Беспилотный транспорт: какие проблемы у мировой отрасли, где Россия и что там Маск?



Кирилл Жанайдаров, руководитель проекта развития транспортной инфраструктуры, и Андрей Ионин, главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» говорят о беспилотном транспорте как о новой системе для пассажиров.

Готовы ли вы в ближайшее время перейти на беспилотные автомобили и общественный транспорт?

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