Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Случаев в РФ — 927 745 (+ 4 892), смертей — 15 740. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 88 от 17 августа 2020

Читать номер
Комментарии
При поддержке соучастников

Беспилотный транспорт: какие проблемы у мировой отрасли, где Россия и что там Маск?

Стрим «Новой газеты» с экспертами

Экономика13

Валерий ШиряевНовая газета

13
 


Кирилл Жанайдаров, руководитель проекта развития транспортной инфраструктуры, и Андрей Ионин, главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» говорят о беспилотном транспорте как о новой системе для пассажиров.

Готовы ли вы в ближайшее время перейти на беспилотные автомобили и общественный транспорт?

Пишите свое мнение в комментариях к трансляции во время эфира!

Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников

Соучастники – это читатели, которые помогают нам заниматься независимой журналистикой в России.

Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.
Стать соучастником
Теги:
беспилотные автомобили

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera