 тысяч рублей. Эти деньги педагоги должны получать напрямую из федерального бюджета. Регионы же, в свою очередь, могут ввести дополнительные стимулирующие выплаты и надбавки за результаты работы педагогов. При такой системе оплаты труда педагогам из Нижнего Новгорода, Твери и любого другого города страны не придется брать несколько ставок, чтобы получать достойную зарплату. Это лучший способ повысить престиж профессии и привлечь в школы для работы с детьми наиболее успешных и квалифицированных специалистов.

Артем Соловейчик, лидер движения «Школа — наше дело» — специально для «Новой»