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№ 89 от 19 августа 2020

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ОНЛАЙНОбновлено 3 минуты назад

Алексей Навальный отравлен и находится в коме

Общество1 289

1 289
 

О попытке отравления Навального в прошлом году

28 июля прошлого года, сразу после митинга 27 июля за допуск независимых депутатов на выборы в Мосгордуму, Навального госпитализировали из спецприемника, где он отбывал арест, в московскую клиническую больницу с диагнозом «острая аллергическая реакция». По его словам, у него начала «гореть и колоться» кожа на лице, шее и ушах.

Врач-офтальмолог Навального и глава «Профсоюза врачей» Анастасия Васильева тогда жаловалась на то, что вызвавший отеки раздражитель врачи не установили. Позже Навальный подал в СК заявление об отравлении.

В сети появилось видео, на котором слышно, как политик кричит от боли перед тем, как потерять сознание. Его увезли от самолета на машине скорой помощи.

В авиакомпании S7, на рейсе которой Навальному стало плохо, заявили, что на борту самолета политик ничего не пил и не ел. Однако перед полетом он выпил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. Там начали проверку.

Кира Ярмыш сообщила, что в реанимации полно полицейских: «Они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что "некоторые вещи конфиденциальны" и увел полицейских в другую комнату».

Напомним, пресс-секретарь Навального говорила о том, что врачи до сих пор не предоставили результатов анализов, а с врачом политика Анастасией Васильевой они разговаривать отказываются.

Что известно о состоянии Навального к 10:00

Политик находится в реанимации, он в коме, его состояние оценивается как тяжелое. Навального подключили к аппарату ИВЛ.

По ;данным Baza, врачи якобы предполагают, что Навального могли отравить сильным психодислептиком — оксибутиратом натрия. Однако Кира Ярмыш сообщила, что ей об этом не сказали. Еще два часа назад они (врачи — ред.) были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», — заявила она.

Навального госпитализировали в больницу Омска сегодня утром

Он летел из Томска в Москву. Из-за того, что политику стало плохо, самолет совершил экстренную посадку. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что политика отравили.

Руководитель томского штаба Навального Ксения Фадеева сообщила Интерфаксу, что Навальный за три дня в Томске не жаловался на самочувствие, как и сегодня утром.

Теги:
онлайн, кома, отравление, навальный
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