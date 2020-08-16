Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Случаев в РФ — 917 884 (+ 5 061), смертей — 15 617. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 87 от 14 августа 2020

Читать номер
ОНЛАЙНОбновлено 51 год назад

Протесты в Беларуси: день восьмой. Онлайн

Политика57

57
 

Делаем честную журналистику
вместе с вами

Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.

В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:
реакция, как у них, тихановская, лукашенко, митинги, беларусь
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera