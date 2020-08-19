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№ 89 от 19 августа 2020

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Куда ведут «Двери с помоек»

«Анна Ахматова. Михаил Булгаков. Пятое измерение» — первая после карантина выставка открылась в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Культура5

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«Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам более, уважаемая госпожа, до черт знает каких пределов!» (Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»).

Выставочный зал музея превратился в пространство «нехорошей квартиры» — архитектор Сергей Падалко придумал огромный коридор, из которого ведет множество дверей, кстати, подлинных — каждой двери больше ста лет, их предоставил для выставки проект «Двери с помоек».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Двери ведут в разные «комнаты» — специально слово беру в кавычки, потому что это не воссозданные комнаты, а пространства, — символические, странные, завораживающие.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Здесь более двухсот подлинных предметов из музеев-архивов, библиотек Петербурга, Москвы и Киева, здесь старые предметы быта и фото, предоставленные петербуржцами.

Здесь легендарный портрет Ахматовой, созданный Амедео Модильяни в 1911 году, здесь стенограммы партийных заседаний, здесь личные вещи писателей.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Специально для выставки петербургский художник Нестор Энгельке вырубил на старых дверных филенках портреты Ахматовой и Булгакова. 

Галина Артеменко — специально для «Новой»

Теги:
художники, архивы, булгаков, ахматова, музей, выставки, петербург

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