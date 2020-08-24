Пороки Блатного Сердца

Свое прозвище в эстетике блатного шансона Надир Салифов получил от воров при коронации. В переводе с грузинского Лоту Гули — Блатное Сердце. 19 августа в Анталье Салифова застрелил его собственный охранник Хаган Зейналов, известный как Хан Ахмедлинский. Причиной называют месть за гибель другого «вора в законе» — Ровшана Джаниева (Ровшана Ленкоранского).

Похороны Салифова. Фото из соцсетей

Арестованный турецкими полицейскими через несколько часов после покушения Зейналов заявил, что убил своего шефа из личной неприязни. Но никто не сомневается, что Хан Ахмедлинский выполнял чей-то заказ. Примечательно и то, что убийство было совершено почти в то же число, что и убийство Ровшана Ленкаранского четырьмя годами ранее.

Надира Салифова многие называли «вором в законе № 1» на постсоветском пространстве. Некоторое преувеличение в этом есть, хотя авторитет у Блатного Сердца был действительно запредельным.

Однако в 2018 году собрание наиболее авторитетных воров России выбрало в «боссы боссов» Олега Шишканова (Олег Раменский, Шишкан). Гули с этим выбором не согласился, заявив, что «бродягам (так старые сидельцы называют приверженцев «воровского» закона) король не нужен».

«Мне школа не нужна, я буду «вором в законе»

Лоту Гули родился в селе Мамишло (в 10 километрах от грузинского города Дманиси) 28 августа 1972 года. С начала прошлого века это было место компактного проживания азербайджанцев, переехавших в Грузию и скупивших дома у русских «духоборов» (религиозная секта в христианстве, возникшая в XVIII веке и преследовавшаяся официальной церковью). В советские годы в Дманиси и окрестностях вполне мирно уживались азербайджанцы и армяне, грузины и русские, евреи и турки. Позже проживание в такой многонациональной среде приведет к тому, что Лоту Гули официально заявит, что у «воров нет национальности», и будет одинаково привечать как азербайджанских, так и армянских, грузинских, русских, дагестанских авторитетов. Что сильно увеличит его популярность и станет одной из причин того, что во время коронации его назовут Сердцем.

— Дманиси вообще-то городок небольшой, меньше четырех тысяч жителей, но там была школа, куда приезжали учиться из окрестных сел, — рассказывает земляк Салифова Абдил (имя изменено по его просьбе, редакции известно подлинное). — Там все друг друга знают. Надир родился в большой семье, в которой достаток был не очень. Дорогу в криминал он избрал еще в детстве.

В седьмом классе прямо так и сказал учительнице: зачем мне школа, я «вором в законе» буду.

Салифов (в центре) в юности. Фото: primecrime

Жил тогда в Дманиси один «законник». Он на покой вышел, но традиции воровские соблюдал рьяно. Так вот Надир постоянно к нему бегал. Грабить начал лет с пятнадцати. Правда, в Дманиси этим не занимался, уезжал с парнями подальше от города и там уже жертв искал. А после того как СССР развалился и грузинские власти стали вытеснять из Дманиси азербайджанцев, они уехали в Азербайджан.

Казино и бордель в «одиночке»

В Азербайджане семья будущего «вора в законе» поселилась в пригороде Баку, в селе Ахмедли. В этом же селе, но несколькими годами позже, родится будущий убийца Лоту. Именно там начинается карьера Гули как криминального авторитета. По словам людей, знавших его в юности, Надир всегда отличался взрывным и импульсивным характером. И в то же время имел определенное обаяние.

— Великий человек погиб, — со слезой в голосе говорит Рамил Г., владелец овощного киоска на Васильевском острове в Петербурге. — У него денег миллиарды долларов, а когда к нему земляки обращались с просьбой разрешить конфликт, где пару сотен тысяч рублей не поделили, никогда не отказывал. Всегда по справедливости решал. И если решил, то все — никто ослушаться не смел.

Лоту Гули было всего 20 лет, когда в криминальном мире Баку о нем заговорили как о человеке, с которым стоит считаться. В 1996 году Надир Салифов был осужден по нескольким статьям: вымогательство, разбои, грабежи, хранение оружия. Его также подозревали в убийстве двух подельников, которые оспаривали его лидерство в банде, но доказать не смогли.

В лучших воровских традициях Салифов ни в чем не признался и на сделку с правосудием не пошел. Потому и получил максимальный срок:

15 лет лишения свободы.

В колонии довольно быстро выдвинулся на первые роли. Не в последнюю очередь потому, что большинство его подельников остались на свободе и помогали Надиру как деньгами, так и связями в правоохранительных органах и криминальном мире. В 28 лет (в 2000 году) Салифов был коронован в «воры в законе». Инициаторами выступали «законники» старой формации Раули Кирия (Рауль Руставский) и Ширали Асланов (Джейран Руставский).

Салифов и Рауль Руставский. Фото из соцсетей

К тому времени авторитет Салифова в криминальном мире Азербайджана достиг таких высот, что власти посчитали необходимым ужесточить режим его содержания. И перевели в тюрьму в Гобустане (100 км от Баку), поместив в одиночную камеру.

По данным азербайджанских СМИ, Салифов быстро навел там собственные порядки и в 2002 году фактически распоряжался всей тюрьмой.

Еду ему возили из ресторана, прямо в тюрьме было устроено своеобразное казино, где ставки достигали сотен тысяч долларов. А чтобы «вору в законе» было совсем нескучно, ему регулярно привозили для общения девушек.

В частности (и это подтверждено материалами уголовного дела), в Гобустан приезжали финалистки конкурса «Мисс Азербайджан 2006». Как позже в суде рассказали девушки, за каждое посещение Гобустанской тюрьмы они получали от 500 до 1000 долларов.

«Я решил проблему наркотиков за час»

Удивительно, но власти как будто всего этого не замечали. Пока Лоту Гули, ставший «вором № 1» Азербайджана, не пустил осенью 2004 года по всем азербайджанским тюрьмам и колониям «прогон» (передаваемое от одной зоны в другую распоряжение), в котором запретил в местах лишения свободы торговать наркотиками. Вот тут власти, имевшие, по словам Надира Салифова, миллионы долларов от торговли наркотиками в тюрьмах и колониях, попытались отомстить авторитету.

Как позже рассказал Надир Салифов в своем обращении к прессе (переданном через адвокатов), от него требовали отменить распоряжение самые высокие полицейские чины.

«Они якобы боролись с наркотиками в тюрьмах десятки лет, и ничего не менялось, — заявил Салифов. — Я решил эту проблему за час, а они лишились больших денег».

Лоту Гули (Салифов). Фото из соцсетей

Чтобы надавить на Лоту Гули, в январе 2005 года полиция арестовала его младшего брата Мушфика Салифова. В то время Салифов-младший был студентом 4-го курса Бакинского университета. Его обвинили в незаконном хранении оружия: револьвер 1903 года выпуска якобы был найден у него в машине.

Через неделю после ареста Мушфика взбунтовались сразу три колонии и шесть СИЗО. О готовности последовать их примеру заявили и остальные зоны. Кроме того, в СМИ поступила информация о некоторых неприглядных делах руководства двух колоний.

Между Лоту Гули и правоохранительными органами Азербайджана началось затяжное противостояние. В ответ на бунты полиция прошлась частой гребенкой по колониям и СИЗО, посадив в штрафные изоляторы более 30 человек. Надира Салифова тоже перевели из «одиночки» Гобустанской тюрьмы в изолятор, обвинив в изнасиловании тех самых участниц конкурса красоты, которые непонятным образом оказывались в одиночной камере Лоту Гули.

Для приверженца воровским традициям вряд ли найдется более позорное обвинение. И как-то за кадром остался вопрос:

а каким образом девушки вообще попадали в одиночную камеру Гобустанской тюрьмы.

Кроме того, Салифова-старшего обвинили в вымогательстве (с помощью мобильной связи вымогал деньги у владельцев нескольких ресторанов в Баку) и нарушении деятельности уголовно-исправительных учреждений. И даже пытались обвинить Лоту Гули в причастности к убийству журналиста Эльмара Гусейнова, застреленного в Баку 2 марта 2005 года, и нескольких похищениях, в том числе жены президента Международного банка Азербайджана в марте 2005 года.

Похороны Салифова. Фото из соцсетей

Осенью 2005 года Надир Салифов и его брат Мушфик были приговорены к 15 и 12 годам соответственно. Но в апелляционной инстанции обвинения в изнасиловании были сняты. Также был облегчен режим содержания с закрытого на строгий. К этому времени криминальный клан Салифова насчитывал уже более 500 человек, а его представители стали закрепляться в городах России, вытесняя с рынков прежние «крыши» и хозяев овощных оптовых баз. Именно тогда и схлестнулись интересы двух «воров в законе»: Надира Салифова (Лоту Гули) и Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкаранский).

«Он не азербайджанец, он талыш»

Ровшан Джаниев — по прозвищу Ровшан Ленкаранский — родился в 1975 году в Ленкорани (Азербайджан), населенного в основном талышами (народность, проживающая как на юго-востоке Азербайджана, так и на северо-западе Ирана) в семье милиционера. В 1992 году его отец был убит лидером одной из бандитских группировок Ровшаном Гулиевым. В 1996 году Гулиев был арестован и предстал перед судом. Пришедший в суд 21-летний Джаниев на глазах участников процесса и полицейских выхватил пистолет и застрелил «кровника». После чего сдался. Суд признал его виновным в убийстве в состоянии аффекта и приговорил к двум годам лишения свободы.

После освобождения некоторое время жил в Азербайджане. Перебрался в Москву в 2000 году, когда был объявлен в международный розыск за покушение на другого криминального авторитета. «Коронован» Джаниев был в 2002 году по инициативе «вора в законе» и тоже талыша Мирсеймура Абдуллаева. Последний был застрелен в 2003 году в кафе «Пещера» на Щелковском шоссе Москвы.

После смерти «крестного» Джаниев на некоторое время обосновался в Санкт-Петербурге, где попытался взять под контроль крупнейшую на северо-западе России овощную базу на Софийской улице. В то время на базе главенствовал Эльчин Алиев (Эльчин Евлахский), который делиться столь жирным куском (по некоторым данным, неофициальный оборот «базы на Софийской» превышает 300 миллионов долларов США в год) не захотел. Летом 2003 года Эльчин Евлахский был расстрелян двумя киллерами. По версии правоохранительных органов, это сделали охранники Джаниева.

Однако оптовики, в основном азербайджанцы, работать с новой «крышей» не захотели.

— Эльчин был наш, а Ровшан — талыш, как и все его люди, — рассказал «Новой» Абдил. — Вот мы тогда и обратились к Лоту Гули, чтобы он нас под свое крыло взял. Когда люди Гули появились на базе, там порядок наступил. А Ровшан Ленкаранский обратно в Москву уехал.

Ровшан Джаниев действительно уехал в Москву, где включился в борьбу за Одинцовский рынок и рынки Екатеринбурга. Но и про питерскую неудачу не забыл. Им был отправлен «прогон» по всем российским и азербайджанским местам лишения свободы о том, что Лоту Гули получил звание «вора в законе» неправильно и подлежит «раскоронации». Под «малявой» (нелегальное письмо в места лишения свободы) кроме подписи Джаниева, стояли подписи еще нескольких «воров в законе», которых Ровшану Ленкаранскому удалось перетянуть на свою сторону.

Лоту Гули поддержал один из самых авторитетных в то время «воров в законе» всего постсоветского пространства Аслан Усоян (Дед Хасан). Который послал собственный «прогон», отменяющий сообщение Ровшана Ленкаранского. Криминальный мир в очередной раз раскололся: большинство авторитетов поддержало Деда Хасана. Вокруг Ровшана Ленкаранского собралась так называемая оппозиция, состоявшая в основном из грузинских «воров в законе», с которыми у клана Деда Хасана был давний конфликт.

«Он есть никто и зовут его никак»

Противостояние сопровождалось гибелью авторитетов с обеих сторон. 16 сентября 2010 было совершено покушение на Деда Хасана. Оправившись после тяжелого ранения, Усоян собрал сходку и заявил, что покушение на него организовал Ровшан Ленкаранский и потребовал его «раскоронации». В 2012 году по всем тюрьмам не только России и Азербайджана, но и Казахстана, Украины, Беларуси, Киргизии, Таджикистана прошел «прогон» от Лоту Гули. В котором, в частности, говорилось:

«Ставлю Вас в курс касаемо Ровшана Ленкаранского, он есть никто и зовут его никак, это решение Воров».

Под письмом стояли подписи 30 наиболее авторитетных в бывших советских республиках «воров в законе».

Но свалить Джаниева оказалось не так-то просто. 16 января 2013 погибает Дед Хасан, и позиции Лоту Гули в России на некоторое время ослабли. В 2014 году был задержан один из людей Ровшана Ленкаранского Заур Алиев (Зайка). В «Матросской Тишине», куда доставили авторитета, его встретили люди Лоту Гули, которые избили его до полусмерти, заставляя отказаться от всех претензий на московские овощные рынки. Лоту Гули, находясь в азербайджанской колонии, наблюдал за этим по скайпу.

Обращение Зайки с призывом переходить под руку Лоту Гули было записано на камеры сотовых телефонов и моментально распространено среди азербайджанских бизнесменов. Ровшан Ленкаранский стал терять «крышуемых», а вместе с ними и деньги. Одновременно с этим в криминальном мире распространяется информация, что Дед Хасан, предчувствуя покушение, оставил завещание, в котором назвал Ровшана Ленкаранского основным подозреваемым в возможном убийстве.

И за бывшим «вором в законе» развернулась настоящая охота, которая закончилась в Стамбуле. 18 августа 2016 года на одной из улиц района Бешикташ автомобиль Ровшана Ленкаранского был расстрелян двумя неизвестными. От полученных ран Джаниев скончался в больнице.

Грядет передел

Надир Салифов вышел на свободу в 2017 году и сразу уехал в Турцию, где ему оказал покровительство глава местного криминального мира Седат Пекер. Почти сразу после приезда на Лоту Гули было организовано покушение. Брат Ровшана Джаниева Намик нанял для этого членов турецкой ОПГ. Об этом стало известно Пекеру, и киллеров арестовали на подходе к вилле, где обосновался Лоту Гули.

По некоторым данным, Салифов пообещал разобраться со всеми, кто был замешан в том покушении. А потому убийство Лоту Гули было для бывших соратников Ровшана Ленкаранского не только актом мести, но и вопросом собственного выживания.

Однако кроме родственников и подельников убитого Джаниева, смерти Салифову могли желать и другие «воры в законе». В том числе отбывающий наказание за вымогательство Захарий Калашов (Шакро Молодой), который после смерти Деда Хасана и Япончика сам претендовал на звание «вора № 1».

Также могли быть вопросы к Надиру Салифову и у нынешнего «босса боссов» российской мафии Шишкана, власть которого, как уже было сказано, Лоту Гули не признал.

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— Кто бы ни был заказчиком этого убийства, оно сильно отразится на всем постсоветском пространстве, — написал в инстраграм бывший замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. — Когда я служил начальником криминальной полиции, то общался с коллегами из других стран. «Вора в законе» Лоту Гули хорошо знали в Чехии, Польше, Молдове, Австрии, Испании. Это был очень жесткий и жестокий человек, который безжалостно устранял конкурентов. С его смертью структура начнет слабеть, и кто-то станет их [«салифовцев]» выдавливать. Насколько это будет заметно для нашего общества, во многом зависит от правоохранительных органов».

В настоящее время место Лоту Гули занял его брат Намик Салифов (Намик Бакинский, средний среди братьев Салифовых). Стараниями Надира он был «коронован в воры в законе» в 2013 году. Но у него нет и сотой части того авторитета, который был у его брата. А потому ему вряд ли удастся удержать империю, выстроенную Надиром Салифовым.