Протесты в Беларуси: день восьмой. Онлайн

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Случаев в РФ — 917 884 (+ 5 061), смертей — 15 617. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
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№ 87 от 14 августа 2020Читать номер
ОНЛАЙНОбновлено 51 год назад
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«Новая газета»редакция
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Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
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