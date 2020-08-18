Настоящее прошлое. 60-е: что это было? Подкаст

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№ 88 от 17 августа 2020Читать номер
Олег Хлебниковредактор отдела современной истории
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60-е определили литературную, художественную, а затем и политическую жизнь СССР. Тогда еще не знали, что это будет только «оттепель» — верилось в неминуемую и скорую победу всех прогрессивных сил. И приближали ее поэты.
Они стали явлением, сделали поэзию частью общественной жизни, их слушали на стадионах. Евтушенко, Вознесенский, Ахмадуллина, Окуджава, Рождественский. С одной стороны они, с другой — другие, те, которые делали так называемую «тихую поэзию» — не на эстраде: Чухонцев, Кушнер и гость исторического подкаста Олега Хлебникова Юрий Ряшенцев.
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Теги:настоящее прошлое
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