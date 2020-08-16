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№ 87 от 14 августа 2020Читать номер
Ударная обложка номера на 17 августа
Публикуем работу Юрия Ледяна «Жыве Беларусь» — синяк от удара в контуре страны
«Новая газета»редакция
Работа дизайнера Юрия Ледяна. Автор подписался так: «Юрий Ледян, графический дизайнер с высшим образованием. Гражданин Республики Беларусь: не овца, не быдло, не народец». Это ответ на высказывания Лукашенко, в уничижительных эпитетах описавшего выходящих на протесты собственных сограждан.
Зверства силовиков (спецназ убил человека с поднятыми руками, еще один человек умер от стресса и неоказания помощи после «общения» с милицией в автозаке, есть множество свидетельств пыток в изоляторах) и высказывания диктатора вытолкнуло на улицы еще больше людей. Транспаранты «Мы не быдло» растянули рабочие ключевых заводов белорусской экономики, выдвинув политические требования к власти: остановить насилие.
Стали появляться рассказы о пытках с фотографиями искалеченных людей. Репортаж спецкора «Новой» из милицейского автобуса для складирования людей — читайте здесь.
Тема номера — зверства белорусских силовиков, на дубинках которых Лукашенко, потеряв легитимность в глазах собственного народа, решил удержаться в президентском кресле. Читайте на сайте и с понедельника ищите в киосках страны.
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