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№ 87 от 14 августа 2020Читать номер
Ранение Александра Тарайковского. Фото дня
Как погиб участник протестов 10 августа в Минске, упав перед цепочкой ОМОНа
Мужчина в окровавленной футболке перед группой силовиков — участник протестных акций 10 августа в Минске Александр Тарайковский. Сегодня агентство Associated Press показало кадр, сделанный за несколько секунд до смерти Тарайковского.
Власти официально признали его гибель в ту же ночь, а причиной сразу назвали взрыв неустановленного устройства в руках Тарайковского, которое активист якобы собирался бросить в силовиков.
Медицинская причина смерти — открытая рана грудной клетки и кровопотеря.
Однако обнародованные в социальных сетях видео и отсутствие травм, характерных для взрыва чего-то в руках, сразу вызвали сомнения в официальной версии МВД.
15 августа тысячи минчан пришли на место гибели Тарайковского почтить его память. Траурная акция продолжается до сих пор — на момент публикации этого материала она мирно проходит уже пять часов.
Ранее исследователи Conflict Intelligence Team демонстрировали результаты своего исследования, в котором показывали, что Тарайковский мог получить смертельное ранение от выстрела спецназа.
«Мы проанализировали видео и полагаем, что его убили бойцы белорусского спецназа СПБТ «Алмаз», — говорится в телеграм-канале исследователей.
Официальной реакции минской милиции на сегодняшнюю публикацию фотографии AP еще не последовало.
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