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№ 88 от 17 августа 2020Читать номер
«Те же буквы, но другие слова»
Вышла в свет книга нашего обозревателя Бориса Вишневского. Комментарий Дмитрия Муратова
Дмитрий Муратовглавный редактор «Новой газеты»
«Я сейчас заплачу». Так мой друг Вишневский может начать заметку про «Лукашенко поручил провести проверку задержаний на акциях протеста».
Борис внятен и саркастичен. Ему ничего нельзя предъявить из этических неустоек: принципы не менял, как и партии. «Яблоко».
Недалекий (от власти) Беглов в запале (ну надо ж, Боря и Беглова довел, это опыт) потребовал от Вишневского, раз он такой справедливый, сдать свою депутатскую машину.
Боря ответил с неподражаемым заиканием:
— Уже в-восемь л-лет назад я ее не взял.
У Бори ясный, дешифрующий ум. Он попросту говорит, что есть несоответствие между указанием президента на прямой линии провести газ к поселку с государственной концепцией «великой энергетической сверхдержавы».
Он зануда. Но когда крадут голоса избирателей, он, скрупулезный Паганель, выявляет каждого учителя, крадущего наши голоса: и Хафизову, и Петрицкую, и Ландышко, потому что
хватит отвечать: «система виновата». Интересно, кто в ней конкретно спер твой голос.
Но Вишневский и сам за все несет любую ответственность. Он всю свою аскетическую жизнь превратил в отчет перед избирателями, слушателями, читателями. С огромной глубиной, без второго дна.
Борис выбрал для названия новой книжки слоган нашей с ним газеты: «Те же буквы, но другие слова». И поступки — тоже другие.