Президентское место забронировано

Во время визита в Гродно в прошедшее воскресенье Александр Лукашенко объявил мобилизацию вооруженных сил, добавив, что это «самое серьезное решение за четверть века». Теоретически это означает, что под ружье встанут сто двадцать тысяч отслуживших свое белорусов, числящихся в территориальных войсках. Как это будет выглядеть на практике, увидим в ближайшую неделю; это первый в истории Беларуси случай. Никто ни разу тревогу не объявлял, мотивации у «партизан», как звали таких резервистов в СССР, с первого взгляда не просматривается. Но дела белорусских властей таковы, что в ход пустили все, что под рукой. Еще неделю назад казалось, что ставку Лукашенко делает на милицию и не рискнет привлечь призывную армию на борьбу с политической смутой в своем падишахстве.

Армия охраняет стелу в центре Минска во время протестов 23 августа. Фото: Владимир Мишуков, для «Новой»

Но в воскресенье 23 августа склонных к пацифизму демонстрантов в Минске встретили настоящие армейцы с боевым оружием. Жертв не было, хотя сам все еще президент распространил в сети десяток видео, где он, поигрывая боевым АКСУ, всячески демонстрировал готовность к любым жертвам. Со стороны народа, разумеется.

С чем выходят к возмущенным массам (особенно это слово любили Ленин и Гитлер) посланцы Лукашенко из МВД, а теперь и армии?

Экипировка их весьма разнообразна, тут, как в сорочьем гнезде, найдутся вещи самого разного калибра, возраста и ценности. Одно несомненно — наследница советского ВПК, белорусская промышленность выпускает продукцию как минимум не хуже украинской. Впрочем, и импортом янычары из Белой Руси не брезгуют.

Лот 1: водометы и спецавтомобили с комплекcом «Рубеж»

Сразу после начала массовых шествий, которые режим оказался не в силах подавить, в центр Минска въехали пожарные машины с водометами (стандартный инструмент всех силовиков планеты) и спецавтомобили, оборудованные штурмовым заградительным комплексом «Рубеж» минского электромеханического завода «Агат».

ОМОНовцы на «Рубеже» возле дворца Независимости в Минске. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Это мощный внедорожник, на который навешана раздвижная металлическая конструкция — ее быстро ставят перед демонстрантами. Идея возить на легковушке железный забор размерами три на пять метров не оригинальна, она происходит из передвижных щитов казачьего «гуляй-поля» XVII века.

И все же «Рубеж» минского завода лишь реплика (а правильнее сказать — плагиат) военных самодвижущихся сооружений самородков из ООО «Автомобильные конструкции».

Оно прописано в комнате 17 Дома механизатора деревни Динаровка Минской области. Именно там оборудовали Ford Ranger и Ford F-550 громкоговорителями большой мощности и начали навешивать на них стальные решетки и лестницы для штурма квартиры через окно.

Что касается названий, то они важны. Минуло время, когда бойцы генерала Родионова могли рубить демонстрантов в Тбилиси затрапезными МПЛ-50 то есть малыми саперными лопатками, упомянутыми еще в словаре Брокгауза и Ефрона как малая лопата Линемана. В наши дни затейливые имена военных систем сами по себе гарантируют разгром врага и любовь личного состава.

Поэтому машинам из Динаровки дали достойные эпохи имена «Марс» и «Забор-барьер», после чего торжественно вывели на парад.

Комплекс «Марс» производства ООО «Автомобильные конструкции» послужил источником вдохновения для «Рубежей» из заградительного кордона перед дворцом Лукашенко. Фото: ГрузовикПресс.ru

Теперь им предстоит послужить Александру Лукашенко в критические минуты. Способ создания таких вооружений наиболее точно изложил в свое время Остап Бендер: «Оригинальная конструкция... Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка».

Лот 2: барнаульские пули и гранатометы из 90-х

Белорусские силовики — братья российских. Но младшие братья — труба пониже, дым пожиже. Поэтому пользуются всем, что дала история и позволил небогатый бюджет.

Резиновыми пулями «Барьер» двенадцатого калибра они стреляют из созданного в бесславном 1994 году российского помпового гранатомета ГМ-94.

Купили эти патроны травматического действия на заводе «Азот» в Барнауле. Фото стреляных гильз опубликовало государственное информационное агентство.

Гранатомет ГМ-94, а также гильзы от российских пуль «Азот» и чешски светошумовые гранаты, найденные в первые ночи протестов в Минске. Фото: creative commons / Belsat

Лот 3: советские бульдозеры и БТРы

Для сноса не построенных пока баррикад в столицу привезли советский большой артиллерийский тягач БАТ-2 (он же бульдозер на артиллерийском тягаче). Ему уже более тридцати лет. Машина легко сносит молодую рощу перед колонной военной техники, не имея красивого названия.

Баррикады теперь лучше не строить, даже если какие-то горячие головы очень захотят.

БАТ-2 на улицах Минска. Фото из соцсетей

Из той же эпохи всем силовикам достался и советский бронетранспортер БТР-80, который белорусы покупают в России. Эта испытанная временем тринадцатитонная бронированная машина может носиться по улицам со скоростью 80 км/час с десятью бойцами внутри. Всерьез она опасается только попаданий пуль калибра более 7,62. Например, крупнокалиберного танкового пулемета системы Владимирова, который установлен на его башне.

Уж не знаю, что там докладывают Лукашенко его генералы, но с таким оружием оппозиция даже в Латинской Америке на улицы не выходит.

Лот 4: товары местного производства

Но белорусы умеют строить и нормальную современную технику для армии и милиции. Поскольку Лукашенко различий между ними теперь не делает, надо рассказать обо всех машинах, из которых на улицы белорусских городов могут вылететь и нелетальные боеприпасы, и пули смертельных калибров 5,45 и 7,62.

Дизельный бронеавтомобиль повышенной проходимости «Лис-ПМ» выпускается Минским заводом колесных тягачей в кооперации с российскими предприятиями.

Бронеавтомобили на въезде в Минск. Фото: TUT.BY

Знаки судьбы поражают —

именно тут 17 августа в надежде на поддержку рабочих ВПК выступил с речью Лукашенко! И в ответ получил свист и крики «Уходи!».

Кузов универсал, передний привод, два водителя, шесть десантников, вооружен пулеметом «Утес» 12,7-мм и 30-мм гранатометом АГ-17. С точки зрения военной, отличий от российской машины «Тигр», на базе которой его делают, совсем мало.

«Лис-ПМ». Фото: TUT.BY

Похож на «Лиса» по основным тактико-техническим характеристикам и Volat V1 (хотя он несколько больше размерами), созданного в 2016 году в нескольких экземплярах на том же самом мятежном заводе. «Волат» означает по-белорусски «великан». Завод надеется на экспортные контракты. Главные проблемы этих неплохих по характеристикам машин — отсутствие истории эксплуатации и длительных войсковых испытаний.

Разведывательно-дозорная машина «Кайман» — гордость Александра Лукашенко. Создана по его личному указанию на 140-м ремонтном заводе в городе Борисове, недалеко от Минска. На параде появилась в 2015 году.

«Кайман». Фото: creative commons

Слово «ремонтный» не стоит переоценивать. Сто сороковой имеет славную историю. Когда я служил в частях РВСН в Беларуси в 1978 году, на этом заводе на старой польской границе помимо ремонта танков и БМП делали очень сложную спецтехнику. Завод обслуживал почитай всю так называемую Смоленскую армию РВСН. И главный конструктор завода Ольга Апостоловна Петрова как профи заслуживает, без сомнения, всяческого уважения.

Несмотря на использование некоторых агрегатов от БТР-60, «Кайман» можно назвать настоящей белорусской машиной. В армии получила хорошие отзывы, но построено их считаные единицы. Белорусы даже пытаются «Кайманы» продавать: 7 августа 2018 года восемь бронемашин были представлены на параде в Кот-д'Ивуаре. В качестве полицейской машины «Кайман» не использовался ни разу, да и свойства его (в отличие от «Лиса» и «Волата») этого не позволяют.

Но если 103-ю воздушно-десантную бригаду сил специальных операций бросят против демонстрантов, в города они въедут на «Кайманах».

В вооружении милиции нет ничего особенного. Белорусский ОМОН имеет в штате полторы тысячи. И у правительства нашлись деньги, чтобы дать им, возможно, и не суперсовременную, но вполне добротную экипировку местного, российского и европейского производства: резиновые дубинки, щиты, шлемы и защитные комплекты, электрошокеры, светошумовые гранаты чешского производства, газовые баллончики. Все это необходимо, чтобы не допустить жертв среди населения.

Тем не менее на сегодня убито не менее двух мирных граждан.

Такова специфика разгона даже самых мирных демонстраций — жертвы будут. А уж когда в дело пускают армию, опасность кровавого исхода возрастает в разы. Она без жертв воевать умеет плохо, военные теряются, если нет приказа стрелять. Ходить на толпу в построении «Черепаха» их не учли. Учили стрелять, желательно — первым выстрелом насмерть.

Это же можно сказать и о спецподразделении по борьбе с террором «Алмаз», и отряде КГБ Беларуси «Альфа». У тех есть и созданные для стрельбы в городских условиях немецкие автоматы Heckler & Koch. И риск бойни в Белоруссии сегодня немалый. Вообще, применение не полиции, а именно армии против демонстрантов — политическое действие на грани преступления.