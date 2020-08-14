Лето гражданского неповиновения

В ночь с понедельника на вторник на памятнике Советской армии в центре Софии появилась надпись «Долой Бой/Лукашен/ко». Бойко — это Борисов, премьер-министр, или, как называется в Болгарии его должность, министр-председатель. Надпись, так совпало, отметила начало второго месяца ежедневных и еженощных выступлений горожан по всей стране с требованиями отставки правительства и ставленника Борисова — генерального прокурора Ивана Гешева. Лукашенко сюда зарифмовали, несомненно, из-за солидарности с избиваемыми им оппонентами, а площадку выбрали не только ради эпатажа: все постсоветские проблемы Болгарии, по мнению многих, происходят из одного и того же источника.

Джинна протеста из бутылки выпустил в начале июня президент Болгарии Румен Радев, потребовав изгнать из исполнительной власти и прокуратуры «мафию» и заявив, что это «бой за достоинство, за детей, за свободную, современную и европейскую Болгарию».

«Понимаю ваш гнев, — сказал он, обращаясь к народу. — Из-за всей этой лжи и многолетней коррупции два миллиона болгар покинули отчизну».

Президент Болгарии Румен Радев. Фото: ЕРА

Радев, генерал-майор, командующий ВВС Болгарии, избранный в 2017 году президентом как независимый кандидат, но при поддержке Болгарской социалистической партии (БСП), олицетворяет национальную ностальгию по прошлому. Он и его сторонники пытаются (до сих пор тщетно) пересадить «честные» начала (каковыми они кажутся в ретроспективе) социалистического периода в современный балканский общественно-политический контекст.

Борисов же — человек совсем другой формации. Когда он еще юношей пытался поступить на факультет государственной безопасности Высшей специальной школы МВД, его не приняли из-за того, что прадед Бойко был расстрелян коммунистами в 1944 году, и пришлось заканчивать факультет другой безопасности — пожарной. Сегодняшний Борисов, лидер правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), последовательно демонстрирует выглядящую вполне естественной лояльность Болгарии в отношении ЕС и НАТО, подыгрывая в то же время олигархическому капиталу. На что и указывает пальцем Радев.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Фото: ЕРА

Хамское поведение сотрудников Национальной службы охраны, которые, как выяснилось, за государственный счет и вне всяких законных оснований оберегали от посторонних резиденцию крупного теневого политика Ахмеда Догана и узурпированную им часть черноморского побережья, а также демонстративное задержание прокурорскими двух советников президента прямо в их кабинетах стали теми непосредственными событиями, которые вывели на софийский «треугольник власти» — пространство между главными правительственными зданиями столицы — десятки тысяч человек.

Минимальными требованиями были отставка правительства и генпрокурора.

«Я мыслю, следовательно — я протестую», «Бойко вместе с мафиози — в тюрягу», «ГЕРБу — люстрацию» — подобные лозунги можно днем и ночью видеть на улицах и площадях десятков болгарских городов.

Протесты в центре Софии с требованием отставки «мафиозного» правительства. Фото: ЕРА

Солидарность с соотечественниками проявляет удивительно большое количество болгарских диаспор по всему миру, от Германии до Австралии (это те два миллиона, что уехали, при семи остающихся). Характерно, что в географии протеста не отмечена Москва.

Основное оружие современного городского протестующего — перекрытие узловых перекрестков. Люди выходят на улицу с пляжными зонтами и книгами — «устроим здесь летнюю читальню» — и городской транспорт изменяет маршруты. Недели через три после начала выступлений в Софии появились первые палатки; еще через какое-то время полиция в ходе ночного рейда их достаточно беззлобно переместила с проезжей части и твердо пообещала нового лагеря не допустить, но обещания не сдержала: палатки вернулись на место.

В северной морской столице Варне лагерь протестующих находится на дорожном полотне перед зданием муниципалитета, шатры и палатки разбиты в центре перекрестка. Продолжаются, особенно в выходные дни, перекрытия национальных автомагистралей, в том числе ведущих за границу. Это отрицательно сказывается на повседневной жизни обывателей, но для подписания «протеста против протеста» во всей Софии нашлось только четыреста человек.

И никакого насилия, кроме вопиющего случая избиения вошедшими в раж полицейскими молодого болгарина, оказавшегося студентом одного из голландских университетов. Этот инцидент обсуждался во всех СМИ.

Штаба у болгарской «революции достоинства» нет — это горизонтально распределенная инициатива.

Но есть некая «ядовитая троица» — один телеобозреватель окрестил их так задолго до начала летних событий, и прилипло.

Адвокат Николай Хаджигенов, скульптор Велислав Минеков и бывший пиарщик и радиожурналист Арман Бабикян постепенно стали коллективным спикером протеста, регулярно общаясь через микрофон с огромными толпами, улавливая, оформляя и суммируя их мысли — и по итогам дня, и для летописи.

Премьер тянет время как может. Вотум недоверия правительству, инициированный БСП, в парламенте не прошел — наследники коммунистов уже давно вторая политическая сила в стране, но на первую позицию им не вернуться, а партнерам ГЕРБа по коалиции важнее было сохранить эту смычку, чем обрушить правительство. После провала вотума БСП стала настаивать на досрочных парламентских выборах.

Борисов перетасовал кабинет («переставил шезлонги на палубе «Титаника»), не введя в правительство ни одного нового лица, чем только разозлил всех, кто ждет перемен. Любимый рефрен правительственного квартала прост: в отставку правительству нельзя, у нас столько проектов с Евросоюзом, технический кабинет все провалит, мы не можем подвести нацию, давайте дотянем до парламентских выборов в марте.

А между делом министр-председатель дежурно опровергает содержание прослушек своих телефонных разговоров, в которых он дает небанальные характеристики президенту Радеву, или уже для печати изрекает фразы с намеком вроде того, что «моим внукам время улыбаться, а мне — принимать решения».

Ответственнее других к ситуации подходит президент Радев. 6 августа он опубликовал первую часть Национального стратегического документа, подготовленного Стратегическим советом при нем самом, — «Анализ состояния государства». «Перед нами премьер авторитарного управления последнего десятилетия и замены идей на пропаганду, суровой действительности — на пиар, законности и общественной морали — на лояльность к вождю и партии, законности — на закулисные соглашения, — говорится в документе. — Эта порочная система довела страну до сегодняшнего кризиса и вернула исторические часы Болгарии к заре Перехода (так называют в Болгарии первый постсоциалистический период. — Г. Г.), когда мы учились говорить свободно и проводить честные выборы».

Фото: ЕРА

Ученые и специалисты Болгарской академии наук (БАН) прибегли к более решительным формулировкам. В открытом письме, призывающем правительство уйти в отставку, они заявили, что постоянно сокращающееся население Болгарии, страны с самой низкой продолжительностью жизни в Европе, живет в условиях повсеместной коррупции и феодально-олигархической зависимости. Когда правительство попирает мораль и общественные ценности, гражданское неповиновение является единственной законной формой публичного поведения, заявляют академики.

Теперь следует ждать двух следующих частей стратегического документа Радева — «Причины неудовлетворительных результатов общественного развития» и «Необходимые действия для успешного развития страны». До сих пор президент обличал многие пороки системы, кроме одного из базовых — благодаря действиям партии ГЕРБ и ее лидера в Болгарии перестала существовать реальная политическая альтернатива нынешнему режиму, страна стала, по сути, однопартийным государством. Новому поколению политических лидеров взяться неоткуда, а значит, свежим ветрам до Болгарии добираться и добираться.

Борисову уже приходилось подавать в отставку вместе со всем кабинетом — в 2013 году на фоне энергетического кризиса и вызванных им социальных проблем, хотя задуманная тогда реформа экономики казалась свежей и перспективной.

Последние данные опроса Gallup International показывают: 58 % опрошенных болгар считает, что правительство должно уйти в отставку.

Возможно, что и на этот раз что-то произойдет быстрее, чем Стратегический совет при президенте допишет свой доклад.