Алексей Навальный отравлен и находится в коме

28 июля прошлого года, сразу после митинга 27 июля за допуск независимых депутатов на выборы в Мосгордуму, Навального госпитализировали из спецприемника, где он отбывал арест, в московскую клиническую больницу с диагнозом «острая аллергическая реакция». По его словам, у него начала «гореть и колоться» кожа на лице, шее и ушах.

Врач-офтальмолог Навального и глава «Профсоюза врачей» Анастасия Васильева тогда жаловалась на то, что вызвавший отеки раздражитель врачи не установили. Позже Навальный подал в СК заявление об отравлении.