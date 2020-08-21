Галаад должен быть разрушен

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Сложно поверить, но с момента выхода романа «Рассказ Служанки» прошло уже 35 лет. Женский вопрос продолжает волновать мировую общественность — многое изменилось, многое осталось прежним.

Маргарет Этвуд называют борцом за права женщин, автором главной феминистской антиутопии, предсказательницей будущего. После выхода ее романа образ Служанок пошел в массы — узнаваемые белые крылышки, ограничивающие обзор, и алые мантии можно теперь встретить на маршах протеста. Красные одеяния Служанок стали символом несогласия, порождением кровавого режима, отнимающего у женщин право распоряжаться собственным телом. Интересно, что когда она писала «Рассказ служанки» в 1985 году, то тема наложилась на актуальную повестку — попытку Рональда Рейгана отменить право на аборт, а сиквел романа — «Заветы» (или «Свидетельства») — вышел в год, когда по Америке прокатилась волна протестов, связанных с высказываниями Дональда Трампа и законопроектом о запрете абортов даже в случае инцеста или насилия. На протестные митинги женщины приходили в узнаваемых алых одеяниях, а у некоторых в руках были плакаты Nolite te bastards carborundorum — «Не дай ублюдкам тебя доконать».

«История не повторяет себя. Она рифмуется», — написано на обложке новой книги Этвуд. И подтверждение этому мы видим повсеместно.

Канадская писательница дважды становилась лауреатом Букеровской премии — впервые за роман «Слепой убийца» в 2000 году и за «Заветы» в 2019-ом (премию она разделила с Бернардин Эваристо и ее романом Girl, Woman, Other), но широкую известность Этвуд принесла телевизионная экранизация «Рассказа Служанки», ставшая феноменом массовой культуры. В телесериале, как и в романе, была соблюдена аксиома — никаких событий, не имеющих прецедента в истории человечества. Правда, сценаристы все же далеко отошли от происходящего в книжной версии, предоставив публике свой альтернативный вариант. Чем все закончится на экране — даже интересно.

Наверное, непросто 35 лет носить в себе Галаад —

возвращение автора к истории, которая казалась дописанной, любопытно. Сложно повторить собственный успех, особенно если он был оглушительным. Но не такую задачу ставила перед собой Этвуд. В финальных благодарностях она признается в том, что писала «Заветы» много где, и прежде, чем слова попали на бумагу, они создавались в умах людей. Как пал Галаад? Что случилось после того, как Фредова спаслась? Ответом на все вопросы и стали «Заветы» (кстати, на сегодняшний день продажи бумажных «Заветов» — 9 894 экземпляра. Для российского книжного рынка это хороший показатель).

Действие в новом романе происходит через 17 лет после первой части, «Рассказа Служанки». Республика Галаад с ее теократическим режимом продолжает существовать, но выглядит уже не так мощно и уверенно, как раньше. Этвуд показывает читателям изнанку этого мира — внутренние механизмы сбоят, режим разлагается изнутри.

Повествование идет от лица трех женщин — привилегированной девочки Агнес, выросшей в Галааде, бойкой шестнадцатилетней Лили, воспитанной в свободной Канаде, и тетки Лидии, стоявшей у истоков основания режима. Это совершенно другой, отличный от «Рассказа Служанки» темп повествования — не страшный нарратив, погруженный в вакуум, но полифонический рассказ очень разных героинь. Надо признать, что младшее поколение теряется на фоне могущественной фигуры тетки Лидии — здесь она центральный персонаж.

Интересно, как зоркая Этвуд показывает нам психологию людей и объясняет их поступки. Ни одно зло не может остаться ненаказанным — основательница нового мира ненавидит тех, кто сделал ее чудовищем. Во имя возмездия тетка Лидия готова отправить этот мир в тартарары — за все то, что ей пришлось пережить, за ужасные тайны, которые приходится скрывать, за жертвы, которые были неизбежны. Галаад должен быть разрушен.

Этвуд показывает, как тошнотворна система, как глупо пользуются мужчины своей властью — сгорают от похоти, избавляются от неугодных жен и лишних людей, фальсифицируют данные, трясутся в ожидании завтрашнего дня. И теми, кто могут противостоять системе, оказываются женщины — хитрые, изворотливые, сильные и злопамятные. «…будучи женщиной, я выпала из списка потенциальных узурпаторов», — пишет в своем признании тетка Лидия. Это и помогает ей реализовать задуманное.

Самое любопытное в «Заветах» — это то, что идея феминизма, сестринства и girls power отходит на второй план, подсвечивая главное — любое тоталитарное государство обречено на поражение и как бы ни был крепок кулак, в котором власть держит общество, людям удастся выбраться, пусть даже переломав себе ноги.

Это не столько феминистский роман, обнажающий хрупкость положения женщин, сколько история о том, как несовершенен любой режим, построенный на насилии.

И хотя «Заветы» вовсе необязательное продолжение, сильно отличающееся от предыдущего романа, есть ощущение, что Этвуд просто захотелось подарить людям надежду — не оборвать историю на полуслове, а поставить триумфальную точку. «Заветы» оказываются не тревожным предостережением, а увлекательным приключенческим триллером, в котором есть место всему: от шпионских перипетий до античного узнавания и хэппи-энда.