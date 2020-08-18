Настоящее прошлое. 60-е: что это было? Подкаст



60-е определили литературную, художественную, а затем и политическую жизнь СССР. Тогда еще не знали, что это будет только «оттепель» — верилось в неминуемую и скорую победу всех прогрессивных сил. И приближали ее поэты.

Они стали явлением, сделали поэзию частью общественной жизни, их слушали на стадионах. Евтушенко, Вознесенский, Ахмадуллина, Окуджава, Рождественский. С одной стороны они, с другой — другие, те, которые делали так называемую «тихую поэзию» — не на эстраде: Чухонцев, Кушнер и гость исторического подкаста Олега Хлебникова Юрий Ряшенцев.