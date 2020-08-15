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№ 87 от 14 августа 2020

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Ранение Александра Тарайковского. Фото дня

Как погиб участник протестов 10 августа в Минске, упав перед цепочкой ОМОНа

Общество273

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Фото: Mstyslav Chernov / AP Photo / EastNews

Мужчина в окровавленной футболке перед группой силовиков — участник протестных акций 10 августа в Минске Александр Тарайковский. Сегодня агентство Associated Press показало кадр, сделанный за несколько секунд до смерти Тарайковского.

Власти официально признали его гибель в ту же ночь, а причиной сразу назвали взрыв неустановленного устройства в руках Тарайковского, которое активист якобы собирался бросить в силовиков.

Медицинская причина смерти — открытая рана грудной клетки и кровопотеря. 

Однако обнародованные в социальных сетях видео и отсутствие травм, характерных для взрыва чего-то в руках, сразу вызвали сомнения в официальной версии МВД. 

15 августа тысячи минчан пришли на место гибели Тарайковского почтить его память. Траурная акция продолжается до сих пор — на момент публикации этого материала она мирно проходит уже пять часов.

Ранее исследователи Conflict Intelligence Team демонстрировали результаты своего исследования, в котором показывали, что Тарайковский мог получить смертельное ранение от выстрела спецназа.

«Мы проанализировали видео и полагаем, что его убили бойцы белорусского спецназа СПБТ «Алмаз», — говорится в телеграм-канале исследователей.

Официальной реакции минской милиции на сегодняшнюю публикацию фотографии AP еще не последовало.

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Теги:
как это было, превышение полномочий, протесты, фотография, убийство, минск

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