Как законы в ступе толкут

Хотелось бы посмотреть на тех советников, которые первым, вторым и третьим лицам государства советуют. В мае этого года президент Владимир Путин внес поправки к закону «Об образовании». Он дополнил понятие воспитания учащихся словами о том, что оно направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа», к природе и окружающей среде. Включил также статью о «требованиях к организации воспитания», по которой школы и вузы обязали составить программу воспитания и календарный план воспитательной работы.

Волной прокатились сообщения информагентств о том, что «закон содержит определение понятия "воспитание" и раскрывает механизм организации воспитательной работы, которая в течение года — с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2021 года — должна стать составной частью всех образовательных программ».

Во время передачи спортивной площадки, построенной по программе «Газпром - детям!» Фото: Виталий Невар / ТАСС

В июне при рассмотрении законопроекта в первом чтении в Госдуме ее спикер Вячеслав Володин подчеркнул: «Этим законопроектом президент предлагает сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса». Законопроект был быстро одобрен сразу во втором чтении и третьем, подписан президентом и уже через несколько дней (с 1 сентября), он вступит в силу. До начала нового года планируется утвердить новый федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование».

Скорость этих действий позволяет предполагать, что властью найден золотой ключик к дверке, за которой тот самый обещанный прорыв.

Если бы были толковые советники у первых лиц, то они подсказали бы, что российское образование уже 10-летний юбилей всей этой обязательности отмечает. В 2009–2010 гг. были утверждены ныне действующие государственные образовательные стандарты второго поколения (ФГОС) для начальной школы и основной (5–9 кл.), а в 2012 году — для старшей ступени.

Стандарт для каждого уровня образования установил в качестве обязательных не только предметные и метапредметные, но и личностные результаты и определил «портрет выпускника» каждого уровня.

Парад-шествие школьников Севастополя в честь Дня детских организаций. Фото: РИА Новости

Выпускник просто идеален: любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог; осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни … и много других прекрасных качеств.

Для достижения этих результатов стандарт обязал в структуру образовательной программы школы включить программу внеурочной деятельности, а также программу воспитания и социализации. Эта программа должна быть построена на основе перечисленных в стандарте «базовых национальных ценностей российского общества» (просто невозможно не подчеркнуть кавычками эту цитату), где патриотизм на первом месте. В ее структуре предписаны одиннадцать! разделов по пяти! направлениям для достижения двух задач.

Уверена, что если бы такие требования предъявлялись к госпрограммам, разрабатываемым российским правительством, то у всех нас было бы побольше шансов жить в другой социально-экономической реальности.

Хочу подчеркнуть, что это требования государственного стандарта, то есть они обязательны к исполнению.

Надзор за этим осуществляет само государство в рамках процедур государственной аккредитации образовательных организаций. Отмечу еще и то, что это обязательные требования стандарта того государства, президентом которого является Путин, предложивший сейчас что? — Программу воспитания сделать обязательной частью образовательной программы.

Более того, принятый в 2012 году закон «Об образовании в РФ», подписанный Путиным, определив образование как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения», закрепил именно для воспитания первое место.

В президентском законопроекте определение понятию «воспитание» авторы изменений оставили прежним, дополнив его лишь списком чувств, которые должны быть сформированы. Список выдает желание разработчиков угодить заказчику, который, не имея достижений в настоящем и образе будущего страны, нещадно эксплуатирует победы из прошлого, а, кроме того, список вызывает вопросы.

Почему чувство уважения к памяти защитников Отечества важно, а к памяти выдающихся ученых, космонавтов, писателей, врачей, первопроходцев оно не требуется?

Почему об уважении к правопорядку говорится, а об уважении к свободе нет, хотя в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» говорится, что приоритетом государственной политики является воспитание «здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности».

Да-да, есть еще и такой, мало кому известный, документ, рассматривающий воспитание «как стратегический общенациональный приоритет». Стратегия была утверждена Правительством РФ в мае 2015 года, следом за всеми вышеназванными документами. В ней много сказано про патриотизм, традиционные ценности, гражданственность, уважение к старшим, про условия для духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития — про все то, что теперь записано в новой ст. 67.1 Конституции РФ.

Очевидно, что дело вовсе не в советниках. А в том, что в преддверии общероссийского голосования по изменениям в Конституции надо было в качестве отвлекающего маневра от истинных целей этих изменений — обеспечение своей бессрочной власти — создать видимость хотя бы законодательной активности на тему «дети — важнейший приоритет государственной политики», которая и преподносилась чуть ли не как начало новой эпохи в сфере детства. Чтобы хотя бы приблизиться к началу новой эпохи в этой сфере, партия «Яблоко» предлагала в изменениях в Конституции записать такие полномочия Правительству РФ: «обеспечивает гарантии заботы о детях, в том числе рожденных вне брака, посредством системы детских пособий, создания государственного алиментного фонда, организации лечения детей с любыми заболеваниями, в том числе орфанными, за счет бюджетных средств», но на это политической воли у инициатора поправок не оказалось.

Куда проще законы в ступе толочь — записывая в них то, что и так давно предписано, имитируя воплощение в жизнь новых конституционных норм еще до голосования по ним на неконституционной процедуре.

Тем более, что воплощать их в жизнь не самим придется.

Это учителя должны будут ломать голову над тем, как им взращивать патриотизм в душах учеников, стоящих в семь утра в мороз на темной поселковой дороге в ожидании школьного автобуса, в котором по разбитым дорогам они трясутся отнюдь не тридцать минут, допустимых по СанПиН, в школу, больше напоминающую о детстве их бабушкам, чем школу страны, претендующей на мировое лидерство.

Участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на международной акции «Тест по истории Отечества». Фото: РИА Новости

Президент же не подготовит мудрое руководство для педагогов о том, как рассказывать про прорыв и мировое лидерство, если в поселке/городке даже с уличным освещением беда, а первую за все времена детскую площадку приехал открывать губернатор с помпой, достойной регионального промышленного парка, как объяснить масштабы воровства и взяточничества патриотов-чиновников и правоохранителей, уничтожение высококачественных продуктов при огромном количестве бедных, разбитые дороги, бесконечные токсичные свалки, разрушенные объекты культурного наследия и потерю лидерства в космосе. И личного примера любви к малой родине детям не дождаться от местных и региональных властей, у которых по улицам города текут фекальные стоки, как, например, в карельском Суоярви, закрыты из-за разрухи все имевшиеся детские загородные лагеря, а в деревне Панозеро Кемского района «интернет-изба» устроена под дощатым навесом у единственного столба, где есть бесплатный wi-fi, но нет мобильной связи (и далеко не в одной деревне это так).

Воспитание патриотизма для любого государства является важной задачей, но никакое государство не сможет его имплантировать в сознание граждан. Властям всех уровней пора понять, что искусственное формирование партийных симулякров, фейковых общественных институций, пропагандистский заворот мозгов, устраиваемый в СМИ, а теперь еще и конструирование патриотизма в политических пробирках не только до добра не доведет, но и вызовет прямо противоположный эффект.

Чем больше насаждаемые бюрократические мероприятия и ложные пафосные слова будут входить в клинч с окружающей реальностью, тем быстрее патриотические переживания о судьбе Родины будут выводить юных и не только юных граждан на улицы с требованием политических изменений.

Измените структуру экономики в соответствии с требованиями времени, благоустройте города и села, постройте современные школы и детские сады, говорите и показывайте правду по телевидению, проводите честные выборы, прекратите репрессии против оппонентов, включите граждан в принятие решений по всем важнейшим вопросам их жизни, ставьте на управленческие позиции профессионалов, а не прихлебателей — и не нужны будут пробирки!

Есть только один надежный путь решения этой задачи — взрослому поколению страны личным примером уважения к Родине, выражающемся в соответствующих поступках, передать это чувство своим детям. Вороватые чиновники, силовики, фальсифицирующие дела, технократы в кабинетах путинской бюрократии, понимающие патриотизм как верность путинской власти, явно не помощники в этом.

Уважаемые отцы и матери, настала пора собственных детей полюбить больше, чем Путина. Это важно и из любви к Родине.