Тактика мелких пакостей

Белорусская власть изменила тактику. На воскресных массовых акциях протеста, когда в Минске на улицы выходят сотни тысяч, им позволяют спокойно ходить по городу. Вне воскресенья людей отлавливают по одному.

В понедельник, 25 августа, возле проходной МТЗ утром были задержаны члены координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Они приехали поддержать бастующих рабочих. Людей у проходной было всего-то два десятка, тем не менее через несколько минут к проходной подъехал автозак с ОМОНом. Ковалькову и Дылевского увезли как организаторов несанкционированного мероприятия. Как выяснилось, ночь они провели в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Утром их привезли в суд Заводского района Минска, чтобы судить по административной статье.

Забастовка рабочих Минского завода колесных тягачей. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вечером того же дня во время митинга на площади Независимости был задержан активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. Максима арестовывают всегда и везде, чаще всего превентивно. Перед выборами 9 августа его тоже схватили у подъезда и отправили на 15 суток в изолятор на Окрестина.

Но 12 августа, когда тюрьмы оказались переполнены и власти пошли на уступки, освобождая людей, Максима выпустили еще до истечения 15 суток.

На свободе он оставался целых 12 дней. Так же, как Павел Юхневич, которого взяли за выступление на митинге 20 августа. Он всего лишь выразил надежду, что в воскресенье на улицы выйдут миллионы, и сел на 15 суток.

На МЗКТ в понедельник задержали члена стачкома Александра Лавриновича — оказывается, сбор подписей за то, чтобы начать забастовку с 25 августа, является несанкционированной акцией.

Ольга Ковалькова, обвиняемая в организации массовых несанкционированных мероприятий, во время заседания в онлайн-режиме в суде Заводского района. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Лавринович собрал всего шесть подписей — и его увезли в ЦИП до суда. А вот в Солигорске забастовщики смогли отбить своего лидера стачкома.

Анатолия Бокана задержали в понедельник в 10:30. Законопослушные, но суровые шахтеры подсчитали, что по закону, если его задержали не в рамках уголовного или административного дела, через три часа должны выпустить. Шахтеры предъявили силовикам ультиматум: если Бокана не выпустят до 1:.30, завод соберется возле Солигорского РУВД. Ровно в 14:30 Анатолия Бокана выпустили.

Так что в белорусском противостоянии наступила фаза мелких силовых пакостей: задержания, административные дела, суды.

В среду на допрос вызвана член координационного совета Светлана Алексиевич. Белорусы уже спорят, сколько потом будет стоить протокол допроса с автографом нобелевского лауреата. И готовятся к новым протестам. Точнее, к продолжению. На вечерних площадях они теперь скандируют: «Каждый день!»