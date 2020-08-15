Европа не признала победу Лукашенко

Страны Евросоюза не признали официальных результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа и поручили структурам ЕС в Брюсселе начать составление черного списка официальных лиц, связанных с Александром Лукашенко, для индивидуальных санкций.

«ЕС не соглашается с результатами выборов. Начинается работа с целью наказания виновных в насилии и фальсификации», — написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в твиттере в пятницу по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.

Министры не приняли окончательного решения о санкциях, поскольку видеоконференция не является официальным актом Совета ЕС. Это может быть сделано в сентябре. Но они договорились вернуться к обсуждению Беларуси на неформальной «гимнихской» встрече в конце августа в Берлине. Там ЕС рассмотрит, как усилить поддержку Беларуси.

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Большинство министров в ходе совещания, по словам дипломатических источников, склонялись к введению именно адресных индивидуальных санкций, а не «секторальных» экономических, которые могли бы повредить всем белорусам. Фигурантам черного списка закроют въезд и заморозят активы в странах ЕС, если таковые найдутся. Остальным белорусам предполагается шире открыть двери на территорию союза для туризма, учебы и работы.

Санкции на уровне ЕС требуют единогласия 27 стран-членов, что делает их введение чрезвычайно трудным мероприятием.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: ЕРА

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, например, до последнего времени поддерживал тесные контакты с Лукашенко и высказался за отмену всех санкций ЕС против Минска. Другие осуждают автократические порядки и нарушение прав человека, но не считают это достаточной причиной, чтобы поступиться некоторыми экономическими выгодами.

Блок давно пытается подтолкнуть к демократии Беларусь, находящуюся в центре Европе и граничащую с тремя странами ЕС. Четыре года назад Брюссель снял адресные санкции с отдельных лиц и компаний страны, первоначально введенные в 2004 году и значительно расширенные после скандальных президентских выборов 2010 года.

Поводом было освобождение группы политзаключенных в Беларуси. А причиной — желание найти в Минске если не союзника, то нейтрального наблюдателя за попытками Кремля побороть фронду Украины. Беларуси мгновенно вернули замороженный статус члена Восточного партнерства ЕС, включили ее в соответствующие программы помощи, подписали с ней соглашение об облегчении визового режима и поставили за Молдовой, Грузией и Украиной в очередь за «безвизом».

Варшава и другие друзья Минска призывали Брюссель к осторожности в обращении с ним, чтобы в раже борьбы за демократические ценности не подтолкнуть Беларусь в сторону России. Тем более когда главная страшилка автократов для населения — это иностранное вмешательство во внутренние дела.

Слово «иностранный» в лукашенковской Беларуси, как и в путинской России, одинаково ругательное и панически пугающее.

Впечатляющие даже обывателя со слоновой кожей события 9–12 августа отодвинули колебания и сомнения. Договоренность министров в Брюсселе о непризнании Лукашенко новым президентом и о персональных санкциях против членов белорусской политической элиты была «единодушной», несмотря на разноголосицу внутри ЕС.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: ЕРА

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала такое решение. «Хорошо, что министры иностранных дел единодушно согласились выработать дополнительные санкции против этих виновных», — написала она в своем твиттере.

Ранее, в пятницу, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с призывами к возобновлению санкций, отмененных в 2016 году в ответ на освобождение в Беларуси группы политзаключенных. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в Брюсселе, что ЕС хочет «значительно усилить давление на Беларусь», добавив, что «результаты выборов должны быть пересмотрены, а виновные в жестоком обращении с мирными демонстрантами должны быть наказаны».

В итоговом пресс-релизе о министерском совещании ЕС ожидает «тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений, чтобы привлечь виновных к ответственности». Он также «направляет мощный сигнал поддержки народу Беларуси в его стремлении к демократическим переменам».

Министры отметили работу внутренних наблюдателей за выборами, отчеты которых при отсутствии международных наблюдателей сыграли решающую роль в раскрытии истинной картины. А также работу журналистов, освещавших события.

Коллективное мнение министров иностранных дел, выраженное в пятницу в Брюсселе, — это только начало определения нового курса ЕС к Белоруссии. Он обещает повлиять и на геополитический расклад в Европе.