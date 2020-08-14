«Нам пришлось столкнуться с наступлением большевиков практически в одиночку»

важно Статья, посвященная столетию советско-польской войны 1920 года, публикуется в «Новой» с незначительными сокращениями. Полный текст одновременно публикуется в польском ежемесячнике «Все, что самое важное» в рамках проекта, осуществляемого совместно с польским Институтом национальной памяти.

В 1914 году Польши не было на карте мира. Во время Великой войны, когда произошло военное столкновение трех империй — наследниц держав, ликвидировавших за 120 лет до этого политическое существование Польши: Российской империи, Пруссии и Австрии, линия фронта не просто перерезала страну. Около двух миллионов польских солдат были включены в состав трех армий; их заставили стрелять друг в друга, почти полмиллиона из них погибли. Кроме того, за годы войны на польских землях погибли или умерли почти 400 000 мирных граждан.

Председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин и Семен Михайлович Буденный на польском фронте. Советско-польская война. 1920 год. Фото: РИА Новости

Но в результате Польша вновь обрела независимость.

За нее боролись еще в течение войны политики и участники добровольческих формирований. Юзеф Пилсудский — организатор Польских легионов, первоначально сражавшихся вместе с Австрией против своего главного врага — России, стал символом этих военных усилий. Роман Дмовский, организатор польской дипломатии вместе с западными союзниками и с Игнацием Падеревским, великим польским пианистом, привели к тому, что независимость Польши стала одним из условий мира после победы над Германией. Они также способствовали созданию польской добровольческой армии под командованием генерала Юзефа Галлера, которая в Первую мировую войну сражалась вместе с французской армией.

Франция оказывает поддержку в восстановлении Польши

В ноябре 1918 года Польша вновь обрела независимость. Под руководством Пилсудского, занявшего пост главы государства, она сформировала государственный аппарат, создала демократическую избирательную систему (с избирательными правами, предоставленными всем женщинам на 26 лет раньше, чем во Франции!) и, прежде всего, — собственную армию.

Франция в этом восстановлении оказала решающую помощь. Она позволила армии Галлера вернуться на родину.

Она поставила военную технику, необходимую для ее оснащения. Она отправила более 400 своих офицеров в Польшу, создав в Варшаве Военную миссию Франции под командованием генерала Поля Анри. Среди французских офицеров в Польше оказался и молодой капитан Шарль де Голль, обучавший польских коллег на курсах в городах Кутно и Рембертув.

Петроград. Отправка комсомольцев на белопольский фронт, 1920 год. Фотохроника ТАСС

Парижу нужен был союзник, который сдерживал бы с востока Германию — побежденную, но не смирившуюся с поражением и Версальским договором. Былой союзник Франции — Россия, была охвачена революцией, большевистское правительство вышло из антинемецкой коалиции, подписав мирный договор со Вторым рейхом в Бресте в марте 1918 года. Когда Германия проиграла войну на Западном фронте, Россия, захваченная в своих центрах большевиками, вступала в период гражданской войны.

В этой ситуации Польша стала, как ее называли французы, «суррогатным союзником».

Планы Ленина по завоеванию Европы

Ленин и его соратники (Троцкий, Сталин и Каменев), несмотря на отчаянное положение на внутренних фронтах, уже в октябре 1918 думали распространить коммунистическую революцию и получить решающий перевес на европейском континенте. На их пути встала возрожденная Польша.

Тогда Сталин называл нашу страну «тонкой перегородкой», которую железный кулак Красной армии легко пробьет, чтобы протянуть руку помощи немецкому пролетариату... С этой целью осенью 1918 года был создан Западный фронт Красной армии, занимавший территории, оставленные немецкой армией. На Украине, в Литве и Беларуси большевики создавали коммунистические правительства. В Москве было сформировано советское правительство и для Польши.

С середины февраля 1919 года началась регулярная советско-польская война.

Борьба Красной Армии с белополяками. Украина, 1920 год. Фото: РИА Новости

Пилсудский предложил большой план по созданию федерации с участием Польши, Литвы и Украины, благодаря которому невозможна была бы имперская реконкиста Москвы. К сожалению, убедить литовцев не удалось. Пилсудский также пытался войти в союз с Украиной, которая боролась за независимость под руководством Симона Петлюры.

Революция через «труп белой Польши»

В начале 1920 года, когда большевики уже практически выиграли гражданскую войну, Ленин вернулся к идее марша на запад; штаб Красной армии в январе 1920 года разработал план крупного наступления, которое должно было разгромить Польшу. С марта начался сбор сил для атаки, намеченной на май. Выполнить задачу предстояло Западному фронту под руководством Михаила Тухачевского.

Пилсудский ожидал этого нападения, направляя польские войска в Киев. В союзе с Петлюрой он должен был помочь восстановить независимую Украину. Войско Польское вошло в столицу Украины в мае и передало ее украинскому правительству. Однако планы Пилсудского были сорваны мощным наступлением на Польшу через Беларусь советского Западного фронта, а также молниеносной атакой Первой конной армии Семена Буденного на юге. В июне началось стремительное отступление Войска Польского под ударами намного превосходящих сил Красной армии.

Обращение за помощью, направленное польским правительством западным державам, встретилось с абсолютной враждебностью со стороны премьер-министра Великобритании Дэвида Ллойд Джорджа, который хотел как можно скорее договориться с Советской Россией и ради этого был готов пожертвовать Польшей (таков был смысл продиктованной им 11 июля так называемой ноты Керзона).

Премьер-министр Франции Александр Мильеран, бывший социалист и друг Пилсудского, хотел помочь Польше, но без Великобритании он ничего не мог сделать, кроме как отправить в Варшаву группу новых военных специалистов во главе с генералом Максимом Вейганом.

Разрушенный белополяками квартал в Минске. 1920 год. Из фондов Центрального государственного архива кино-фото-фонодокументов СССР / РИА Новости

Польше пришлось столкнуться с мощным наступлением большевиков практически в одиночку.

Ленин хотел осуществить революцию в Берлине — через «труп белой Польши», как гласил приказ Западному фронту.

Для Польши уже было подготовлено второе советское правительство под фактическим руководством Феликса Дзержинского.

Со стороны Украины наступал Юго-Западный фронт, которым политически руководил Иосиф Сталин, который, в обмене телеграммами с Лениным в конце июля так определил дальнейшие цели наступления Красной армии после раздела Польши: советизация Чехословакии, Венгрии, Австрии, Румынии — вплоть до начала революции в Италии.

«Это полная победа»

Однако советские войска были остановлены. План большого контрнаступления, разработанный под руководством Пилсудского, оказался эффективным. 15 августа мощная группировка Войска Польского перерезала пути сообщения Западного фронта на окраине Варшавы. Красная армия потерпела гигантское поражение. Капитан де Голль, который вместе с поляками боролся против большевистского вторжения в Европу, отметил в своем дневнике:

«Неприятель, полностью обескураженный присутствием на своем левом фланге поляков, о которых думал, что они находятся в состоянии упадка, нигде серьезно не сопротивляется, разбегается в разные стороны или сдается целыми частями (...). Да, это полная победа».

Кладбище павших белополяков во Львове. Фото: ЕРА

Де Голль лично знал командующего советским Западным фронтом. Попав в немецкий плен, Михаил Тухачевский во время Первой мировой войны содержался в одной камере с де Голлем, и тот даже учил будущего советского комфронта французскому языку.

Тухачевский мечтал дойти до «красного» Парижа, но не попал даже в Берлин.

Как и Сталин не попал ни в Прагу, ни в Вену, ни в Рим. В великой Варшавской битве Польша спасла большую часть Европы от советизации, а также спасла Версальскую систему на 19 лет.

Анджей Новак — специально для «Новой»

Перевод: Анна Шафернакер-Жьвирко