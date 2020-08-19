Куда ведут «Двери с помоек»

«Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам более, уважаемая госпожа, до черт знает каких пределов!» (Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»).

Выставочный зал музея превратился в пространство «нехорошей квартиры» — архитектор Сергей Падалко придумал огромный коридор, из которого ведет множество дверей, кстати, подлинных — каждой двери больше ста лет, их предоставил для выставки проект «Двери с помоек».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Двери ведут в разные «комнаты» — специально слово беру в кавычки, потому что это не воссозданные комнаты, а пространства, — символические, странные, завораживающие.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Здесь более двухсот подлинных предметов из музеев-архивов, библиотек Петербурга, Москвы и Киева, здесь старые предметы быта и фото, предоставленные петербуржцами.

Здесь легендарный портрет Ахматовой, созданный Амедео Модильяни в 1911 году, здесь стенограммы партийных заседаний, здесь личные вещи писателей.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Специально для выставки петербургский художник Нестор Энгельке вырубил на старых дверных филенках портреты Ахматовой и Булгакова.

Галина Артеменко — специально для «Новой»