«Цой»: фрагмент фильма Алексея Учителя

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№ 89 от 19 августа 2020Читать номер
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По задумке Алексея Учителя, фильм рассказывает «о последней любви Виктора Цоя». Самого героя зритель не увидит — фильм начинается со сцены аварии на трассе «Слока — Талси», в которой погиб музыкант. Премьера картины назначена на 3 сентября, но уже сейчас вы можете посмотреть небольшой фрагмент.
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