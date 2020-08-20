Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Алексей Навальный отравлен и находится в коме

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 89 от 19 августа 2020

Читать номер
Колумнисты

От корзинки до бутылки

Зачем Игорю Сечину понадобилась еще одна спецоперация, теперь — под камерами?

Фото: РИА Новости

Экономика3

Максим АвербухДиректор Института прогнозирования конъюнктуры сырьевого рынка

3
 

Мало кто помнит, что в свое время московский мэр Юрий Лужков не являлся к российскому президенту Борису Ельцину без бутылочки надоенного им самим экологически чистого молока с собственной фермы. Так что, глава «Роснефти», подаривший президенту Путину бутылку премиальной, супермалосернистой российской нефти из скважин подведомственной «Роснефти», просто восстановил хорошую традицию. Как говорится, все новое — хорошо забытое старое. Ну разве что не сам ее добыл. 

Бутылочка от Лужкова символизировала лояльность столицы первому российскому президенту, и славный обычай закономерно почил в бозе, когда Лужков решил попытать счастья в оппозиции. Поскольку мы все понимаем, что никогда Игорь Иванович не повторит ошибки Юрия Михайловича, то бутылка отборной нефти от Сечина призвана, видимо, символизировать нечто другое.

Судя по контексту — замену количества качеством. 

Как известно, в первой половине года возглавляемая Игорем Сечиным компания вместе со всеми остальными нефтяными компаниями мира, от саудовской Aramco до какой-нибудь Exxon Mobil, оказалась под двойным ударом: от падения стоимости нефти и сокращения объема продаж.

Сделка ОПЕК++ вкупе с некоторым восстановлением мировой экономики вывели стоимость барреля нефти к 45 долларам, которые еще три месяца назад казались многим совершенно недостижимой целью. Но обошлась «Роснефти» (как и всей российской нефтедобыче) в сокращение продаж сырой нефти на 13% от докризисного уровня. 

Нефтяная качалка ПАО «Роснефть» на территории Левкинского нефтяного месторождения. Фото: Игорь Онучин / ТАСС

В итоге крупнейшая российская нефтяная компания вместо прибыли в 325 млрд годом ранее в первом полугодии 2020 года зафиксировала убыток в 113 млрд. Правда, нельзя не сказать, что третьей причиной проблем «Роснефти» стала переоценка долгов компании из-за девальвации рубля. 

Поэтому, потерпев ущерб в количестве, остается делать упор на качестве, презентуя бутылку первой добытой на 31-й скважине нового Западно-Иркинского месторождения качественной нефти с содержанием серы в реально низкие для России 0,02%.

Нет, правда, а что еще было дарить президенту — ну не знаменитую же колбаску «От Иваныча»? 

А дарить, видимо, что-то было нужно, потому что «Роснефть» — крупнейший российский налогоплательщик, в прошлом году пополнивший российскую казну ни много ни мало на 3,6 трлн рублей, — закончит этот год гораздо хуже.

Фото: РИА Новости

Да и будущее также выглядит достаточно безрадостным: многие гранды мировой нефтедобычи вообще сомневаются в том, насколько осмыслены крупные инвестиции в нефтедобычу — новые проекты имеют горизонт возврата инвестиций в многие годы, а спрос на нефть, мягко говоря, не гарантирован. 

И речь тут не столько о текущей ценовой ситуации — бывали на рынке нефти времена и похуже, и в таких случаях недостаток инвестиций в будущем оборачивался дефицитом нефти и резким скачком стоимости государствообразующей жижи. Но очень может быть, что мир уже прошел пик спроса на нефть, а энергопереход и отказ мирового автопарка от двигателя внутреннего сгорания сделает такое развитие событий неизбежным уже в этом десятилетии. 

Поэтому дары Сечина — хорошая мина при плохой игре.

Хотя, опять же, стоит помнить, что сейчас нефть находится очень близко к нижней границе коридора в $50–60 за баррель, про возвращение в который к концу года уверенно рассуждал Сечин в своем мартовском интервью. 

Почему это важно

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:
убытки, опек, нефтедобыча, путин, сечин, роснефть, нефть

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera