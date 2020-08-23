Магомед Магомедов: «Я готов пройти полиграф»

Уголовное дело в отношении братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых — первое в России уголовное дело, когда следствие применило ст. 210 УК (Организация преступного сообщества) в отношении крупного бизнеса, признав холдинговую группу «Сумма» преступным сообществом. И продолжает настаивать на этом даже после того, как в январе президент России в Послании Федеральному собранию заявил о необходимости перестать использовать 210-ю статью как карательный инструмент против бизнеса. В апреле в ст. 210 УК были внесены поправки, которыми запрещено привлекать к уголовной ответственности по этой статье УК учредителей, руководителей и сотрудников предприятий, за исключением случаев, когда предприятие специально создается для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Есть два четких признака абсолютно любого уголовного дела, по которым видно, что у следствия возникли проблемы с доказательствами виновности обвиняемого.

Первый — это когда по ненасильственным, чаще экономическим преступлениям, следствие добивается для фигуранта содержания в камере тюремного изолятора, хотя вполне могло бы ограничиться домашним арестом, а то и вовсе подпиской о невыезде.

Второй признак — когда в уголовное дело, как правило экономическое, запихивается огромное количество бухгалтерских документов, благодаря чему дело распухает до сотен томов. Следствие прекрасно понимает, что никто этой макулатуры, имеющей опосредованное отношение к делу, ни изучать, ни даже читать не будет. Но многотомье позволяет создать видимость кропотливости следователей и оперов, задействованных в расследовании.

Оба эти признака есть в уголовном деле в отношении братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых, которым инкриминируют не только хищение одиннадцати миллиардов рублей, но и организацию преступного сообщества, которым следствие признало холдинговую компанию «Сумма».

В уголовном деле уже более семисот томов. А братья Магомедовы с 30 марта 2018 года, уже почти два с половиной года находятся в тюремных камерах.

Признание компании «Сумма» преступным сообществом и применение к братьям Магомедовым ст. 210 УК выглядит откровенным правовым произволом.

Тогда уж следствие должно быть последовательным и вписать в материалы уголовного дела тезис, что огромный бизнес с миллиардными оборотами, десятками тысяч рабочих мест в России за рубежом изначально создавался как инструмент совершения преступлений…

И просто обязано признать преступными и 20–25 миллиардов рублей налогов, которые «Сумма» ежегодно перечисляла в бюджеты всех уровней.

Само собой, что государственные награды Зиявудина Магомедова — Орден Почета и Орден Дружбы — это награды за преступления.

Видимо, надо признать преступным промыслом строительство федеральных трасс и нефтепроводов, возведение портового терминала в Приморске, стадиона в Казани к чемпионату мира по футболу, который Владимир Путин назвал образцовым и по цене, и по качеству, реконструкцию основной сцены Большого театра, за которую уже никто не хотел браться.

Туда же, к преступным деяниям, следствие просто обязано отнести реконструкцию Дома Петра I в Нидерландах и возведение музея Петра I в Дербенте.

А уж деятельность бизнес-инкубатора «Пери», открытого в Дагестане группой «Сумма» для подготовки IT-специалистов и инноваторов, по логике следствия, видимо, необходимо отнести к подготовке кадров для криминала.

Но социально и общественно-значимым проектам группы «Сумма» в материалах уголовного дела места не нашлось.

Есть еще одна странность уголовного дела в отношении братьев Магомедовых.

23 июля я приехал в Первый апелляционный суд, который рассматривал жалобы братьев Магомедовых на решение Мосгорсуда о продлении ареста. Дело громкое, не каждый день в стране рассматриваются жалобы «членов ОПС», обвиняемых в хищении одиннадцати миллиардов рублей. Но к моему удивлению, в зале заседаний я оказался единственным представителем прессы.

Что удивительно, о решении суда не было ни одного информационного сообщения в прессе. Возможно, следствие остерегается любого упоминания имен Магомеда и Зиявутдина Магомедовых именно потому, что содержание их в СИЗО явно не стыкуется и с позицией Владимира Путина, выраженной в январе, во время оглашения Послания Федеральному собранию.

Ну а как не использовать эту статью УК, если без нее у следствия просто не останется оснований держать братьев Магомедовых в тюремных застенках?

И в ходе судебного заседания в Первом апелляционном суде адвокаты обвиняемых в пух и прах разгромили доводы следствия, что братья Магомедовы могут знакомиться с материалами уголовного дела исключительно в тюремных камерах. А не под домашним арестом или подпиской о невыезде.

В заседании в режиме видеоконференции участвовали и обвиняемые. Когда слово предоставили Магомеду Магомедову, который с 2002 по 2009 год был сенатором от Смоленской области, он устало произнес, что со времен работы в Совете Федерации он не имеет никакого отношения к бизнесу младшего брата, к компании «Сумма». И что он готов пройти проверку полиграфом, чтобы подтвердить свою непричастность к деятельности компании, которую следствие упорно признает «организованным преступным сообществом».

Но суд не услышал доводов обвиняемых и их адвокатов, оставив в силе решение Мосгорсуда о продлении ареста.

Между тем 30 августа истекает срок содержания Магомедовых под стражей. Но на сайте Мосгорсуда до сих пор нет даты рассмотрения ходатайства следствия об очередном продлении срока ареста.