Инфляция из машины

Инфляцию в России хотят считать с помощью искусственного интеллекта. Многие на это скажут: «Как ни считайте, с искусственным интеллектом или без него, а мы на своей шкуре чувствуем рост цен».

Так-то это так, но все-таки новость о том, что Росстат хочет использовать искусственный интеллект для расчета инфляции, заслуживает внимания. И не только потому, что статистики надеются потратить на это 460 млн рублей. Именно столько средств, по мнению Росстата, необходимо на реализацию соответствующего проекта в рамках программы «Цифровая экономика».

И на что должны пойти эти немалые средства? Дело в том, что сегодня сотрудники-регистраторы фактически вручную собирают информацию, необходимую для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) — показателя, характеризующего рост или снижение цен. Для этого Росстатом выстроена целая система сбора и обработки информации. Невозможно отслеживать движение цен и тарифов на все продаваемые в стране товары и реализуемые услуги (во всяком случае, до наступления эпохи цифровизации это было невозможно). А потому необходимо:

определить населенные пункты, в которых осуществляется регистрация цен и тарифов на товары и услуги;

отобрать базовые организации торговли и сферы услуг, в которых проводится регистрация цен и тарифов на товары и услуги;

определить товары/услуги-представители, то есть те из них, цены (тарифы) на которые будут регистрироваться;

зарегистрировать цены и тарифы и т.д.

В общем, очень трудоемкой получается работа по расчету индекса потребительских цен. И практически ручной: для регистрации цен сотрудники Росстата используют смартфоны со специальным программным обеспечением.

Однако с внедрением онлайн-касс и систем маркировки товаров с помощью штрих- и QR-кодов появились новые возможности для сбора данных по ценам и потребительской активности. Естественным образом встал вопрос об использовании этих возможностей для расчета инфляции.

Но есть проблема: кодификация товаров у разных продавцов отличается. И вот как раз решить эту проблему и призван искусственный интеллект. Адекватна ли для этого запрашиваемая цена — 460 млн рублей — это большой вопрос.

И вообще: здесь действительно нужен искусственный интеллект или достаточно технологий обработки огромного массива данных? Если получится реализовать соответствующие технологии, преимущества будут очевидны.

Во-первых, для расчета инфляции будет использоваться значительно более полная информация (фактически вся возможная). Значит, шансы на то, что конечный расчетный показатель — индекс потребительских цен — будет более достоверным, повышаются.

Во-вторых, при таком расчете инфляции минимизируется влияние человеческого фактора. Представьте: сотрудники-регистраторы теперь не будут обходить торговые точки и фиксировать цены. А что мешает им при нынешней системе просто нарисовать регистрируемые цены? Денег платят немного, а тут еще и идти куда-то надо…

Значит, скоро мы будем иметь по той же инфляции самые что ни на есть достоверные данные? Ох, не уверен.

Главная проблема современной российской статистики все-таки не техническая. Если со стороны властей будет явное желание, скажем по-простому, приукрасить действительность, то никакая цифровизация, никакой искусственный интеллект получить достоверные статистические данные не помогут. Вспомним в связи с этим, какие большие претензии накопились в последние годы к данным Росстата по реальным располагаемым денежным доходам населения, по индексу промышленного производства и пр.

Более того, в какой-то степени риски в отношении достоверности данных могут даже возрасти.

Поди перепроверь цифры, которые выдаст «на гора» искусственный интеллект.

И с прежней-то системой это было чрезвычайно сложно, а вот с будущей и подавно. Получается, что с контролем могут быть проблемы. Тогда ничего другого не остается, как работать с мотивацией властей, чтобы у них не было желания подправить цифры.

Цены в июле 2020 года, по данным Росстата, по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 3%. Причем интересно, что пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на то, как росли цены на разные товары. За тот же период больше всего цены выросли на сахар-песок — на 20,1%, на крупы и бобовые — на 17,8%, на макаронные изделия — на 8,6%.

Ну да, затаривался народ в связи с карантином. Правда, плодоовощная продукция тоже сильно выросла в цене — на 19,2%. Но это не скоропортящаяся продукция, хотя и не макароны, конечно. Как-то все-таки странновато, что в июле фрукты и овощи стоили значительно дороже, чем в декабре. Может быть, и вправду, пусть искусственный интеллект попробует посчитать инфляцию.