онлайн
Случаев в РФ — 927 745 (+ 4 892), смертей — 15 740. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Материалы
Рубрики
Темы
- «Она утонула» 20 лет назад. Трагедия АПЛ «Курск»18 материалов
- Тотальное бесправие: кто такие «опущенные»?3 материала
- Главные тексты недели12 материалов
Свежий выпуск
№ 88 от 17 августа 2020Читать номер
Комментарии
Беспилотный транспорт: какие проблемы у мировой отрасли, где Россия и что там Маск?
Стрим «Новой газеты» с экспертами
Валерий ШиряевНовая газета
13
Кирилл Жанайдаров, руководитель проекта развития транспортной инфраструктуры, и Андрей Ионин, главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» говорят о беспилотном транспорте как о новой системе для пассажиров.
Готовы ли вы в ближайшее время перейти на беспилотные автомобили и общественный транспорт?
Пишите свое мнение в комментариях к трансляции во время эфира!
Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников
Соучастники – это читатели, которые помогают нам заниматься независимой журналистикой в России.
Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.
Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.
Теги:беспилотные автомобили
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником