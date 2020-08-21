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№ 90 от 21 августа 2020Читать номер
Теперь «двери католической церкви открыты для всех»
Интервью о. Николая Дубинина — первого в истории русского священника, назначенного епископом в Россию самим папой римским
Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / Facebook
Александр Солдатовспециально для «Новой»
Николай Дубинин — монах и священник Ордена францисканцев (Братьев Меньших Конвентуальных), координатор Пастырских центров Архиепархии Божией Матери в Москве. При этом он служит в Санкт-Петербурге в качестве настоятеля монастыря св. Антония Чудотворца. 30 июля Конференция католических епископов в России официально сообщила, что о. Николай Дубинин назначен епископом-помощником в Архиепархию Божией Матери в Москве.
смотрите, кто
Николай Дубинин —
родился в 1973 году в Новошахтинске Ростовской области. В 1990 г. окончил с серебряной медалью среднюю школу и поступил на филологический факультет Ростовского государственного университета (ныне — ЮФУ). В 1993 г. был принят во вновь открытую в Москве Католическую высшую духовную семинарию «Мария — Царица Апостолов». В 1994 г. вступил в Орден францисканцев, поэтому богословское образование и монашескую формацию продолжил в Польше. Первые монашеские обеты принес 8 сентября 1995 г. в монастыре в деревне Смардзевице (Польша), а торжественные (постоянные) обеты — 3 октября 1998 г. в Москве. В 2000 г. окончил Высшую духовную семинарию францисканцев в Лодзе. 24 июня 2000 г. рукоположен в священники архиепископом Тадеушем Кондрусевичем (ныне — глава Католической церкви Беларуси) в Московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
— Как вы стали католиком — к этой традиции принадлежала ваша семья или это был ваш собственный выбор?
— Я родился в смешанной семье: мама католичка, а отец православный. Но у нас в семье уважали веру каждого, и мы жили мирно.
Я родился в 1973 году в российской глубинке, в городе Новошахтинске Ростовской области. В те годы, как вы помните, демонстрировать свою религиозность было небезопасно. До ближайшего открытого католического храма было порядка тысячи километров, и крещен я был в младенчестве в православном храме. Возможность попасть в костел (очень не люблю это слово в русском употреблении) была в Беларуси, откуда родом моя мама и где мы часто гостили у родственников.
— Так вот почему вы знаете белорусский язык!
— Белорусским языком я увлекался в школьные годы, особенно в старших классах. Но это к вере отношения не имело. В 1991 г. я узнал, что в Ростове-на-Дону, где я в то время учился, возрождается католический приход. Я сразу же нашел общину и воцерковился в Католической церкви. Год спустя в наш город приехал архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Он совершал мессу в помещении краеведческого музея, в зале истории религии. Там хранилась скульптура из разрушенного ростовского храма — Божия Матерь с младенцем Иисусом на руках. У младенца были отбиты руки. Архиепископ сказал тогда: «Его руками должны стать вы».
Это высказывание очень сильно подействовало на меня. Я понял, что этот зов обращен лично ко мне, и стал активно помогать в жизни прихода. Спустя год я поступил в только что открытую в Москве католическую семинарию.
— Почему выбор вспомогательного епископа для Москвы пал именно на вас?
— Этого я не знаю. Для меня было неожиданностью, когда мне сообщили, что папа намерен возвести меня в сан епископа.
— Зачем вообще архиепархии в Москве понадобился викарный епископ?
— Практика назначения викарных епископов широко распространена в Католической церкви. Они назначаются в помощь правящему епископу в крупные епархии. Московская архиепархия — третья в мире по площади, самая крупная по численности в России и очень разнообразная.
Это не первый случай назначения епископа-помощника на территории бывшей Российской империи. Нельзя забывать, что Католическая церковь в России имеет свои достаточно глубокие корни, и ее история здесь начинается намного раньше 1990 года. Известно, что в Могилевской архиепископии, действовавшей на территории Российской империи с 1772 года, вспомогательные епископы были.
— Чем функции викарного епископа будут отличаться от круга обязанностей правящего епископа?
— Викарный епископ помогает правящему архиерею в управлении епархией, а в случае необходимости — замещает его. Конкретное распределение обязанностей определяется специальным декретом, а также решается в рабочем порядке.
— Согласовывалось ли ваше назначение с Московской патриархией?
— У меня нет информации на этот счет.
— Была ли какая-то официальная реакция РПЦ на ваше назначение?
— Пока что не было.
— Намерены ли вы способствовать проповеди католической веры среди русского народа, к которому принадлежите сами?
— Если вы имеете в виду то, что иногда называют прозелитизмом, то нет. Как и все христиане, мы проповедуем Христа. Это главное в нашем служении. Мы выполняем великое поручение: «Идите и научите все народы». И при этом мы не делаем предпочтений или исключений по этническому или языковому принципу. Наша церковь имеет вселенский характер, ее двери открыты для всех.
— Это правда, что вы первый в истории этнически русский, возведенный в епископский сан Католической церкви на территории России?
— Да, этнически русских епископов здесь еще не было. Епископы просто из местных священнослужителей были. К примеру, епископ Антоний Малецкий, первый апостольский администратор Ленинграда, тайно рукоположенный в епископы в 1926 г., был уроженцем Санкт-Петербурга. Пятый епископ Тираспольской епархии (с резиденцией в Саратове) — Иосиф Алоиз Кеслер — родился и вырос в Самарской области.
— Каково нынешнее состояние Российской грекокатолической церкви и как вы оцениваете перспективы ее возрождения?
— Я отношусь к церкви латинского обряда и в вопросы грекокатолической церкви не очень посвящен, поэтому мне сложно ответить на ваш вопрос.
— Вы являетесь директором Францисканского издательства в Москве. Останетесь ли на этой должности после того, как будете рукоположены в сан епископа?
— Нет, я покину этот пост. Согласно церковному законодательству после назначения епископом необходимо оставить прежние обязанности.
— Не жалко расставаться с такой интересной работой?
— Безусловно, жалко, но это неизбежно. В качестве вспомогательного епископа у меня будут другие задачи.
— После хиротонии вы переедете жить в Москву?
— Нет, я останусь жить в Петербурге.
— Как францисканский монах, вы будете продолжать жить вместе со своими собратьями или у вас будет отдельная резиденция?
— Теперь я буду жить отдельно, вне монастыря. Конечно, мне будет не хватать привычного уклада общинной жизни с братьями, но придется привыкнуть.
- При участии Владимира Ойвина