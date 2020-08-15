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№ 87 от 14 августа 2020Читать номер
Европа не признала победу Лукашенко
Брюссель составляет черный список его окружения для введения персональных санкций
Фото: EPA
Александр МинеевСоб. корр. в Брюсселе
Страны Евросоюза не признали официальных результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа и поручили структурам ЕС в Брюсселе начать составление черного списка официальных лиц, связанных с Александром Лукашенко, для индивидуальных санкций.
«ЕС не соглашается с результатами выборов. Начинается работа с целью наказания виновных в насилии и фальсификации», — написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в твиттере в пятницу по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.
Министры не приняли окончательного решения о санкциях, поскольку видеоконференция не является официальным актом Совета ЕС. Это может быть сделано в сентябре. Но они договорились вернуться к обсуждению Беларуси на неформальной «гимнихской» встрече в конце августа в Берлине. Там ЕС рассмотрит, как усилить поддержку Беларуси.
Читай — Беларуси без Лукашенко или, по крайней мере, минуя Лукашенко.
Большинство министров в ходе совещания, по словам дипломатических источников, склонялись к введению именно адресных индивидуальных санкций, а не «секторальных» экономических, которые могли бы повредить всем белорусам. Фигурантам черного списка закроют въезд и заморозят активы в странах ЕС, если таковые найдутся. Остальным белорусам предполагается шире открыть двери на территорию союза для туризма, учебы и работы.
Санкции на уровне ЕС требуют единогласия 27 стран-членов, что делает их введение чрезвычайно трудным мероприятием.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, например, до последнего времени поддерживал тесные контакты с Лукашенко и высказался за отмену всех санкций ЕС против Минска. Другие осуждают автократические порядки и нарушение прав человека, но не считают это достаточной причиной, чтобы поступиться некоторыми экономическими выгодами.
Блок давно пытается подтолкнуть к демократии Беларусь, находящуюся в центре Европе и граничащую с тремя странами ЕС. Четыре года назад Брюссель снял адресные санкции с отдельных лиц и компаний страны, первоначально введенные в 2004 году и значительно расширенные после скандальных президентских выборов 2010 года.
Поводом было освобождение группы политзаключенных в Беларуси. А причиной — желание найти в Минске если не союзника, то нейтрального наблюдателя за попытками Кремля побороть фронду Украины. Беларуси мгновенно вернули замороженный статус члена Восточного партнерства ЕС, включили ее в соответствующие программы помощи, подписали с ней соглашение об облегчении визового режима и поставили за Молдовой, Грузией и Украиной в очередь за «безвизом».
Варшава и другие друзья Минска призывали Брюссель к осторожности в обращении с ним, чтобы в раже борьбы за демократические ценности не подтолкнуть Беларусь в сторону России. Тем более когда главная страшилка автократов для населения — это иностранное вмешательство во внутренние дела.
Слово «иностранный» в лукашенковской Беларуси, как и в путинской России, одинаково ругательное и панически пугающее.
Впечатляющие даже обывателя со слоновой кожей события 9–12 августа отодвинули колебания и сомнения. Договоренность министров в Брюсселе о непризнании Лукашенко новым президентом и о персональных санкциях против членов белорусской политической элиты была «единодушной», несмотря на разноголосицу внутри ЕС.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала такое решение. «Хорошо, что министры иностранных дел единодушно согласились выработать дополнительные санкции против этих виновных», — написала она в своем твиттере.
Ранее, в пятницу, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с призывами к возобновлению санкций, отмененных в 2016 году в ответ на освобождение в Беларуси группы политзаключенных. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в Брюсселе, что ЕС хочет «значительно усилить давление на Беларусь», добавив, что «результаты выборов должны быть пересмотрены, а виновные в жестоком обращении с мирными демонстрантами должны быть наказаны».
В итоговом пресс-релизе о министерском совещании ЕС ожидает «тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений, чтобы привлечь виновных к ответственности». Он также «направляет мощный сигнал поддержки народу Беларуси в его стремлении к демократическим переменам».
Министры отметили работу внутренних наблюдателей за выборами, отчеты которых при отсутствии международных наблюдателей сыграли решающую роль в раскрытии истинной картины. А также работу журналистов, освещавших события.
Коллективное мнение министров иностранных дел, выраженное в пятницу в Брюсселе, — это только начало определения нового курса ЕС к Белоруссии. Он обещает повлиять и на геополитический расклад в Европе.
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